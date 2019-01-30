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 Общество
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 Все парафии УПЦ МП перешли в ПЦУ в Сокальском районе Львовщины

В Сокольском районе Львовской области все приходы Московского патриархата присоединились к Православной церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Сокальской РГА Николай Пасько.

Он отметил: "Мы если не первый, то по крайней мере один из первых районов Украины! Я всегда утверждал, что громада Сокольского района высокопатриотическая и сознательная. Несмотря на определенных политиканов местного разлива, которые пробовали поспекулировать на этой теме и посеять раздор в церковных общинах, украинская поместная церковь победила!

Во всех 9 приходах нашего района так называемой "московской церкви" принято решение о переходе под управление родной канонической Украинской церкви. Сокальщина полностью очистилась! Приветствую всех украинцев! Слава Украине!"

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109117
 
   
 Топ комментарии
 
Я навіть не сумнівалась, бо це Львівщина.
На лівобережній Україні справи йдуть значно повільніше.
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Це вже точно, винен Порошенко і К.
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бо під мокшанською окупацією була більше часу і наразі мокшанських зайд теж вистачає
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Я навіть не сумнівалась, бо це Львівщина.
На лівобережній Україні справи йдуть значно повільніше.
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бо під мокшанською окупацією була більше часу і наразі мокшанських зайд теж вистачає
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правильно! Сокалський район тепер отлічний од інших.
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Думала, что на Западной Украине быстрее пойдет переход в УПЦ, за несколько недель.А он почему -то затягивается.
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Йуля каже, що за це гнусний шиказадний барига буде відповідвти!
То як, оберемо Йулю?
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А за що? Тільки будь-ласка з доказами і фактами.
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Станом на сьогодні 173 парафії перейшло і 18 оголосили про збори. Якось так процес все жвавішає та жвавішає!
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Ти диви - якось і без петіного Томос-туру по Галичині вийшло..
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Це західна Україна, Льончик...У нас всі такі. Все парафии УПЦ МП перешли в ПЦУ в Сокальском районе Львовщины - Цензор.НЕТ 9022
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Леня за жульку сильно переживает, его можно понять Всі парафії УПЦ МП перейшли в ПЦУ в Сокальському районі Львівщини - Цензор.НЕТ 5324
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Почаїв, Банчени.. важко будуть переходити.
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В принципі, очікувана ситуація, люди не хочуть московських попів і бажають літургію рідною українською мовою.

Скоріше за все, на Заході в ПЦУ перейдуть майже всі парафії, в Центрі - значна частина, а от на Сході переходів поки менше буде.
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Я от,власне,дивуюсь,а з якого такого дива приходи Сокольського району Львівьської області взагалі були в мацковському паханаті?
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Бо будувалася церква,коли питали чия-то казали українська православна.А коли на службі піп щось нерозбірливо бурмотів собі під носа то казав що на старослов"янській мові. Всі парафії УПЦ МП перейшли в ПЦУ в Сокальському районі Львівщини - Цензор.НЕТ 3445 Думаю,приблизно так і дурили там українців.
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Я хоть и антихрист,но молодцы. Гундяев там еще не застрелился? А пора уже.Да еще кого-нибудь с собой прихватить
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Може атеіст, чи наполягаєте на Антихристі?
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Я перепрошую - ви просто "нехристь" Всі парафії УПЦ МП перейшли в ПЦУ в Сокальському районі Львівщини - Цензор.НЕТ 9331. Не наговорюйте на себе.
А от гундяєв - однозначно слуга антихриста.
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Україна. Повернення своєї історії
https://m.youtube.com/watch?v=j3LhEdsdAo8
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВсе парафии УПЦ МП перешли в ПЦУ в Сокальском районе Львовщины
 
 
 
 
 
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