 Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщено о подозрении в причастности к хищению 8,25 млн долл., - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Экс-руководитель "Укркосмоса" является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам - бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику - о подозрении сообщено в декабре 2018 года.

30 января внештатному советнику сообщено о новом подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины).

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Следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 245 000 долл. США, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии Правительства Украины в размере 292,4 млн. долларов США.

Для этого бывший генеральный директор ГП "Укркосмос" по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, 8 245 000 долларов США из полученных компанией внештатного советника, зарегистрированной в Республике Кипр, были использованы в его собственных интересах.

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В результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. В настоящее время Кабинетом Министров Украины продолжается обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортном агентству уже уплачено около 6 млрд грн.