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 Политика Украины
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Все про:Богословская (595) Зеленский (145) кандидат (890) Смешко (54) ЦИК (2825)

 ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 30 января зарегистрировала трех кандидатов на пост президента украины. Таким образом, их общее число достигло 26.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК, 25 января 2019 года граждане Украины Игорь Смешко и Инна Богословская лично подали заявления о самовыдвижения кандидатами на пост президента Украины, а также необходимые документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безсмертный подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

В тот же день в ЦИК поступили документы Владимира Зеленского, выдвинутого 21 января 2019 года на внеочередном съезде политпартии "Слуга народа".

"Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала трех кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года:

Игоря Петровича Смешко, 1955 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессора кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Политической партии "Сила и Честь", самовыдвижение;

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Инну Германовну Богословскую, 1960 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, директора Всеукраинской общественной организации "Вече Украины", беспартийную, самовыдвижение;

Владимира Александровича Зеленского, 1978 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, художественного руководителя ООО "Квартал 95", беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Таким образом, на 30 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 26 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

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Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей двух кандидатов на пост президента Украины в ЦИК с правом совещательного голоса от кандидатов Деревянко и Соловьева, доверенных лиц кандидата Гриценко в 60 территориальных избирательных округах, трех доверенных лиц кандидата Таруты в едином общегосударственном избирательном округе.

Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций, ЦИК зарегистрировала 13 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 12 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 - от Всемирного конгресса украинцев.

Таким образом, на 30 января 2019 года ЦИК зарегистрировала 29 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Закон запрещает мне как Генпрокурору агитировать. И я этого делать не буду. Почему же я здесь?" - Луценко выступил на форуме Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3109110
 
 
 Топ комментарии
 
.Но Украине нужен Порошенко сегодня,со всеми своими недостатками.Всем кто его ненавидит рассмотреть кандидатуру Руслана Кошулинского-это самый ПОРЯДОЧНЫЙ и ДОСТОЙНЫЙ кандидат в списке...и на 100% не засланный казачок.
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Для того щоб я заскринив цей пост. ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей - Цензор.НЕТ 3195Після виборів покажу йому.Бггг.
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2.5 миллиона с каждого...чем их больше...тем дешевле стране обойдутся выборы....
И длина бюлетня лично меня абсолютно не волнует...
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И Кастрюлькина во пророки!... пардон, в президенты...
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Зеленский -- НАШ ПРЕЗИДЕНТ ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей - Цензор.НЕТ 2711
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Для того щоб я заскринив цей пост. ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей - Цензор.НЕТ 3195Після виборів покажу йому.Бггг.
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такие ребята исчезнут раньше, чем выборы закончатся. Вот тому пример

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Это как в футболе ЦВК зареєструвала кандидатів Зеленського, Богословську і Смешка, а також 13 спостерігачів - Цензор.НЕТ 7147. Хто вище б`є - той краще грає!
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От нехай вами він керує. А українцями буде керувати Кошулинський.
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От нехай вин вами и керуе.А украинцами буде керувати Тимошенко.
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Порохобот так говорит, потому что во втором туре будет голосовать за Офшорника и лицемерно вздыхать - жаль Кошулинський не пройшов зи своим одным процентом ЦВК зареєструвала кандидатів Зеленського, Богословську і Смешка, а також 13 спостерігачів - Цензор.НЕТ 9318
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от пусть она вами и "кэруе", а украинцами будет руководить....... (да кто угодно, печалька)
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Кошулинський непроходной, голосуя за него просто потеряете свой голос в пользу Пэдра.
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Достойный кандидат. Я сам всерьез разглядывал его кандидатуру. Но он непроходной. Если националисты займутся делом, вложат деньги в свою рекламу, появятся на телевидении, тогда они войдут в Раду. А дальше только работать, работать и работать. И тогда на следующих выборах у Кошулинского есть реальный шанс. Толковый мужик и незапятнанный. Не отговариваю. Кто его знает, как может случиться - все могут ошибаться. Но на данный момент лидеров около 5-ти, а Кошулинский даже в 10-ку вряд ли войдет.
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Зеленский - президент 95 квартала, а не президент Украины. Не нужно избирательную компанию превращать в цирк по заданию криминального олигархата. И фи Зеленскому, если он эту идею поддержал, не серьезный он человек, клоун, вредит Украине.
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кандидатов больше чем избирателей и это еще не все
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.Но Украине нужен Порошенко сегодня,со всеми своими недостатками.Всем кто его ненавидит рассмотреть кандидатуру Руслана Кошулинского-это самый ПОРЯДОЧНЫЙ и ДОСТОЙНЫЙ кандидат в списке...и на 100% не засланный казачок.
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Откуда ты знаешь кто нужен Украине? Говори от себя, а не от меня.))
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ты что-то путаешь - это Украина нужна пороху, но не порох Украине.
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просто --- куча) зростає, що там магучєго?! ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей - Цензор.НЕТ 436
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Гриценко наотрез отказался извиняться перед «патологически лживым» Луценко
Январь 30, 2019Без рубрикиКомментарии: 1

ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей - Цензор.НЕТ 8004 Скандал
набирает обороты. Кандидат в президенты от партии «Гражданская позиция»
Анатолий Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным
прокурором Юрием Луценко.

Об этом Гриценко написал в Facebook.

Ранее он в интервью Дмитрию Гордону заявил, что война на Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта.

Гриценко утверждает, что некоторые чиновники полностью, некоторые
после нескольких месяцев в АТО, - заблаговременно возвращали своих
детей домой, или в парламент, или в Укроборонпром, когда других ребят
мобилизовали на год и более.

Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений.

- Скандал: клоун Луценко обиделся на Гриценко, назвал его «г» и выставил ультиматум

Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.

«Извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни, - не за что и не буду», - написал Гриценко.

«Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он
был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь
их сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я
приношу свои извинения», - добавил кандидат в президенты.

Гриценко также заявил, что слова генпрокурора, что в начале войны экс-министру обороны снова предлагали пост, ложь.

«Наверное, под влиянием сивушных масел лжет в эфирах, якобы в
начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже
начальника Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого», - возмутился
Гриценко.

По его словам, он готов в прямом эфире вместе с Порошенко пройти
тест на полиграфе, чтобы убедить всю страну в «лживости генпрокурора».

«Извинений от Луценко не жду, потому что доверия или уважения к нему нет давно», - написал Гриценко. загрузка...

***

В этом скандале, думаю, практически все украинцы будут на стороне
Гриценко. Поскольку Луценко продемонстрировал себя в последние годы как
отъявленный лжец, подонок и моральный урод. Ну и лакей Порошенко…
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Так картинки с сыном на передовой подлинные?...
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мало кандидатів)))))), і всі вони дуже далекі) від плебса, що їх повинен/хоче обирати! ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей - Цензор.НЕТ 3251
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Та кагда же вже і Вєрку Сердючку зареєструють? ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей - Цензор.НЕТ 4202 А то некамплєкт,пля,палучаітся... ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей - Цензор.НЕТ 3336
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ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, ...



Гленарван как раз дописывал в письме это предписание, когда Мак-Наббс, не спускавший глаз со своего кузена, спросил его каким-то особенным тоном, как пишет он имя «Айртон».
- Да так, как оно произносится, - ответил Гленарван.
- Вы ошибаетесь, - спокойным тоном проговорил майор - это имя произносится «Айртон», а пишется «Бен Джойс»! (с)

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по пенсионному можно,пенсия маленькая..
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Всякое явление или действие можно, при желании, довести до абсурда...
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И кто только не пытается пролезть к кормушке. Давайте зарегистрируем всех бомжей с Киевского ЖД вокзала в президенты и то веселее будет!
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та то не питання, за кожного бомжа, при реєстрації 2.5лімона) грн, і можна танцювати -
веселитись ! ЦВК зареєструвала кандидатів Зеленського, Богословську і Смешка, а також 13 спостерігачів - Цензор.НЕТ 3744
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Це ж яка багата Україна коли має півсотні кандидатів, для яких викласти двохмільйонну заставу як два пальці об асфальт.
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Полку фріків прибуло. Що більше фріків в кандидатах тим бездоганніше позиція Порошенка.
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Петро-ліксєєвич теж фрік, так що це не прокатить, він буде, десь, на 10 місці,
так шо не переймайтеся! ЦВК зареєструвала кандидатів Зеленського, Богословську і Смешка, а також 13 спостерігачів - Цензор.НЕТ 7532 ЦВК зареєструвала кандидатів Зеленського, Богословську і Смешка, а також 13 спостерігачів - Цензор.НЕТ 7532 ЦВК зареєструвала кандидатів Зеленського, Богословську і Смешка, а також 13 спостерігачів - Цензор.НЕТ 7532
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Но шлюля Петю во втором туре пабедит. Да, запоребричанин?
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Список кремлёвских агентов пополнился ещё тремя. Хотя вряд-ли соевые будут обгавкивать Инну Черноротскую
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Треба робити вибори в 3 або 4 тури. Ну дууууже багато "достойних" кандидатів.
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Нужно вводить наказание для тех кандидатов, которые наберут, скажем, менее одного процента... Иначе эту лавину не остановить!...
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2.5 миллиона с каждого...чем их больше...тем дешевле стране обойдутся выборы....
И длина бюлетня лично меня абсолютно не волнует...
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на сайті ЦВК поки 23 кандидати і Зеленського серед них немає
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Этих трех пока там нет...админ еще не внес...завтра будут...
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Пропала Украина....Инка. Б. пошла в президенты. Если еще Ганька Г. подтянется то никакие клоуны не прокатят.
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Да-а, бл****. Не хватает только литвина...
Или сволочь уже свалила в ту страну, которой литвин "так потрібен"?
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ЦЕ нормальна компанія для смєшка - богословська і зе…?
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Не ругайте строго, ностальжи...

"Вот что я увидела в своей родной стране.
Масса отремонтированных дорог, постриженная трава на чистых обочинах, ухоженные чистые коровы с огромным выменем, побеленные деревья и покрашенные дома. Ни одного брошенного или невозделанного поля."
"И, конечно, это увидела не только я, но и многие иностранцы, которые приехали к нам, особенно в преддверии ЕВРО."
"Они поняли, что совсем не знают правды об Украине - крупнейшей европейской стране, в которой живут 46 млн человек. И выглядит эта страна, и люди в ней, красивыми и довольными.
И живут наши 46 млн человек в красивых городах и селах, которые они любят. И одеты украинцы совсем по-европейски, едят продукты, многие из которых вкуснее и натуральнее иностранных, учатся в хороших детсадах и школах, лечатся с применением современного оборудования..."

Похоже, выборы будут похлеще "Рассмеши комика". У кого эксклюзивные права на это телешоу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей
 
 
 
 
 
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