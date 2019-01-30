 Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых она несправедливо удерживает, - Посольство США в Украине

Об этом говорится в Twitter Посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых она несправедливо удерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - отметили в американском посольстве.

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Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

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По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что состояние Гриба критическое, он нуждается в немедленной операции на сердце.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".