EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  11317  83
Материалы по теме:
Все про:Крым (21061) Керченский мост (124)

 Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей. ФОТО

В распоряжение международной волонтерской сообщества InformNapalm активисты Ukrainian Cyber ​​Alliance предоставили закрытые документы и фото, которые сегодня присылали руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационной власти Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте InformNapalm

 Из документа и фотоотчета, который к нему прилагается, видно, что за ложные действия подрядной организации ООО  "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единой автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению этого вопроса может привести к сползанию всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращение транспортного движения по единому подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.

Оригиналы документов и фотографии на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса. Ознакомиться с документами можно по ссылкам: Письмо от 30.01.19 и Справка строительного контроля 23.01.19.

Вот несколько фотографий автомобильной дороги от дорожных служб, иллюстрирующие характер сползания грунта на пути к Крымского моста.

Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - InformNapalm опубликовал документы оккупационных властей 01
Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - InformNapalm опубликовал документы оккупационных властей 02
Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - InformNapalm опубликовал документы оккупационных властей 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109131
 
   
 Топ комментарии
 
да и хер ним с тем грунтом и мостом впридачу
 показать весь комментарий
 
Да хоть камни с неба, как то по херу эти крысчане.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да и хер ним с тем грунтом и мостом впридачу
 показать весь комментарий
 
 
нет, надо сохранить ибо он наш будет Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей - Цензор.НЕТ 6058
 показать весь комментарий
 
 
рукожопые не умеют строить мосты, так что ну его этот мост....
 показать весь комментарий
 
 
вот именно, никогда ничего кацабского не надо брать, оно всё токсичное
 показать весь комментарий
 
 
Нафіга нам міст до рашки після втечі останнії кацапів з крисму? Тим більш проблемний та екологічно шкідливий міст?
 показать весь комментарий
 
ты ненормальный???!!!ты хуже парашенцев удали нах
 показать весь комментарий
 
 
В 2014 кадировці у полоненого добровольця ЗСУ вирізали серце штик ножем, а тіло прив'язали до вантажівки за ноги та тягали по дамбасу, і навіть на ютуб виклали.
 показать весь комментарий
 
От зачем такое постить, ты что садист? ВСе и так знают что кацапы твари и убийцы, но есть же какие-то рамки,
 показать весь комментарий
 
 
Можно грунт шахтным деревом обшить и всё решиться,ну а с разломом земной коры я пока не знаю, может разЛом авном замазать?
 показать весь комментарий
 
 
добре що ви визнаєте Крим українським.
незабаром нічого російського там не лишиться
 показать весь комментарий
 
 
Леня, я с тебя в шоке, воровать для тебя - это грех, но при этом за воровку топишь не покладая рук Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей - Цензор.НЕТ 3813
 показать весь комментарий
 
 
То, что её называют Варовкой, ещё не значит, что она ворует действительно!
Вон - у нас есть Гарант, а на самом деле, он оказался пшиком...
 показать весь комментарий
 
милиционеры приравниваются к детям...
 показать весь комментарий
 
 
Да хоть камни с неба, как то по херу эти крысчане.
 показать весь комментарий
 
 
Не..вот будет что то про Порошенка - пишите.
 показать весь комментарий
 
кажуть, що ще морози в лютому будуть, опорам на протоці теж пі--дець прийде?!
тоді вже точно гарна новина буде! Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей - Цензор.НЕТ 3929
 показать весь комментарий
 
 
Скоро це чудо рузького світу завалиться до чортів собачих.
 показать весь комментарий
 
 
чото давненько сей мудило не являл себя в миръ...
аль хворь какая приключилась?
 показать весь комментарий
 
 
жопу от гемороя лечит внутренним массажем....
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле ничего серьёзного.
Так что радоваться пока нечему.

Вот если бы пролёт моста сполз.....
 показать весь комментарий
 
...разом з танковою колоною на тралах МАЗ-537...
 показать весь комментарий
 
 
Тай і х..й з ними, то раісся будувала. а там усе так.
Тут самим би не тавой...
Миколаїв 2019.

Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей - Цензор.НЕТ 3472
 показать весь комментарий
 
 
так спросите с местных властей!!! чего языки в жопы засунули?
 показать весь комментарий
 
Освящение Т-34, прибывших из Лаоса. На Каракас!
 показать весь комментарий
 
 
Правительство Севастополя объяснило почемуДвижение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей - Цензор.НЕТ 1148 дороги, как после войны.
 показать весь комментарий
 
Крым. Оккупанты постройкой моста ускорили процесс заиливания пролива.Осенью 2015 подходный канал позволял проводить в порт Керчи суда с осадкой до 8м, а в январе 2019 проходная осадка уменьшилась до 4.9м. Мост добьет практически мертвый из-за санкций порт> https://kerch.fm/2019/01/29/pojavilas-novaja-ugroza-sudohodstvu-v-kerchenskoj-buhte.html …Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей - Цензор.НЕТ 8089
 показать весь комментарий
 
 
Бред написан. Разрешенная осадка так и осталась 8 метров. иначе там не прошел бы даже тот несчастный буксир
 показать весь комментарий
 
Любой кацапский геморр - нам на пользу..это минус купленные политики и журналисты..не склепанный танк и не взлетевший самолёт..
 показать весь комментарий
 
 
прифронтова зона.
сепарня колись місто обстріляла, вбиті були..
 показать весь комментарий
 
 
Не пиши таке, зрадофіли не знають що й відповісти.
 показать весь комментарий
 
 
До народженого в Москві приїхали інші москалі в зону відчудження яку він сам створював, і продовжує створювати. Перелом руки у москаля, а також його компресійних товаришів... ну це ж просто файна новина. Земля воліє добрив.
 показать весь комментарий
 
Якщо в ніх на березі Керченської протокі таке гівно трапилось, там де все видно та ніяких супер технологій не треба, то що ж там твориться на морському дні де опори мосту стоять?
 показать весь комментарий
 
 
Керченский мост достояние ***** как карлик сдохнет так и мост рухнет... Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей - Цензор.НЕТ 3348
 показать весь комментарий
 
Боже які вони барани...У Нiмеччинi перше що роблять на будівництві доріг, мостів це укріплюють по дорослому узбіччя !
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько денег было вбито в мост этот сраный... Господа Роттенберги знатно нажились, козлы вонючие. Сужу по М11, тоже они строили по концессии, от МКАД до 58 км трассы на Питер, проезд стоит 550 рублей, а там даже освещения нет. До Шереметьево 300 рублей, за 17 км дороги, 17 КАРЛ!!! Ублюдки, б...дь
 показать весь комментарий
 
 
Так не ездий в то поганое Шереметьево, не обогащай Роттенбергов. Езжай в Крымнаш, пока трасса не сползла.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Совершенно правильно. Бракоделов нужно стыдить всем миром.
 показать весь комментарий
 
Та не потрібно завчасно радіти. Це як радість у 2015 від того, що наша розвідка доповіла про хаос і дезертирство у рядах "днр" та "лнр". Все йде своїм шляхом, міст завалиться не одразу, спочатку проблеми будуть, потім великі проблеми, і це десятки років. Головне не показувати своєї радості, бо буде виглядати як "замерзаючі укропи у 2015".
 показать весь комментарий
 
Цензор. где на фото сползает грунт автодороги? Сползает декоративный слой с насыпи. которую готовят под ж.д. Насыпь свежая. трава не успела прорости. Стандартное явление при свежих земляных работах
 показать весь комментарий
 
Самое оно, перед сном, прочесть такую приятную новость. На добраніч, шановна громада.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Громкий заголовок ни о чем. В 10 км от моста возле дороги на откосе небольшой обвал грунта.
 показать весь комментарий
 
і це ще навіть зима не пройшла! короче саме цікаве ще попереду
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвижение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх