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 Экономика
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Все про:налоговая милиция (1508) ГФС (3064)

 Налоговики добились от столичного предприятия возмещения государству 5,9 млн грн неуплаченной арендной платы за землю

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве обеспечили возмещение в бюджет 5,9 млн. грн. нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры города было установлено, что служебные лица предприятия, которое осуществляет деятельность, связанную с обслуживанием автомобильного транспорта, используя в хозяйственной деятельности земельный участок, который расположен в г. Киеве, платили за его пользование арендную плату умышленно по заниженной, чем установленная действующим законодательством, процентной ставке

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, уголовное производство направлено в суд для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3109105
 
 
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Повернули гроші, а яке покарання за це? Ну не пройшло і не треба, а завтра знов щось поцуплять.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики добились от столичного предприятия возмещения государству 5,9 млн грн неуплаченной арендной платы за землю
 
 
 
 
 
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