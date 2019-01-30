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Все про:казнь (56) Нацполиция (8810) Славянск (2211)

 Полиция объявила в розыск 36-летнего жителя Славянска, который в составе расстрельной команды казнил людей в Славянске

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донетчины установили причастность мужчины к серии тяжких преступлений - похищение людей, пытки, убийство. Злоумышленнику заочно сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Полицейские под процессуальным руководством прокуратуры области расследуют обстоятельства гибели каждого человека, тела которых были эксгумированы из братских могил в Славянске после освобождения города в 2014 году, напоминают в пресс-службе НПУ, передает Цензор.НЕТ. Среди погибших как те, кто погиб от обстрелов, так и жертвы преступлений террористов.

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После экспертизы ДНК опознали 31-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стали пулевые ранения головы и тела.

Установлено, что в мае 2014 года, в период активных обстрелов, потерпевший вынес из заброшенного дома футболку и штаны. Из-за этого трое членов незаконных вооруженных формирований привезли его в захваченное здание горуправления милиции, где боевики, скрывавшиеся за позывными, вынесли ему смертный приговор.

К мужчине позвали священника и дали стопку водки, после чего вывели в соседнюю камеру и прямо в изоляторе временного содержания расстреляли из автоматов. Тело вывезли в морг, после чего похоронили в общей могиле. При этом родителям сказали: "Не волнуйтесь, подержим и отпустим".

О судьбе сына пожилые супруги узнали, только когда город был освобожден Вооруженными силами Украины. Сокамерник передал стареньким прощальную записку казненного мужчины.

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Полиция установила одного из членов расстрельной команды, которого свидетели характеризуют как наиболее жестокого. Ранее не судимый местный житель стал палачом у террористов по идеологическим соображениям.

В ходе раскрытия преступления полицейские обнаружили, что 36-летний злоумышленник причастен еще к ряду аналогичных преступлений. Так, вместе с сообщниками он похитил и в течение месяца пытал мирного жителя.

Мужчину, который не выявил лояльности к оккупационному режиму, обвинили в "сотрудничестве с Украиной". Но это был лишь повод для запугивания, ведь больше боевиков интересовали вопросы, "у кого из твоих знакомых есть деньги". Мужчину привязывали к стулу и били. Освободили его и других арестантов украинские военнослужащие, когда заняли город.

Все противоправные деяния задокументированы, а подозреваемый заочно привлекается к ответственности по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 146 (похищение человека или незаконное лишение свободы) и ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

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По имеющейся информации, фигурант скрывается на временно оккупированной территории. Сейчас он объявлен в розыск.

Полиция устанавливает всех жертв террористов, а также лиц, причастных к расправе над ними.

Источник: https://censor.net.ua/n3109126
 
   
 Топ комментарии
 
Як нам на жаль не хватає досвіду МОСАДУ Полиция объявила в розыск 36-летнего жителя Славянска, который в составе расстрельной команды казнил людей в Славянске - Цензор.НЕТ 8338
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Ну так чего постеснялись фотку этого отморозка опбликовать?
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та раз так может вы, фоторыло этого ублюдка дадите? может эта тварь в один магазин со мной заходит, или еще где, нужно его всем миром искать! найдем!
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Як нам на жаль не хватає досвіду МОСАДУ Полиция объявила в розыск 36-летнего жителя Славянска, который в составе расстрельной команды казнил людей в Славянске - Цензор.НЕТ 8338
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Мільчакови, Гіркіни, Керчі та інші не заслуговують на суд. Однаково їх не судитимуть.
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Ну так чего постеснялись фотку этого отморозка опбликовать?
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Та от питання й до влади. Україна фактично у війні, а вироки, згідно законів мирного часу...
Щось воно не те...
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Юридично війни немає. Тому і вироки такі...Маємо те, що маємо...
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Треба думати.
Бо ж оголосивши війну РФ Україна юридично стає країною агрессором, з усіма негативними наслідками що випливає з цього.
Це по перше відраз робить РФ офіціально країною, такою, що піддалась збройному нападу з боку України, і початком великомасштабного насупу «оборони» з боку РФ, і осуду України світовою спільнотою.
Буде перервана воєнно економічна допомога Україні,, та ще й застосовані санкціїї.
Недаремно ж на станній раді ПАСЄ «Скабеева там кричала, бегала: "Объявите нам войну! Объявите нам войну!" https://censor.net.ua/n3108517
Росія це підла країна. Вона ж теж офіційно ніде не каже, що її війска застосовуються на території України.
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с какого перепуга - объявление войны освободительной и защиты от агрессора!!!!
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после второй мировой войны в мировой практике официально войны не объявляются. Объявление войны сейчас является скорее исключением из правил.
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ходят упорные слухи, что окружение Захараста (охрана), убивали бомжей, неблагополучных, для очищения ДНР....
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та раз так может вы, фоторыло этого ублюдка дадите? может эта тварь в один магазин со мной заходит, или еще где, нужно его всем миром искать! найдем!
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Никакие приговоры этих выродков не становят.
Только СТРАХ, если бы выловить одного из мразей и отрезать яйца а член воткнуть в пасть и переслать фотки туда где эта падаль скрывается,чтобы посмотрели что будет с садистами, то я уверен что только тогда они бы дрожали
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Помнится раньше,когда объявляли розыск особо опасных,фото даже по телеку показывали.Почему сейчас эти морды не показывают или пиксилят?Что поменялось?Или именно к ним на сайт надо заходить.ДЫк основные всевидящие бабки по полицейским сайтам не шастают.Они телек смотрят,там и надо показывать вражин в лицо.Что за сюси пуси такие?
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А лучше бы назначить 1лям за голову......
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Если он разыскивается за пытки и расстрелы - значит норм. люд заинтересованы - чтобы этого фашиста поймали быстрее. И почему тогда цензор стесняется вывесить его ФИО, данные, фотку ? дать объяву - на хорошее бабло - и его привезут в мешке через неделю.
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интересно с каких пор у нас на цензоре разрещено публиковатся запоребриковым нацистам?
Цензор ты часом эьл чтто выше не считаешь основанием для заявы в полицию? если она у нас есть вообще и сбу!!! Полиция объявила в розыск 36-летнего жителя Славянска, который в составе расстрельной команды казнил людей в Славянске - Цензор.НЕТ 1830 Полиция объявила в розыск 36-летнего жителя Славянска, который в составе расстрельной команды казнил людей в Славянске - Цензор.НЕТ 5932
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Руцке фашист, ты че это тут хрюкать начал? А ну марш на бутылку, свинособака.
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что за чес ? где его фотки, где ориентировка на этого мудака ? или это новость - лиж бы что то ляпнуть ?
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Здесь дали фотографии (ссылка внизу оригинала этой статьи)
http://police.dn.ua/news/view/politsejski-vstanovili-bojovikiv-yaki-rozstrilyali-v-2014-rotsi-u-slovyansku-chotiroh-mirnih-zhiteliv
Якщо Ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження або місця можливої появи розшукуваних зловмисників, просимо повідомити до поліції за телефонами: (066)153-49-33 (чергова частина Слов'янського відділу поліції), 102 або 0-800-505-102 (безкоштовно зі всіх телефонів). Конфіденційність гарантована.
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ну оно ж не патриот - у нас сидят только патриоты!!!! Полиция объявила в розыск 36-летнего жителя Славянска, который в составе расстрельной команды казнил людей в Славянске - Цензор.НЕТ 1108
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этим преступлениям нет срока давности кара за такие преступления должна быть ужасной и показательной.
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Образцов Олег Володимирович, 1965 р.н., житель м. Макіївка
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Чернишов Андрій Олександрович, 1963 р.н., житель м. Слов'янськ


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Пушков Євгеній Миколайович, 1979 р.н., житель м. Слов'янськ
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