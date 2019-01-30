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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (17848) минские соглашения (2523) Сайдик (148) Трехсторонняя контактная группа (67)

 Убежден в безальтернативности минских соглашений, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что альтернативы Минским договоренностям не существует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что все участники минского процесса должны сделать все необходимое для их полной имплементации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Париж и Берлин изучают идею Сайдика о совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции

Вместе с тем Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины. "Здесь мне нечего повторить по этому поводу", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Он также заявил, что не намерен комментировать реакцию сторон на свой план. "Я не комментирую комментарии", - добавил Сайдик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого принципиально нового плана нет. Как говорят: те же яйца, только в профиль, - Климкин о предложениях Сайдика

Напоминаем, на днях  спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3109129
 
 
 Топ комментарии
 
безальтернативные 3,14да...аси
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Размешивать воду, дело не легкое.
Наверное по этой причине, у чиновников ОБСЕ, столь высокие зарплаты...
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А пам*ятаєте як в 15-16 роках нам впихували лугандон? Молодець пєтя вилавіровав. Тепер про це ніхто навіть не заїкається.
А тепер уявіть на таких переговорах якогось там шута горохового або Вону для якої рассєя неагресор
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Вести из-за поребрика:" "Мать мальчика уехала в соседнее село и оставила сына под присмотром бабушки и дедушки. 42-летняя женщина и 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили 11-месячного внука и решили сжечь его тело в печи". - https://twitter.com/LyapunovS
Убежден в безальтернативности минских соглашений, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик - Цензор.НЕТ 6674
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Європа, така Європа... Наівні, як діти. Альтернатива є - розвал мордору. І тоді проблеми зникнуть і з біженцями, і з терористами, і з отруєнями Новічком і... Далі за списком.
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Размешивать воду, дело не легкое.
Наверное по этой причине, у чиновников ОБСЕ, столь высокие зарплаты...
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Та за те соглашения,глядишь кто-то скоро и присесть может.
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А пам*ятаєте як в 15-16 роках нам впихували лугандон? Молодець пєтя вилавіровав. Тепер про це ніхто навіть не заїкається.
А тепер уявіть на таких переговорах якогось там шута горохового або Вону для якої рассєя неагресор
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зачёт ...сьгодні тобі до керемельки видадуть вахельку
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А хто дозволив , що вчора мертведчук з бойкою об!являли автономію Донбасу.?
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Розмов було багато про суспільні дії, а вийшов знов пшик.
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Под дурачков косят ,а сами педофила плешивого с..ут и без газа не хотят остаться
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"безальтернативний ... і два рази не прокоментивший) коменти))"
а те скільки років конфлікт тягнеться - кацапів треба більше годувати -
купувати в них нафту газ - це по Європейські! Убежден в безальтернативности минских соглашений, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик - Цензор.НЕТ 7029
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Украинская "броня" Олега Дерипаски
Автор: Артем Елиеев, 2018-04-05 17:25:38
Завод, принадлежащий российскому олигарху, продолжает поставлять двигатели для танков украинской армии. В этом у бизнесмена большой интерес.
http://www.moscow-post.com/economics/ukrainskaja_bronja__olega_deripaski26685/

Как же у зрады всё просто...
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Тянут время. Когда запустятся потоки (газовые трубы) тогда прояснится больше.
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а по мне так Будапештскому меморандуму нет альтернативы! он подписан ДЕЙСТВУЮЩИМИ на момент подписания президентами и премьер министром, но им подтёрлись! и теперь у нас безальтернативные минские соглашения подписанные пациентами палаты №6
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Ворожа морда, та там в обсэ усі прокацапські п..дораси
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбежден в безальтернативности минских соглашений, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик
 
 
 
 
 
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