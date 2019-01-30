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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:вертолет (555) ГСЧС (1920)

 ГСЧС получила второй вертолет H225 Super Puma французской компании Airbus Helicopters. ФОТО

30 января на базе Специального авиационного отряда ГСЧС Украины состоялась церемония передачи второго вертолета H225 Super Puma, который Украина получила в рамках создания системы авиационной безопасности МВД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Эти многофункциональные вертолеты могут и будут использоваться для выполнения многих задач. В частности, это и тушение пожаров, поисково-спасательные операции, разведка зон чрезвычайной ситуации, а также задачи по санитарной авиации", - отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

ГСЧС получила второй вертолет H225 Super Puma французской компании Airbus Helicopters 01

Смотрите: Первые 2 французских вертолета Airbus H225 уже на службе у Нацгвардии и ГСЧС, - Аваков. ВИДЕО

Напоминаем, всего контракт предусматривает приобретение 55 новых и подержанных вертолетов для МВД. В Украине будет размещен центр технического обслуживания этих вертолетов, что позволит обслуживать не только свои машины, но и принимать заказы европейских партнеров, укреплять кооперацию с Европейским Союзом.

ГСЧС получила второй вертолет H225 Super Puma французской компании Airbus Helicopters 02

Читайте также: У Украины должны быть еще и боевые вертолеты Airbus, которые укрепят боевую мощь ВСУ, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3109121
 
   
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Потужно.. А де ті "Апачі" , котрі анонсував кум югко? Може й на кума югка треба в суд подати за його брехню?
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Було б набагато краще,якби ЗСУ отримали хоча б один McDonnell Douglas AH-64 Apache...
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І нічого б не було. Зброя існує виключно як система. Навіть якщо "купити" Зірку смерті з кіна, без системи вона - нуль. Тренований екіпаж, енергослужбо, служба транспорту тощо.
Потрібно мінімум три ескадрільї, + 40-45 пар пілотів+операторів, паливо, зброя+зброяри тощо.
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А не розумію,а хто нам заважає створювати відповідну систему? Якщо ми прямуємо до НАТО,то рано,чи пізно,а створювати відповідні інфраструктури за їх стандартами таки прийдеться.І переходити від совєцького озброєння до озброєння західного.Бо інакше всі наші потуги не мають ніякого сенсу...
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так і є, так воно і буде.
Але було сказано "хоча б один".
Мова про те, що один - тільки для параду.
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от би було чудово, якщо заходиш в кабінет платника податків а там твої податки та на що витрачено - оце було б добре!
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так зроблено у волонтерів. Принаймні, "Повернись живим" - онлайн бухгалтерія.
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Свое загубили бо откатів робити ніяк ...чужого набрали а потім запчастини там же брати ...
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Зрадофилам-ватникам все не так.Уймитесь!Вертолетов будет не меньше 55!Впрочем,к кому я обращаюсь?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГСЧС получила второй вертолет H225 Super Puma французской компании Airbus Helicopters. ФОТО
 
 
 
 
 
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