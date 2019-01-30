 "Если бы Тимошенко вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" - кто-то бы да попробовал, - Гриценко

Свое мнение о Тимошенко Гриценко высказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сильный характер, личность – этого не отнимешь. Актриса. Снимаю шляпу… Мне так не дано... Не могу и никогда не смогу", – сказал политик, отвечая на вопрос об отношении к Тимошенко.

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"Мне кажется, если бы она вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" – кто-то бы да попробовал", – добавил Гриценко.

Лидер "Гражданской платформы" считает, что Тимошенко прошла сложный жизненный путь и всерьез нацелена на победу.

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"Сейчас, я думаю, она нацелилась на победу как на последний рубеж и будет делать все, чтобы победить. И из того, что она будет делать, не все укладывается в мою мораль. Я бы так не мог", – сказал Гриценко.