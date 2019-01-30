 Киевский суд приостановил слияние Одесского и Крымского медуниверситетов, что ставит под угрозу срыва учебный процесс, - Супрун

Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, это реакция суда в ответ на заявление самопровозглашенного и.о. ректора Одесского национального медуниверситета Юрия Сухина.

"Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а следовательно заведением будет продолжать руководить Запорожан и его приспешники. МЗ Украины возвращает без рассмотрения все документы, подписанные неуполномоченными министерством лицами. Это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7000 студентов и 2300 работников", - отметила Супрун.

В то же время, подчеркнула чиновница, министерство будет делать все от него зависящее для нормализации работы университета.

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Напомним, летом 2018 года Минздрав Украины уволил бывшего ректора университета Валерия Запорожана. Причина - грубое нарушение контракта и преобразования учреждения высшего образования в собственное феодальное владение. Исполняющим обязанности ректора МЗ Украины назначил Константина Аймедова.

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Утром 10 декабря в Минздраве заявили, что неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места. Позже в полиции Одессы опровергли сообщения Минздрава, отметив, что в тот день в университете действовали судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом. После этого Минздрав обвинил полицию во лжи.

В конце декабря правительство поддержало инициативу Минздрава Украины реорганизовать университет - создать Национальный Одесский медицинский университет путем слияния ОНМедУ и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.