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 Политика Украины
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Все про:Подервянский (14) Порошенко (16240)

 "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подервянский о своем выступлении на форуме по выдвижению Порошенко

Литератор Лесь Подервянский прокомментировал свое выступление на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", где Петра Порошенко выдвинули на второй срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом он написал в твиттере.

"Ітогі падвєдьом Припи#див вату. І бабку запи#дячив з її електоратом. Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село. Но я не сумніваюсь ні#уя, всьо будєт в лучшем відє. Шо не ясно?!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подервянский поддержал Порошенко. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Говорю: "Кофе пьем?" Никто никого не убалтывал!" - Грынив о приглашении Подервянского на форум Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3109122
 
   
 Топ комментарии
 
Да мы поняли кто ты есть... Не продолжай....
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да все правильно сказал Подеревянский:
если переизберем Пороха на второй срок, то пушной зверек пойдет в Рашку, а если выберем бабу Йулю, то пушной зверек придет в Украину..
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Петя знову буде президентом України.
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Да мы поняли кто ты есть... Не продолжай....
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ні, я скажу - воно зкацяпщений хахол - це коротко і без ### !
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Этот литератор просто козел, или прикидывается?
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Стидно стало? А Боря Філатов - той геть зганьбився, плазуючи перед нікчемним петьою.. Дуже сумнівно, що виступ Борі додасть петі голосів в Дніпрі..
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Пєчалька намєчаєтся у петі.. І не тільки в Дніпрі.. "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подервянский о своем выступлении на форуме по выдвижению Порошенко - Цензор.НЕТ 9474
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всі хто на цензорі люто хейтить пєтю будуть дуже здивовані результатом виборів. і особливо Вона
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Невже Зеленський її обійде в другому турі?
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у пети вряд ли печалька с его то офшорами, вместо Днепра он выберет Мальдивы, а вот у таких как ты печалька уже обеспечена при бабе жульке.
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чого б це? я до брехнів Воної давно збайдужів
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у юльки там завжди була печалька. а тепер печалька буде навіть по центро-заходу
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декому Боря не подобається, вони хочуть юлькіного вілкула.
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Печалька у Пети. Кто были его союзники? Удар Клычка и НФ. Никко из них не поддержал его вчера на съезде. Хуже того Виталька срочно заболел.
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поліграф поліграфович-вивчайте першоджерела.
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Быковатый какой-то литератор. Из разряда "свой парень".
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литератор??? я бы не хотел попасть к нему на авторский вечер, бо таких ****** наслушаешься что потом и не заснешь "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подервянский о своем выступлении на форуме по выдвижению Порошенко - Цензор.НЕТ 4998
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Сколько в секунду заработал? на 40 умножим сами...
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интересно, сколько заработал за "просто кофе выпить"
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на небольшое кафе но не в Киеве, где -то в райцентре или пригороде
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да все правильно сказал Подеревянский:
если переизберем Пороха на второй срок, то пушной зверек пойдет в Рашку, а если выберем бабу Йулю, то пушной зверек придет в Украину..
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если порох или юля прийдут, то пушной зверек прийдет к нам каждому, а все нам придется переезжать в Польшу и другие страны ЕС (спасаясь от пушного зверька).
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К вам ----ДА! Соевые пакуйте чЯмаЙданы!
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Когда я вижу имя и фамилию + кучу цыфЭр значит на зарплате, факт!
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ты главное с такой "чуйкой" будь осторожнее, вечером из дома не выходи "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подерв'янський про свій виступ на форумі з висунення Порошенка - Цензор.НЕТ 5986
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скорее во втором случае пушной зверек увеличится в размерах и накроет обоих сразу (+ весь постсовок, кто посмеет вписаться за *****)
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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуруИсточник: https://censor.net.ua/n3109122

Це те саме як би на виборах в РФ, когось з кандидатів публічно б підтримала "талановита кіноактриса" Бєркова.
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Не так глибоко, як Ви подумали. Я не є шанувальником "творчості" а ні її, а ні Подерев'янського.
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Петя знову буде президентом України.
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навіть сумнівів не маю
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Ти кого пєтєй називаєш? Який він тобі пєтя? Петро Перший Малдивськопанамський.. Ось як треба "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подерв'янський про свій виступ на форумі з висунення Порошенка - Цензор.НЕТ 4967
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Этот литератор вышел из зоны? в двух словах три ругательства!
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Под Шнура, наверное, косит. Но, у того стихи хоть складные получаются.
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Какой кошмар...
Матюк на матюке...
"Литератор".... "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подервянский о своем выступлении на форуме по выдвижению Порошенко - Цензор.НЕТ 4484
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"Ітогі падвєдьом Припи#див вату. І бабку запи#дячив з її електоратом. Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село. Но я не сумніваюсь ні#уя, всьо будєт в лучшем відє. Шо не ясно?!"
Источник: https://censor.net.ua/n3109122
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сколько у тебя всего аккаунтов для вылизывания жопы барыги?
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ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО
ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО


ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО
ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО

ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО
ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО

ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО
ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО


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у меня даже трудовик так не выражался, а он "лингвист" еще тот был
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скорее членосос, как и все минстецевые
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Да дядя,запачкался ты так,что теперь до гробовой доски не отмоешься. "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подервянский о своем выступлении на форуме по выдвижению Порошенко - Цензор.НЕТ 8173
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Но запецки есть запецки: влезли в говно и обвинили в запахе других.
🤑
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Я прикалывался с этого гандона, но артист есть ___ ПОСТИТУТКА это факт!
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этот писюлькин сам себя прип..здячил к столбу позора.....за продажность.
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Повага Подервянському. Розумний мужик.
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він фахівець в українському бутті.
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жаль...
нормальный человек раньше был...
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Один раз Украина уже выбрала дважды судимого проффесора. Думаю, что мальдивского главнокомандующего второй раз не выберет - опыт трудных последних пяти лет не даст.
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Салабоны,порядка них@я не знают,на мэтра батон тут крошат
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40 секунд позора и ….обеспечил себе старость.
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А какой слог написания у писюлькина…...при.здячив….запи.дячив…..потеревенив……
Классики в от зависти грызут бамбук.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подервянский о своем выступлении на форуме по выдвижению Порошенко
 
 
 
 
 
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