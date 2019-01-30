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Все про:НАБУ (2569) хищение (385) Укркосмос (2) САП (960)

 Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщено о подозрении в причастности к хищению 8,25 млн долл., - НАБУ

30 января 2019 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему руководителю ГП "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Экс-руководитель "Укркосмоса" является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам - бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику - о подозрении сообщено в декабре 2018 года.

30 января внештатному советнику сообщено о новом подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины).

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Экс-руководителю Укркосмоса сообщено о подозрении в причастности к хищению 8,25 млн долл., - НАБУ 01

Следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 245 000 долл. США, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии Правительства Украины в размере 292,4 млн. долларов США.

Для этого бывший генеральный директор ГП "Укркосмос" по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, 8 245 000 долларов США из полученных компанией внештатного советника, зарегистрированной в Республике Кипр, были использованы в его собственных интересах.

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В результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. В настоящее время Кабинетом Министров Украины продолжается обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортном агентству уже уплачено около 6 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3109132
 
   
 Топ комментарии
 
Неужто до 1 апреля кого-то арестуют? У нас космос после Лёни совсем запустили.
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Сколько же у нас таких вот бюджетных сосунов, сосущих ежегодно миллиарды.
Какой нах Укркосмос ? Можно подумать у нас там 100 спутников, есть космодром и каждый год ещё по 5 запускаем, космонавты хреновы.
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Укркосмос, Льоня Космос - як багато космічного в Україні. Заселена одними космонавтами земля обітована. Укркосмос дійшов висновку, що Земля плоска, стоїть на трьох горбах сала, вкритих шоколадними деревами й Петіними смоктунцями. Одним словом про що пост - про те й коментарі.
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Юра, как тебе форум фан-клуба Пороха, хорошо кормили? Не хочешь статью написать поделится с читателями? как непредвзятый журнализт конечно же.
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укркосмос отправляет пороха на марс.
1. будет жить по новому.
2. юля не посадит.
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Сколько же у нас таких вот бюджетных сосунов, сосущих ежегодно миллиарды.
Какой нах Укркосмос ? Можно подумать у нас там 100 спутников, есть космодром и каждый год ещё по 5 запускаем, космонавты хреновы.
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фигасе у нас еще и Укркосмос есть , когда летим ? ( за южмаш я в курсе )
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Самое время создать министерство по встрече инопланетного разума, ну и пару тройку ведомств по вопросам туризма во времени и проблематике параллельных измерений..тогда точно заживём..
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ну это разве что путешествия на панамскую цветущую украину им. Великого пороха и его трусняков и *********** Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщено о подозрении в причастности к хищению 8,25 млн долл., - НАБУ - Цензор.НЕТ 2307
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укркосмос придумала юлька.
проэкты и чертежи - это квартал 95.
а первый космонавт - ну вы знаете кто...
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Не думал, шо такая креативная тетка..не только всё сама украла, но и все мутняки тут придумала..
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так это она с древними украми выкопала черное море.
и кстати, гильйотина, тоже её работа.
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А Кеннеди..?? Даже страшно спросить..
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Неужто до 1 апреля кого-то арестуют? У нас космос после Лёни совсем запустили.
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Укркосмос, Льоня Космос - як багато космічного в Україні. Заселена одними космонавтами земля обітована. Укркосмос дійшов висновку, що Земля плоска, стоїть на трьох горбах сала, вкритих шоколадними деревами й Петіними смоктунцями. Одним словом про що пост - про те й коментарі.
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У вас потрясающая профессия. Вы занимаетесь тем, чего нет (c) Гараж
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отец рассказывал, в Харьковском универе им. Каразина (примерно 75-80 гг) был кабинет куда сдавались дипломные работы (как сейчас типа модератора) там должны были их проверять на авторство, за 5 лет отец ни разу там никого не застал, проверил в отделе кадров, оказалось действительно там числятся два чувака, но даже декан физмата никогда их в глаза не видел Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщено о подозрении в причастности к хищению 8,25 млн долл., - НАБУ - Цензор.НЕТ 1138
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Внесёт двести тысяч заставы и всё забудут, все будут довольны и всё простят. Просто насмешка над народом 70-80 миллиаров наворовали, а вернули всего 5. Покуда американцы не заставят украинскую власть поменять судей и прокуроров на английских, которые навели порядок в сингапуре, будет всё хуже и хуже.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-руководителю "Укркосмоса" сообщено о подозрении в причастности к хищению 8,25 млн долл., - НАБУ
 
 
 
 
 
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