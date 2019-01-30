 Полиция объявила в розыск 36-летнего жителя Славянска, который в составе расстрельной команды казнил людей в Славянске

Полицейские под процессуальным руководством прокуратуры области расследуют обстоятельства гибели каждого человека, тела которых были эксгумированы из братских могил в Славянске после освобождения города в 2014 году, напоминают в пресс-службе НПУ, передает Цензор.НЕТ. Среди погибших как те, кто погиб от обстрелов, так и жертвы преступлений террористов.
После экспертизы ДНК опознали 31-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стали пулевые ранения головы и тела.
Установлено, что в мае 2014 года, в период активных обстрелов, потерпевший вынес из заброшенного дома футболку и штаны. Из-за этого трое членов незаконных вооруженных формирований привезли его в захваченное здание горуправления милиции, где боевики, скрывавшиеся за позывными, вынесли ему смертный приговор.
К мужчине позвали священника и дали стопку водки, после чего вывели в соседнюю камеру и прямо в изоляторе временного содержания расстреляли из автоматов. Тело вывезли в морг, после чего похоронили в общей могиле. При этом родителям сказали: "Не волнуйтесь, подержим и отпустим".
О судьбе сына пожилые супруги узнали, только когда город был освобожден Вооруженными силами Украины. Сокамерник передал стареньким прощальную записку казненного мужчины.
Полиция установила одного из членов расстрельной команды, которого свидетели характеризуют как наиболее жестокого. Ранее не судимый местный житель стал палачом у террористов по идеологическим соображениям.
В ходе раскрытия преступления полицейские обнаружили, что 36-летний злоумышленник причастен еще к ряду аналогичных преступлений. Так, вместе с сообщниками он похитил и в течение месяца пытал мирного жителя.
Мужчину, который не выявил лояльности к оккупационному режиму, обвинили в "сотрудничестве с Украиной". Но это был лишь повод для запугивания, ведь больше боевиков интересовали вопросы, "у кого из твоих знакомых есть деньги". Мужчину привязывали к стулу и били. Освободили его и других арестантов украинские военнослужащие, когда заняли город.
Все противоправные деяния задокументированы, а подозреваемый заочно привлекается к ответственности по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 146 (похищение человека или незаконное лишение свободы) и ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
По имеющейся информации, фигурант скрывается на временно оккупированной территории. Сейчас он объявлен в розыск.
Полиция устанавливает всех жертв террористов, а также лиц, причастных к расправе над ними.
Щось воно не те...
Бо ж оголосивши війну РФ Україна юридично стає країною агрессором, з усіма негативними наслідками що випливає з цього.
Це по перше відраз робить РФ офіціально країною, такою, що піддалась збройному нападу з боку України, і початком великомасштабного насупу «оборони» з боку РФ, і осуду України світовою спільнотою.
Буде перервана воєнно економічна допомога Україні,, та ще й застосовані санкціїї.
Недаремно ж на станній раді ПАСЄ «Скабеева там кричала, бегала: "Объявите нам войну! Объявите нам войну!" https://censor.net.ua/n3108517
Росія це підла країна. Вона ж теж офіційно ніде не каже, що її війска застосовуються на території України.
Только СТРАХ, если бы выловить одного из мразей и отрезать яйца а член воткнуть в пасть и переслать фотки туда где эта падаль скрывается,чтобы посмотрели что будет с садистами, то я уверен что только тогда они бы дрожали
Цензор ты часом эьл чтто выше не считаешь основанием для заявы в полицию? если она у нас есть вообще и сбу!!!
http://police.dn.ua/news/view/politsejski-vstanovili-bojovikiv-yaki-rozstrilyali-v-2014-rotsi-u-slovyansku-chotiroh-mirnih-zhiteliv
Якщо Ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження або місця можливої появи розшукуваних зловмисників, просимо повідомити до поліції за телефонами: (066)153-49-33 (чергова частина Слов'янського відділу поліції), 102 або 0-800-505-102 (безкоштовно зі всіх телефонів). Конфіденційність гарантована.