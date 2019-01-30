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 Цена двух жизней - 40 тысяч долларов, - Антон Геращенко об убийстве в Николаеве

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности резонансного убийства в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ,об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сегодня в Николаеве, выходе из здания суда, была расстреляна супружеская пара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Расстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств.

Сегодня невинно убиенные пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами.

Убийца дождался их и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался полиции.

Остаток своей жизни он, судя по всему, проведёт за решёткой.

40 тысяч долларов ...."

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.

Позже полиция заявила, что подозреваемый задержан

Источник: https://censor.net.ua/n3109104
 
 
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Сейчас за червонец порешить могут а тут такие бабки.
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40 тыщ отдавать не хотел но ружьишко заимел.
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чесслово - пусть хоть все перестреляются - 40 000 баксов скажем за го-два заработать честным трудом нереально и попробуйте меня переубедить
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а если у меня зарплата официальная 22 000 гривен на текущий момент ? может тебе в школе и институте, стоило лучше учиться ? что бы такие тупые вопросы не задавать людям?
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за 2 года у тебя получится только половина суммы , если не есть, не покупать одежду и не платить комунальные и отопление - удивил )))
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чем я тебя удивил ? тем что озвучил сумму с которой плачу налоги ? дурак совсем что ли ?
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2-3к баксов в месяц реально,
дизайн, программирование, архитектор, проектировщик. Но для єтого клиент\работодатель не должен бить украинским.
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сложно, но реально. если не платить налоги - до реально вдвойне.
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и почему ты говориш про год два ? может я бабушкину квартиру в центре продал за пол ляма зеленых ? обязательно воровать надо ? это показывает твой уровень развития и мышления.
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если такие как ты ещё один срок будут керувать, то убивать будут за 40 гривасов, благодаря такому керуванию
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Накинул Антоха говна на вентилятор. Пусть обсуждают, лишь бы патрона не трогали..
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да кому этот патрон нужен? даже США признали что выборы в Украине не просто унылое, а жалкое популистское зрелище борьбы пауков в стеклянной банке позорящее Украину на весь мир отсутствием перспектив для населения, отсутствием надежд населения на будущее в котором работая не важно на какой должности или по какой профессии можешь купить квартиру, обучить детей и быть уверенным что когда прийдет время и дети смогут также устроить своих детей а не жить в стране старпердов, пенсов, нищебродов и свидетелей колбасы по 2.20
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а вы не врете об Америке или ваша Америка мацквой зовется
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Будь у этого козла мозги, он смог бы просто выстрелить в их машину.
Гарантированная отсрочка в пять лет.
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Над пенсионерами и не за такие деньги издеваются.За 200гр молотком все кости трощат,забивая на смерь.Причем тоже семейным парам.
А я уверенна,спасибо надо сказать судье!Присудил бы один дом продать и вернуть деньги,все были бы живы.А захотели они аж два дома,которых кто-то оценил аж в 40000$ и это в Николаеве,получайте и дома,и бабки.Не сложилось у судь шматочек себе урвать,как не старался.Все решилось более кординально!
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Да, они моральные банкроты, раз потребовали вернуть свои деньги.
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Это же надо так ненавидеть, чтоб до убийства дойти. Зачем его кормить пожизненно не пойму, а работать он просто не захочет.
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это на минуточку миллион с копейками гривен, на текущий момент. а 10 лет назад - 200 000, если по курсу 5 или 320 000 если по курсу 8. разница есть.
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Толстожопому Ган*ону такие нюансы не под силу.У этого дебила два дома в Николаеве стоят 40000,и доллар за все эти года в той же цене,что и был на момент займа
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по єтому никому и не одалживаю, когда приходится отдавать становишся фуевим
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦена двух жизней - 40 тысяч долларов, - Антон Геращенко об убийстве в Николаеве
 
 
 
 
 
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