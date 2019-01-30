 Убежден в безальтернативности минских соглашений, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.
Он подчеркнул, что все участники минского процесса должны сделать все необходимое для их полной имплементации.
Вместе с тем Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины. "Здесь мне нечего повторить по этому поводу", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.
Он также заявил, что не намерен комментировать реакцию сторон на свой план. "Я не комментирую комментарии", - добавил Сайдик.
Напоминаем, на днях спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Наверное по этой причине, у чиновников ОБСЕ, столь высокие зарплаты...
А тепер уявіть на таких переговорах якогось там шута горохового або Вону для якої рассєя неагресор
а те скільки років конфлікт тягнеться - кацапів треба більше годувати -
купувати в них нафту газ - це по Європейські!
Автор: Артем Елиеев, 2018-04-05 17:25:38
Завод, принадлежащий российскому олигарху, продолжает поставлять двигатели для танков украинской армии. В этом у бизнесмена большой интерес.
http://www.moscow-post.com/economics/ukrainskaja_bronja__olega_deripaski26685/
Как же у зрады всё просто...