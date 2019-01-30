 Налоговики добились от столичного предприятия возмещения государству 5,9 млн грн неуплаченной арендной платы за землю

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры города было установлено, что служебные лица предприятия, которое осуществляет деятельность, связанную с обслуживанием автомобильного транспорта, используя в хозяйственной деятельности земельный участок, который расположен в г. Киеве, платили за его пользование арендную плату умышленно по заниженной, чем установленная действующим законодательством, процентной ставке

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, уголовное производство направлено в суд для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности.