 Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте InformNapalm

Из документа и фотоотчета, который к нему прилагается, видно, что за ложные действия подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единой автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению этого вопроса может привести к сползанию всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращение транспортного движения по единому подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.

Оригиналы документов и фотографии на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса. Ознакомиться с документами можно по ссылкам: Письмо от 30.01.19 и Справка строительного контроля 23.01.19.

Вот несколько фотографий автомобильной дороги от дорожных служб, иллюстрирующие характер сползания грунта на пути к Крымского моста.





