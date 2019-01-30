EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  284  15
Материалы по теме:
Все про:здоровье (1227) МИД (4874) Гриб_Павел (138)

 Россия отказала украинскому консулу в посещении политзаключенного Гриба, - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к политзаключенному украинцу Павлу Грибу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешение на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", - сказано в комментарии.

МИД считает данные действия российских властей нарушением взятых на себя международных обязательств, в том числе предусмотренных ст. 13 Консульской конвенции между Украиной и Россией. Украина считает такие действия России сознательными и направленными на сокрытие настоящего состояния здоровья Гриба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский заложник в РФ Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. Ему необходима срочная операция, - Денисова

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Двое свидетелей по делу политзаключенного Гриба не смогли объяснить противоречия в своих показаниях

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3109120
 
 
 Топ комментарии
 
Гнида Лукашенко выдал парня. кровавой гебне мразным убийцам
 показать весь комментарий
 
"Россия-самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир". И.А.Ильин (1882-1954), русский философ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно

 показать весь комментарий
 
 
вы причину его закрытия напишите, такие шакалы осторожные и воняют.....на всю Европу.
 показать весь комментарий
 
 
Гнида Лукашенко выдал парня. кровавой гебне мразным убийцам
 показать весь комментарий
 
 
там либо коленька ...либо наш Парень
лука -подлец
 показать весь комментарий
 
Мухоморчик - держись! Да все поганки, что кукожат тебья, пусть враз все тяпнутся по полненькой!
 показать весь комментарий
 
 
А в чем хоть его обвиняют, может кто то напомнить?.... В папе?!... Россия отказала украинскому консулу в посещении политзаключенного Гриба, - МИД - Цензор.НЕТ 3486
 показать весь комментарий
 
"Россия-самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир". И.А.Ильин (1882-1954), русский философ.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера в связанной с этим теме как раз вспоминал - в 2015 было у меня странноватое интернет-знакомство, причём после написания постов для одного антиватного ресурса... и тоже с предложениями "романтично шастнуть" на росисю.
Возможно, паранойя - но... не могу исключить, что была примерно аналогичная ловушка.
 показать весь комментарий
 
интересно, почему 3 миллиона гастеров спокойно шастают у агрессора? видимо, хватают только патриотов с майданом головного мозга!
 показать весь комментарий
 
если хочешь взорвать бомбу на школьной линейке то ты политзаключенный!? Росія відмовила українському консулу у відвідуванні політв'язня Гриба, - МЗС - Цензор.НЕТ 6401
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия отказала украинскому консулу в посещении политзаключенного Гриба, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх