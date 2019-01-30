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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1186) Тимошенко (24083)

 "Если бы Тимошенко вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" - кто-то бы да попробовал, - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко охарактеризовал Юлию Тимошенко как человека с сильным характером и прекрасную актрису. Но заявил что "ему так не дано".

Свое мнение о Тимошенко Гриценко высказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сильный характер, личность – этого не отнимешь. Актриса. Снимаю шляпу… Мне так не дано... Не могу и никогда не смогу", – сказал политик, отвечая на вопрос об отношении к Тимошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Декларация Тимошенко: арендованный дом в Козине, нет автомобиля, 307 тыс. грн дохода за год, 904 тыс. грн сбережений

"Мне кажется, если бы она вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" – кто-то бы да попробовал", – добавил Гриценко.

Лидер "Гражданской платформы" считает, что Тимошенко прошла сложный жизненный путь и всерьез нацелена на победу.

Также на Цензор.НЕТ: От имени всех матерей наших защитников подам на Гриценко в суд, - Ирина Луценко

"Сейчас, я думаю, она нацелилась на победу как на последний рубеж и будет делать все, чтобы победить. И из того, что она будет делать, не все укладывается в мою мораль. Я бы так не мог", – сказал Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3109111
 
   
 Топ комментарии
 
противно все это читать и слушать. Мракобесие, лицемерие и грязь.
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Толя, сегодня не твой день, что не скажет...в лужу пук.
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отключите Гриценко вентилятор и не кормите его неделю.. наброс каках с утра не прекращается!
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Страна, население которой, вначале выбрало президентом
уголовника, а потом послушно проголосовало за президента,
назначенного российско - израильско - украинским
олигархом Фирташем, удивляется, что ничего не
изменилось. Действительно, а почему?
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Лижи, ска, в порядке очереди :"Якби Тимошенко вийшла і сказала: "Рідні мої, цей ціанистий калій такий смачний. Давайте його їсти"- хтось би та й спробував, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8346
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Стоит Гриценко на "Гражданской платформе", а поезд уже ушел. За полгода, а то и меньше, до выборов. появляется "вялый политик", поливает, на кого укажут, и снова на боковую.
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Так стисло, і так вмістко не зміг би. Аж жаба душить.
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Гриценко не завидуй Доверие надо заслужить
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Я, в принципе, доволен. Теперь только Юля.
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Не слушайте юлеботов и порохоботов и голосуйте за достойного человека Игоря Смешко. Это наш большой шанс выйти из болота всяких Тимошенков, Зеленских и порохов.
Гриценко более менее порядочный, но он намного слабее Смешка. Но я считал бы огромным достижением для Украины и украинцев, если бы украинцы вышли из болота и во втором туре встретились Смешко и Гриценко....
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Этого не будет, кто-то из них должен уступить, или Смешко или Гриценко, я предпочел бы уступки с стороны гриценка, но то что Смешко частый гость на каналах медведчука, сам по себе факт странный, рыги либо используют Гордона и Смешко, либо Гордон использует нас. Смешко явно забирает у Гриценко, но у него есть шанс собрать голоса противсихов и неопределившихся, посмотрим, на мой взгляд такое количество кандидатов в стане либералов и демократов - зло. Тимошенко и Порошенко это фан клубы, их я не отношу к демократам, скорей клептократам, причем закоренелым.
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А мне кажется они снимают её на двоих. Да, к стати, а есть, факты пограбування Турчиновым - давайте подадим в суд.
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Обсуждают сделку по ограблении Украины да еще и на микрофон.
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они уже тогда поняли, каким стадом управляют "Якби Тимошенко вийшла і сказала: "Рідні мої, цей ціанистий калій такий смачний. Давайте його їсти"- хтось би та й спробував, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4511
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Толя,то шо ты сегодня ел с жареной картошкой, обычно в Азии курят. Теперь надо тягу сделать - расслабит после сегодняшнего удачного дня.
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Офігєть! Моральний знайшовсь! Противсіх Толя привів Янека, а потім сидів три роки з язиком у дупі. Виліз на Майдан і намовляв розійтись перед Новим 2014м. Потім перед самим разгоном Майдану здриснув відпочивати за кордон. Це ж треба так співпало! Толя втомивсь, бідолага, але жодного разу так на Майдані і не ночував. Війна на Майдані була три дні. Але як може Толя недовідпочити і піти на Майдан? А Толя обіцяв прийти з власною зброєю, якщо "щось". Отакий "мораліст", блін...
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Толя ще й просто так бздун. Просто бздить
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Дуже м'яко. Омельченко добре сказав про Капітельман: "Чи спроможне українське правосуддя, реформована правоохоронна система, НАБУ, щоб на лаві підсудних сиділи і по українському правосуддю понесли покарання мінімум троє людей Леонід Кучма, Павло Лазаренко та Юлія Тимошенко. Ці троє осіб є творцями, засновниками, батьками фінансової бандитської олігархічної системи з ознаками державної мафії". https://youtu.be/3BLbgEdE29Y?list=PLAHpnQ4F1EUIt9-BpxHcQIR6PeZWKopCu&t=1170
"В кінці 2008 року, на початку 2009 року ми мали отримати ПДЧ в НАТО, якби не проросійська позиція Юлії Тимошенко, як особистого агента політичного впливу Путіна". Григорій Омельченко https://youtu.be/3BLbgEdE29Y?list=PLAHpnQ4F1EUIt9-BpxHcQIR6PeZWKopCu&t=3075
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Омєльченко, це той, що старий КДБ-ФСБшнік? Консерва, яка вибухнула про педофелію в Артеку бютовців? І все виявилось фейком? І Омєля знову заліз в свою консерву на десяток років? А тепер Грішуню знова бомбануло? Консерва багаторазового використання.
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Теперь генерал-лейтенант... но каких войск?
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Омельченко это кусок нафт олиновой тряпки. Говорящая голова юща, а ющ Юльку сцыт бо она его за афёру с гривной ющ-стельмах посадит навсегда.
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Ну, Толян же якось пробував. Після чого всравсь "вночі в кущах" так, що його після того заклинило... Вдруге спробував, зайнявши 2012 року тверду Громадянську позицію у фракції "Батьківщина". І все було добре аж до 2014 року коли через непрохідність рішень він ледве встиг вийти з теї фракції.
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Це що він тоді вийшов з юлькиної фракції, це великий якраз для нього плюс. Він накінець побачив те що багато простих людей давно бачили, яка там гидота, тому й вийшов. Для нього деякий мінус, що він взагалі там був. Ті що там до сих пір в її фракції, це взагалі зрадники країни. А ті хто з нею підуть на наступні вибори, то взагалі покидьки.
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Раніше для нього таким плюсом було те, що він туди вступив...
А Петро Олексійович незадовго до того з гідністю здриснув з посади міністра економічного розвитку покращення вашого життя в уряді Азаріва, заробивши собі чималий плюс.
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БЮТанутые все бы потравились, у них же один мозг на всех.
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https://gorky-look.livejournal.com/280332.html

Есть такое определение - «острый эксперимент».
Ввели его Стругацкие, если я не ошибаюсь. Суть проста - это эксперимент, последствия которого могут значительно превозойти сумму полученных в результате его проведения знаний. В бытовом плане это, например, засунуть себе лампочку в рот.
Или уронить трехлитровую банку нитроглицерина. Безусловно, какие-то новые пласты мироздания при этом откроются - но ну его ***** так экспериментировать. Если вы заметили, Катедра никогда не топит за кандидатов в президенты, хотя микутяет всех по очереди без особой жалости.Исключение, пожалуй, Порошенко - но я уже объяснял почему. Он, кроме того что Гарант, еще и Верховный Главнокомандующий страны, находящейся в условиях войны. А я, как человек, имеющий определенное отношение к этой войне, не вижу возможности обсуждать действия командира на поле боя. Вот когда (и если) его попрут, у меня найдется и для него пару теплых слов. Может быть даже горячих. Нарид этого не понимает, и часто дразнится «порохоботом». Особенно этим увлекаются ходоки от Юлии Володымыровны. Они вообще интересные люди. Сообщают: вот вы ловко пишете, почему вы ничего не хотите написать хорошего про Тимошенко? А мы вам за это дадим флажок и значок с символикой. Вам что, жалко? Вы что, порохобот? Я обычно отвечаю - вот у вас машина хорошая, дайте покататься. Вам что, жалко? Вы что, жлоб? Касательно Юлии Володымыровны. Когда многие из вас, дорогие читатели, называли собаку «гавгав», а кашу «нямням», она уже была вице-премьером. Причем не по оленеводству и грибоведению, а на одном из стратегически важных постов - топливно-энергетическом. А вообще, за 20 лет ее политической деятельности она побывала на всех более-менее значимых должностях, от нардепа и вплоть до премьерской (за вычетом времени, проведенного на киче). Где сделала ровным счетом нихуя, изредка нихуя со знаком минус.

(далі https://gorky-look.livejournal.com/280332.html)
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Когда стала вице-премьером - ушли в прошлое "веерные" отключения.
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Пану платять в мінстеці по тарифу за розмір тексту?
Даю пану безкоштовно. Здачі не треба
________________________
Криворіжсталь - 5млрд. дол.
Заборона бартеру - 4млрд. дол.
Черномоський шельф - 290 млрд. дол
11млрд. кубів Фірташа - 3млрд. дол.
Контробанда Стоп - 8 млрд. дол.
Припортовий - 2 млрд. дол.
Прикриття вільних економзон - 11 млрд. дол.
Прикриття росукренерго Фірташа і Юща -7 млрд. дол.
_____________________________
Загалом Юля забрала накраденого в олігархів на 330млрд. дол. і повернула це в Державу. Це тільки так, навскидку, що згадав. Але можу досипати фактів Юліної діяльносі.
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та жулькана лабутенах у інвалідному візку на Майдані то великий артистизм, акторська майстерність. Їй треба було грати лісицю Алісу в пригодах Буратіно, зрарийте ваші гроші лап та тіба дубай)
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Вона то взагалі велика актриса. Але там вона явно переграла.
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Нікчемні особі чоловічої статі засуджують змучену ЖІНКУ за те, що попри нестерпну біль в спині все одно хоче виглядати привабливою?
_________________
Не дивно, що в мінстеці зібрались всі ті, хто більше ні на що не здатен, окрім обріхувати людей за гроші.
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Что то он как баба базарная, сплетнями занимается .Толя ,давай конкретно говори как будишь национализировать украденные олигархами предприятия? Дело говори ..
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Гриценко стоило бы держать язык за зубами.
Так может быть, место 3-4 занял бы в первом туре. Но такими темпами он весь свой рейтинг к выборам сольёт.
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Вот и стала понятна главная задача технического кандидата гриценко - мочить Юльку. Грыценко это богословская с усами и в семейных трусах.
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Полагаете что все кто не терпит юльку это технические кандидаты? А ее есть то чего не терпеть. Кстати богословская тоже очень правильно сделала что убедительно развенчала юлькину брехню по благу ее газового договора.
Если кто еще не видит, то скоро увидят, что юлька хуже всех. Даже хуже Яныка. Потому что она брехливая настолько, что из наших политиков никто с ней в брехне и сравниться не может.
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Лучше бы она сказала тебе "Толик иди на йух" и ты бы пошёл!
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Вот к т о есть настоящий полковник - Ю.ТИМОШЕНКО -
а не паркетная балаболка волею судьбы случайно оказавшаяся во главе Украинской Армии .
"Якби Тимошенко вийшла і сказала: "Рідні мої, цей ціанистий калій такий смачний. Давайте його їсти"- хтось би та й спробував, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9555
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если бы Тимошенко вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" - кто-то бы да попробовал, - Гриценко
 
 
 
 
 
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