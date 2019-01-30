 "Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село", - Подервянский о своем выступлении на форуме по выдвижению Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Ітогі падвєдьом Припи#див вату. І бабку запи#дячив з її електоратом. Потеревенив секунд сорок, а розголосу вже на все село. Но я не сумніваюсь ні#уя, всьо будєт в лучшем відє. Шо не ясно?!"
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее писатель и художник Лесь Подервянский поддержал кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.
если переизберем Пороха на второй срок, то пушной зверек пойдет в Рашку, а если выберем бабу Йулю, то пушной зверек придет в Украину..
Це те саме як би на виборах в РФ, когось з кандидатів публічно б підтримала "талановита кіноактриса" Бєркова.
Матюк на матюке...
"Литератор"....
Источник: https://censor.net.ua/n3109122
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ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО
ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО
ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО
ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГОЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО ЖОДНОГО
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понаносять тут...
🤑
нормальный человек раньше был...
Классики в от зависти грызут бамбук.