 ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК, 25 января 2019 года граждане Украины Игорь Смешко и Инна Богословская лично подали заявления о самовыдвижения кандидатами на пост президента Украины, а также необходимые документы.
В тот же день в ЦИК поступили документы Владимира Зеленского, выдвинутого 21 января 2019 года на внеочередном съезде политпартии "Слуга народа".
"Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала трех кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года:
Игоря Петровича Смешко, 1955 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессора кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Политической партии "Сила и Честь", самовыдвижение;
Инну Германовну Богословскую, 1960 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, директора Всеукраинской общественной организации "Вече Украины", беспартийную, самовыдвижение;
Владимира Александровича Зеленского, 1978 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, художественного руководителя ООО "Квартал 95", беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Таким образом, на 30 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 26 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.
Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей двух кандидатов на пост президента Украины в ЦИК с правом совещательного голоса от кандидатов Деревянко и Соловьева, доверенных лиц кандидата Гриценко в 60 территориальных избирательных округах, трех доверенных лиц кандидата Таруты в едином общегосударственном избирательном округе.
Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций, ЦИК зарегистрировала 13 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 12 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 - от Всемирного конгресса украинцев.
Таким образом, на 30 января 2019 года ЦИК зарегистрировала 29 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.
Январь 30, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
Скандал
набирает обороты. Кандидат в президенты от партии «Гражданская позиция»
Анатолий Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным
прокурором Юрием Луценко.
Об этом Гриценко написал в Facebook.
Ранее он в интервью Дмитрию Гордону заявил, что война на Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта.
Гриценко утверждает, что некоторые чиновники полностью, некоторые
после нескольких месяцев в АТО, - заблаговременно возвращали своих
детей домой, или в парламент, или в Укроборонпром, когда других ребят
мобилизовали на год и более.
Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений.
- Скандал: клоун Луценко обиделся на Гриценко, назвал его «г» и выставил ультиматум
Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
«Извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни, - не за что и не буду», - написал Гриценко.
«Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он
был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь
их сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я
приношу свои извинения», - добавил кандидат в президенты.
Гриценко также заявил, что слова генпрокурора, что в начале войны экс-министру обороны снова предлагали пост, ложь.
«Наверное, под влиянием сивушных масел лжет в эфирах, якобы в
начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже
начальника Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого», - возмутился
Гриценко.
По его словам, он готов в прямом эфире вместе с Порошенко пройти
тест на полиграфе, чтобы убедить всю страну в «лживости генпрокурора».
«Извинений от Луценко не жду, потому что доверия или уважения к нему нет давно», - написал Гриценко. загрузка...
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В этом скандале, думаю, практически все украинцы будут на стороне
Гриценко. Поскольку Луценко продемонстрировал себя в последние годы как
отъявленный лжец, подонок и моральный урод. Ну и лакей Порошенко…
Гленарван как раз дописывал в письме это предписание, когда Мак-Наббс, не спускавший глаз со своего кузена, спросил его каким-то особенным тоном, как пишет он имя «Айртон».
- Да так, как оно произносится, - ответил Гленарван.
- Вы ошибаетесь, - спокойным тоном проговорил майор - это имя произносится «Айртон», а пишется «Бен Джойс»! (с)
веселитись !
так шо не переймайтеся!
И длина бюлетня лично меня абсолютно не волнует...
Или сволочь уже свалила в ту страну, которой литвин "так потрібен"?
"Вот что я увидела в своей родной стране.
Масса отремонтированных дорог, постриженная трава на чистых обочинах, ухоженные чистые коровы с огромным выменем, побеленные деревья и покрашенные дома. Ни одного брошенного или невозделанного поля."
"И, конечно, это увидела не только я, но и многие иностранцы, которые приехали к нам, особенно в преддверии ЕВРО."
"Они поняли, что совсем не знают правды об Украине - крупнейшей европейской стране, в которой живут 46 млн человек. И выглядит эта страна, и люди в ней, красивыми и довольными.
И живут наши 46 млн человек в красивых городах и селах, которые они любят. И одеты украинцы совсем по-европейски, едят продукты, многие из которых вкуснее и натуральнее иностранных, учатся в хороших детсадах и школах, лечатся с применением современного оборудования..."
Похоже, выборы будут похлеще "Рассмеши комика". У кого эксклюзивные права на это телешоу?