EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  207  17
Материалы по теме:
Все про:медицина (1749) Тимошенко (24083)

 Мы введем страховую медицину по европейской модели, - Тимошенко

После победы на президентских выборах новая власть построит действенную систему здравоохранения и внедрит в стране медицинское страхование.

Об этом Юлия Тимошенко подчеркнула на Черниговщине после публичного отчета депутатов областного совета от "Батькивщины".

Она рассказала, что во время поездок по регионам Украины постоянно общается с людьми. Один из главных вопросов, который беспокоит украинцев - это состояние медицины. Ведь, как отметила Юлия Тимошенко, так называемая медреформа действующей власти сделала медицинские услуги недоступными для людей.

Не устраивает нынешняя политика и врачей, добавила политик.

"В Украине нужно применять европейскую модель медицины, а это - страховая медицина. Альтернативы не существует. Большую часть средств платит работодатель, немножко - человек. Государство страхует пенсионеров, детей до 18 лет, безработных и нетрудоспособных, как это делается в цивилизованных странах ", - отметила кандидат в Президенты Украины.

Юлия Тимошенко отметила, что действующая власть не имела политической воли это делать, ведь соответствующий закон о медстрахования разработан и полтора года ждет принятия.

В результате непрофессиональных действий власти врачи первичного звена перегружены, люди не могут вовремя попасть к терапевту на прием, на финансирование врачей вторичного звена не хватает государственных средств, а оплату услуг узкопрофессиональных врачей действующая власть планирует возложить на плечи пациентов, возмутилась Юлия Тимошенко.

"Мы немедленно примем этот закон о медицинском страховании. мы сможем поставить на ноги и систему здравоохранения, и людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Новая власть сделает это быстро и эффективно "- подытожила Юлия Тимошенко.

Мы введем страховую медицину по европейской модели, - Тимошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109125
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что в этом случае сое советует их эталон жиноцтва Супрун?
 показать весь комментарий
 
Ого ... ото сходила юля до свого сімейного врача ... прорвало в гарячку .
 показать весь комментарий
 
 
Как всегда, европейскими будут только взносы.

 показать весь комментарий
 
 
"Мы введем страховую медицину по европейской модели"

Я би обрав інше гасло: "Поховаємо усіх по-європейські!"
 показать весь комментарий
 
 
Юля Петра не перебреше! Петро бреше краще!
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется идут ноздря в ноздрю. как лошади на ипподроие.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
хоть бы один из претендентов предложил разделить это неудавшаяся государство
 показать весь комментарий
 
порохоботи), знову "роботу" на вас кинули)))!!!
 показать весь комментарий
 
 
А когда премьером была, что тебе мешало? Тем более, что это как раз в компетенции премьера и кабмина,а не президента.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы введем страховую медицину по европейской модели, - Тимошенко
 
 
 
 
 
 вверх