 Упавшая сосулька тяжело травмировала подростка в Кременчуге, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
О случившемся в полицию сообщили медики, которые госпитализировали пострадавшего на проспекте Свободы, 124. Судя по опубликованному фото, сосулька снесла также и часть рекламной конструкции на фасаде здания.
Пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии, у него перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома.
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