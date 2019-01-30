 "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подервянский о своем выступлении на форуме по выдвижению Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Ітогі падвєдьом Припи#див вату. І бабку запи#дячив з її електоратом. Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село. Но я не сумніваюсь ні#уя, всьо будєт в лучшем відє. Шо не ясно?!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Я тут, щоб вона не з'явилась у нас", - Подервянский поддержал Порошенко. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.

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