 "Если бы Тимошенко вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" - кто-то бы да попробовал, - Гриценко

Свое мнение о Тимошенко Гриценко высказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сильный характер, личность – этого не отнимешь. Актриса. Снимаю шляпу… Мне так не дано... Не могу и никогда не смогу", – сказал политик, отвечая на вопрос об отношении к Тимошенко.
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"Мне кажется, если бы она вышла и сказала: "Родные мои, этот цианистый калий такой вкусный. Давайте его есть" – кто-то бы да попробовал", – добавил Гриценко.
Лидер "Гражданской платформы" считает, что Тимошенко прошла сложный жизненный путь и всерьез нацелена на победу.
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"Сейчас, я думаю, она нацелилась на победу как на последний рубеж и будет делать все, чтобы победить. И из того, что она будет делать, не все укладывается в мою мораль. Я бы так не мог", – сказал Гриценко.
уголовника, а потом послушно проголосовало за президента,
назначенного российско - израильско - украинским
олигархом Фирташем, удивляется, что ничего не
изменилось. Действительно, а почему?
Гриценко более менее порядочный, но он намного слабее Смешка. Но я считал бы огромным достижением для Украины и украинцев, если бы украинцы вышли из болота и во втором туре встретились Смешко и Гриценко....
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2018-11/photo_78807.jpg
"В кінці 2008 року, на початку 2009 року ми мали отримати ПДЧ в НАТО, якби не проросійська позиція Юлії Тимошенко, як особистого агента політичного впливу Путіна". Григорій Омельченко https://youtu.be/3BLbgEdE29Y?list=PLAHpnQ4F1EUIt9-BpxHcQIR6PeZWKopCu&t=3075
А Петро Олексійович незадовго до того з гідністю здриснув з посади міністра економічного розвитку покращення вашого життя в уряді Азаріва, заробивши собі чималий плюс.
Есть такое определение - «острый эксперимент».
Ввели его Стругацкие, если я не ошибаюсь. Суть проста - это эксперимент, последствия которого могут значительно превозойти сумму полученных в результате его проведения знаний. В бытовом плане это, например, засунуть себе лампочку в рот.
Или уронить трехлитровую банку нитроглицерина. Безусловно, какие-то новые пласты мироздания при этом откроются - но ну его ***** так экспериментировать. Если вы заметили, Катедра никогда не топит за кандидатов в президенты, хотя микутяет всех по очереди без особой жалости.Исключение, пожалуй, Порошенко - но я уже объяснял почему. Он, кроме того что Гарант, еще и Верховный Главнокомандующий страны, находящейся в условиях войны. А я, как человек, имеющий определенное отношение к этой войне, не вижу возможности обсуждать действия командира на поле боя. Вот когда (и если) его попрут, у меня найдется и для него пару теплых слов. Может быть даже горячих. Нарид этого не понимает, и часто дразнится «порохоботом». Особенно этим увлекаются ходоки от Юлии Володымыровны. Они вообще интересные люди. Сообщают: вот вы ловко пишете, почему вы ничего не хотите написать хорошего про Тимошенко? А мы вам за это дадим флажок и значок с символикой. Вам что, жалко? Вы что, порохобот? Я обычно отвечаю - вот у вас машина хорошая, дайте покататься. Вам что, жалко? Вы что, жлоб? Касательно Юлии Володымыровны. Когда многие из вас, дорогие читатели, называли собаку «гавгав», а кашу «нямням», она уже была вице-премьером. Причем не по оленеводству и грибоведению, а на одном из стратегически важных постов - топливно-энергетическом. А вообще, за 20 лет ее политической деятельности она побывала на всех более-менее значимых должностях, от нардепа и вплоть до премьерской (за вычетом времени, проведенного на киче). Где сделала ровным счетом нихуя, изредка нихуя со знаком минус.
(далі https://gorky-look.livejournal.com/280332.html)
Даю пану безкоштовно. Здачі не треба
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Криворіжсталь - 5млрд. дол.
Заборона бартеру - 4млрд. дол.
Черномоський шельф - 290 млрд. дол
11млрд. кубів Фірташа - 3млрд. дол.
Контробанда Стоп - 8 млрд. дол.
Припортовий - 2 млрд. дол.
Прикриття вільних економзон - 11 млрд. дол.
Прикриття росукренерго Фірташа і Юща -7 млрд. дол.
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Загалом Юля забрала накраденого в олігархів на 330млрд. дол. і повернула це в Державу. Це тільки так, навскидку, що згадав. Але можу досипати фактів Юліної діяльносі.
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Не дивно, що в мінстеці зібрались всі ті, хто більше ні на що не здатен, окрім обріхувати людей за гроші.
Так может быть, место 3-4 занял бы в первом туре. Но такими темпами он весь свой рейтинг к выборам сольёт.
Если кто еще не видит, то скоро увидят, что юлька хуже всех. Даже хуже Яныка. Потому что она брехливая настолько, что из наших политиков никто с ней в брехне и сравниться не может.
а не паркетная балаболка волею судьбы случайно оказавшаяся во главе Украинской Армии .
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2018-10/photo_78548.jpg