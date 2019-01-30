 Все парафии УПЦ МП перешли в ПЦУ в Сокальском районе Львовщины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Сокальской РГА Николай Пасько.
Он отметил: "Мы если не первый, то по крайней мере один из первых районов Украины! Я всегда утверждал, что громада Сокольского района высокопатриотическая и сознательная. Несмотря на определенных политиканов местного разлива, которые пробовали поспекулировать на этой теме и посеять раздор в церковных общинах, украинская поместная церковь победила!
Во всех 9 приходах нашего района так называемой "московской церкви" принято решение о переходе под управление родной канонической Украинской церкви. Сокальщина полностью очистилась! Приветствую всех украинцев! Слава Украине!"
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
На лівобережній Україні справи йдуть значно повільніше.
То як, оберемо Йулю?
Скоріше за все, на Заході в ПЦУ перейдуть майже всі парафії, в Центрі - значна частина, а от на Сході переходів поки менше буде.
А от гундяєв - однозначно слуга антихриста.
https://m.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8