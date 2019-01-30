 ГСЧС получила второй вертолет H225 Super Puma французской компании Airbus Helicopters. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Эти многофункциональные вертолеты могут и будут использоваться для выполнения многих задач. В частности, это и тушение пожаров, поисково-спасательные операции, разведка зон чрезвычайной ситуации, а также задачи по санитарной авиации", - отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

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Напоминаем, всего контракт предусматривает приобретение 55 новых и подержанных вертолетов для МВД. В Украине будет размещен центр технического обслуживания этих вертолетов, что позволит обслуживать не только свои машины, но и принимать заказы европейских партнеров, укреплять кооперацию с Европейским Союзом.

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