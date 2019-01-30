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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1186) Константинов (65) Крым (21061) Наливайченко (854) Аксенов (263)

 Я сказал Наливайченко: тогда-то и там-то Аксенов и Константинов будут отдыхать в бане, задержи, ты героем станешь. Он ответил: я этим заниматься не буду, - Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" утверждает, что предоставил тогдашнему главе СБУ Наливайченко информацию, необходимую для задержания пособников РФ в оккупации Крыма, но тот отказался воспользоваться возможностью.

Об этом политик рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще до "референдума" в Крыму был момент, когда мне дали информацию, что в такой-то день в таком-то населенном пункте будут Аксенов и Константинов отдыхать в бане, у них будет столько-то охраны с таким-то уровнем подготовки", – утверждает Гриценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Партия "Справедливость" выдвинула кандидатом в президенты экс-главу СБУ Наливайченко

По словам политика, с этой информацией он отправился к тогдашнему главе СБУ Валентину Наливайченко.

"Сказал: "Валентин Александрович, у тебя есть возможности. Задержи, привези в Киев и покажи, что это нарушение закона. Это остановит других". Говорю: "Ты героем будешь". Он сказал: "Я этого делать не буду. Пусть этим занимается армейский спецназ"", – рассказал политик.

"А потом уже я почитал (когда обнародовали протокол заседания СНБО), что было прямое поручение Минобороны и СБУ привлекать к ответственности… Я этого не знал. Он агент? Он трус? Но он точно действовал вопреки интересам государства", – подытожил Гриценко.

Также на Цензор.НЕТ: Сын Луценко - воин и был в АТО. Приношу ему извинения за свои слова, - Гриценко

Сергей Аксенов – оккупационный глава "Совета министров Республики Крым". Владимир Константинов – глава оккупационного "Госсовета Крыма".

Источник: https://censor.net.ua/n3109108
 
   
 Топ комментарии
 
Сегодня что бенефис Хрюценка ?
Уймите этого дебила кто-нибудь - а лучше передайте ему информацию, где в 14-м году находился ближайший военкоммат - а то никаки не найдет, бедолага - такой ценный военный специалист пропадает.
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Та Наливайченко это кадр уникальный,как только дают пинком под зад из власти,тут же становится борцом с коррупцией. Я сказал Наливайченко: тогда-то и там-то Аксенов и Константинов будут отдыхать в бане, задержи, ты героем станешь. Он ответил: я этим заниматься не буду, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9688
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Не выберут тебя,не парся,не трать денег.
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та тут в кого не плюнь, то если не школа кгб, то сексот или партейный активист при совдепе..
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Обоснуй по пунктам. Обьяснения «порохобот, соевая тварь, шоколадная мразь» услышаны уже и в процессе АНАЛиза.
Главное, поясни в чем выгода от потери Крыма и части Донбаса и конкретно кому.
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Чем-то же надо платить за должность. Потом все отбилось в денежном выражении.
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Может проще было заблокировать парашные войска в Севастополе, единстенной подводной лодкой привязанной цепью к причалу, чем гоняться за каким то Аксеновым...
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Ахахаха)))) а грищу же жена эти тупые речи придумывает -вспомнила ее идиотское интервью -теми же словами поливала всех и вся...
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Онотоле не из того начал. Начинать надо с программы выхода из кризиса. С экономического, политического, обустройства страны. А он как баба, начал гадить на конкурентов. Чувствуется твердая рука Юлии Владимировны.
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Да, да, по методичке бабской шпарит, уже до¶зделся, шо Луценчиха в суд за клевету подает.
Толя, толя, був нармальным мужиком, пока под каблук не подлез.
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Здесь только Ефремов за всех сепаров Украиньі пять лет отдувается, какой пилять Аксенов?
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Каких пять?! Трёх не будет. Помню летом 16-го его взяли...
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Вот Вам сегодня и лицо "честного" политика похожего на базарную бабу Его уровень максимум лавочка возле подьезда и рядом пенсионерки Извините больше никакого обсуждения с моей стороны этого кандидата он сам себя как кандидат сегодня похоронил
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Очень легко брать интервью Гордона, разбивать его не части и пересказывать в Цензоре. Опять же экономия какая! Ни копейки не потратили, а пиарят себя целый день.
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Три недели тому назад начал пересматривать "Карточный домик". Смотрю и понимаю, как все кандидаты сейчас копают яму друг другу. Понимаю, как ищут компромат на оппонентов, а если не находят, то говорят то, что выше Гриценко. Вот поэтому я и не симпатизирую "настоящему полковнику", который на поверку оказался трусом, спрятавшись под юбкой от войны на Донбассе. Он мелок и жалок в своих попытках оседлать власть. Он просто жалок, как человек. Я не вижу в нём президента-главнокомандующего, том более в воюющей стране.
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Поспорили три воробья кто из них самый меткий и устроили соревнование
по бомбометанию.
Устроились на карнизе ждут прохожего. Только открылась дверь парадного
и первый воробей с лету попал человеку на голову, а второй на плечо Ну а третий обделал всего человека и прохожего на другой стороне улицы и деда на лавочке.
Чудеса - промолвили первый и второй, да ерунда это все - высокомерно
произнес чемпион: жаль, пернатые, что не знали вы меня в прошлой жизни,
когда я был кандидатом в президенты Украины по фамилии Гриценко.
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За один день и стольких обгадить успел и успеть даже извиниться. СТАХАНОВЕЦ! ПЕРЕДОВИК! ХЕРОЙ СОЦТРУДА! Я сказал Наливайченко: тогда-то и там-то Аксенов и Константинов будут отдыхать в бане, задержи, ты героем станешь. Он ответил: я этим заниматься не буду, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2224
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На счёт Наливайченко: Давно подозреваю , что он завербованный.
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А прикольно было бы, шоб глава СБУ по каждому пуку некоего уклоняющегося от воинского долга Гриценко бегал по баням кого-то арестовывать. Я сказал Наливайченко: тогда-то и там-то Аксенов и Константинов будут отдыхать в бане, задержи, ты героем станешь. Он ответил: я этим заниматься не буду, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5959

"Я говорил ему: Лошадью, лошадью ходи!!! Век свободы не видать. А он меня шахматной доской..."
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Наливайкін - та ще комсомольска потвора
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ сказал Наливайченко: тогда-то и там-то Аксенов и Константинов будут отдыхать в бане, задержи, ты героем станешь. Он ответил: я этим заниматься не буду, - Гриценко
 
 
 
 
 
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