 Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте InformNapalm
Из документа и фотоотчета, который к нему прилагается, видно, что за ложные действия подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единой автодороги, ведущей к Крымскому мосту.
"Повторно напоминаем, что бездействие по решению этого вопроса может привести к сползанию всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращение транспортного движения по единому подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.
Оригиналы документов и фотографии на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса. Ознакомиться с документами можно по ссылкам: Письмо от 30.01.19 и Справка строительного контроля 23.01.19.
Вот несколько фотографий автомобильной дороги от дорожных служб, иллюстрирующие характер сползания грунта на пути к Крымского моста.
незабаром нічого російського там не лишиться
Вон - у нас есть Гарант, а на самом деле, он оказался пшиком...
🤑
тоді вже точно гарна новина буде!
аль хворь какая приключилась?
Так что радоваться пока нечему.
Вот если бы пролёт моста сполз.....
Тут самим би не тавой...
Миколаїв 2019.
сепарня колись місто обстріляла, вбиті були..
https://www.segodnya.ua/world/v-rossii-obrushilsya-deystvuyushchiy-avtomobilnyy-most-694005.html
https://ria.ru/20190101/1548963675.html