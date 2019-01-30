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 Во время кассационного рассмотрения суд удалил из зала Подольского, который проходит потерпевшим в деле убийства Гонгадзе, - адвокат

Коллегия судей приняла решение выдворить из зала суда Алексея Подольского, который проходит потерпевшим в деле об убийстве Георгия Гонгадзе. По мнению адвоката он был удален из процесса кассационного рассмотрения способом, не предусмотренным законом.

Как передает Цензор.НЕТ, сам Подольский опубликовал в Фейсбуке видеообращение своего адвоката Татьяны Костиной.

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Напомним, убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан. 24 июля 2009 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Пукачу обвинения в убийстве Гонгадзе и ряде других преступлений, таких как похищение Подольского и уничтожение документов.

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29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению. Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, а также потерпевший журналист Алексей Подольский подали апелляции на приговор. Они добиваются установление заказчиков убийства и похищения.

Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобы в закрытом режиме, но позже министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме. 12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

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Александр Ельяшкевич выступает представителем Подольского в суде. На него самого в феврале 2000 года неизвестные напали у гостиницы "Москва". Тогда он обвинил в нападении тогдашнего президента Леонида Кучму.

Интервью Алексея Подольского, которое он дал Цензор.НЕТ в июле 2017 года, можно прочитать тут.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3109128
 
 
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Закон гаді сравченко, фракція косатої , спеціально для пукача мертветчук зробив.Якщо касаційний довічне пукачу змінить на 15р,то пукач на волі.
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Це той верховний суд, що так потужно "ріхвармірували", видаляє потерпілих, щоб не псували шлях до винесення замовного рішення?
Це той суд, що своїми рішеннями ділить придбане до шлюбу майно як спільне.
Це той суд, який зобов'язує власника утримувати у своєму приватному житлі колишніх орендарів після закінчення строку оренди.
Це той суд, судді якого ніяк не спроможуться пояснити походження свого майна.
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Больше всех, раз в 5 лет, по поводу Гонгадзе скорбят и негодуют кандидаты в президенты. И из каждого аж фонтаном бьёт желание найти заказчика. А он, ****, не находится.
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Во время кассационного рассмотрения суд удалил из зала Подольского, который проходит потерпевшим в деле убийства Гонгадзе, - адвокат - Цензор.НЕТ 8667Ray‏ @Ray_net_ua 17 мин.17 минут назад
Украина по-Новому готовится к его второму Президентскому сроку, и это только новости последних дней:

Во время кассационного рассмотрения суд удалил из зала Подольского, который проходит потерпевшим в деле убийства Гонгадзе, - адвокат - Цензор.НЕТ 7291
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время кассационного рассмотрения суд удалил из зала Подольского, который проходит потерпевшим в деле убийства Гонгадзе, - адвокат
 
 
 
 
 
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