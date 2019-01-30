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 Упавшая сосулька тяжело травмировала подростка в Кременчуге, - Нацполиция

В Кременчуге 16-летнего подростка травмировала сосулька, упавшая с крыши. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

О случившемся в полицию сообщили медики, которые госпитализировали пострадавшего на проспекте Свободы, 124. Судя по опубликованному фото, сосулька снесла также и часть рекламной конструкции на фасаде здания.

Пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии, у него перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома.

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Упавшая сосулька тяжело травмировала подростка в Кременчуге, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109113
 
 
 Топ комментарии
 
Це не сосулька, а замерзша глиба льоду.
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нам і наших вистачить. Треба дивитись вгоду.
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Именно такие,только по мосштабнее метра два на полтора.Шоб было видно из под сосуль.Размерами с баннеры с нашими претендентами в президенты.
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"Виноват Порошенко".
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вчера шла домой 300 метров 30 минут, дорога секло и никому до этого нет дела. И это немцы...
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Это не сосулька , а ледяная глыба. Мэрия плохо работает.
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А власники магазинів куди дивилися?Ще на центральній вулиці.
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Звичайно ще вдень затримали!
Изъяты наручники, фаллоимитаторы и 22 тысячи гривен", - 50-летняя харьковчанка снимала порно с собой в главной роли и продавала через интернет
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А в Норильске на домах большие таблички,на которых написано:-"Осторожно сосули!"Потому как не одного этими сосулями насквозь бробивало!У мамыной подруги мужа сосулькой метра три длиной,от мокушки на свозь пробило.Так и стоял,как бабочка к сугробу пригвожденная,когда место происшествия осматривали.При совке ещё было.
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Це не сосулька, а замерзша глиба льоду.
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За поребріком фекальні сталагміти. Нам до них далеко.
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нам і наших вистачить. Треба дивитись вгоду.
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Именно такие,только по мосштабнее метра два на полтора.Шоб было видно из под сосуль.Размерами с баннеры с нашими претендентами в президенты.
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Хоть тема и мрачная, но вспомнилось абсурдное:

Бурулька, що впала, важко травмувала підлітка в Кременчуці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 156
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Это чупа чупсы!А стульчик зачётный.Такие бы стульчики нашей верхушке в самый раз.
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