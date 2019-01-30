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Все про:Николаев (1143) убийство (5142) Геращенко Антон (958)

 Мужа и жену убил знакомый, который не хотел возвращать 40 тысяч долларов долга, - Антон Геращенко об убийстве в Николаеве

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности резонансного убийства в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ,об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сегодня в Николаеве, выходе из здания суда, была расстреляна супружеская пара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Расстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств.

Сегодня невинно убиенные пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами.

Убийца дождался их и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался полиции.

Остаток своей жизни он, судя по всему, проведёт за решёткой.

40 тысяч долларов ...."

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.

Позже полиция заявила, что подозреваемый задержан

Источник: https://censor.net.ua/n3109104
 
 
 Топ комментарии
 
Як стати сволотою?
Позичаєш комусь гроші, чекаєш подвійного строку повернення, запитуш "так коли ж?". От ти і сволота.
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Сейчас за червонец порешить могут а тут такие бабки.
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Стрелявший не признает этот долг. После судебного заседания между ними произошел конфликт, и стрелявший дважды выстрелил в оппонентов - https://korrespondent.net/ukraine/4059547-v-nykolaeve-zaderzhan-vtoroi-strelok-u-zdanyia-suda

Ні одне із ЗМІ не пояснює, чого стрільці не визнавали борг!!! Була ж якась причина, можливо суду було начхати на цю причину, що довело до кривавого розв'язання питання....Ми всі знаємо який у нас справедливий орган влади під назвою суд. Не спішіть робити висновки.....щось же змусило людей піти на цей злочин, не кожен за програш в суді візьметься за рушницю....
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Сейчас за червонец порешить могут а тут такие бабки.
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40 тыщ отдавать не хотел но ружьишко заимел.
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ружьишко как у него - стоит 500 баксов. и около 1000 гривен за разрешение. хотя откуда это знать таким как ты.
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Мєнтовські магазини накручують ціни. Колись рахував по турецькій помпі - в десять разів дорожче у нас, аніж в Туреччині.
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у меня есть hatsan escort простенькое ружье, стоит 200 долларов.
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Задовге. Під куртафаном не заховаєш.
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Не 40000 долларов, а 2,5 млн.грн, да и те по курсу 2008 года ( 4,84 грн : $1 )

Источник: https://news.pn/ru/criminal/212069
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может у меня калькулятор сломался, но 40 000 долларов Х 5 гривен за доллар - это 200 000 гривен.
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а если эти же 40 000 умножить на 28 сегодняшние - то это 1 120 000 гривен.

я как то не правильно считаю ? или у меня счеты сломаны ?
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да реально там не за что. говно редкое. мне BR99 нравится за 11 гривен.

https://ibis.net.ua/products/details/ruzhe-uzkon-bora-arms-br99-kal-1276-rgw/
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В 2012 році лише за довідки психіатра-нарколога 600 гривень. Зараз мабуть дорожче.
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я продлевал разршение, все кругом бегом обошлось в 960 гривен.
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да ничего сложного, официально все, на лапу никому не давал.
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Николаевец, который выстрелами из охотничьего карабина убил супругов из Одессы, был им должен 2, 5 миллиона гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника в Ленинском районном суде Николаева.

Как известно, днем в среду, 30 января, в Николаеве произошла стрельба возле бизнес-центра «Космос-Плаза», в результате которой погибла женщина, а мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу.

Стрелявшим оказался известный в узких кругах уроженец Одессы, который на протяжении длительного времени проживает в Николаеве, Герасим Багирянц. Он занял у семейства Беловых из Одессы 2, 5 миллиона гривен, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Максим Белов обратился в суд.

В среду, 30 января, в 13:00 под председательством судьи Тихоновой в Ленинском районном суде состоялось заседание по иску Михаила Белова к Герасиму Багирянцу, в котором истец просил суд признать недействительными договоры дарения.

Стало известно имя задержанного в Николаеве «стрелка» - он пошел на двойное убийство из-за долга в 2, 5 миллиона - Copyright Преступности.НЕТ

В результате суд удовлетворил иск Белова и признал эти договоры недействительными. После окончания заседания на улице возле здания суда Багирянц достал из автомобиля ружье и совершил несколько выстрелов - в Белова и его супругу.

Стоит отметить, что 21 августа 2018 года относительно Багирянца Ингульский отдел Государственной исполнительной службы открыл исполнительное производство в пользу Михаила Белова.
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чесслово - пусть хоть все перестреляются - 40 000 баксов скажем за го-два заработать честным трудом нереально и попробуйте меня переубедить
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а если у меня зарплата официальная 22 000 гривен на текущий момент ? может тебе в школе и институте, стоило лучше учиться ? что бы такие тупые вопросы не задавать людям?
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за 2 года у тебя получится только половина суммы , если не есть, не покупать одежду и не платить комунальные и отопление - удивил )))
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чем я тебя удивил ? тем что озвучил сумму с которой плачу налоги ? дурак совсем что ли ?
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представьте себе что я тоже получаю не на много меньше вашего и работаю официально но .... и также плачу налоги, платный садик ( так как в государственном в очередь стали с роддома а в следующем году идти в школу) оплачиваю репетитора, оплачиваю реабилитацию ребенка после КПК,содержу семью и.... к концу месяцао том чтобы что-то отложить вопрос уже как бы не стоит
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ну так что вы, уважаемый такие глупые вопросы тогда задаете ? наверняка у вас еще и жена есть, которая тоже работает ? и возможно родители помогают ? теща с тестем помогают тоже ? для вас 40 000 долларов США - это невозможная сумма ?
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нет, жена не работает с ребенком по реабилитационным центрам бегает а родители что одни что другие - еле существуют на то что платят да-да, так тоже бывает что с родителей дети не тянут...
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ну я тоже не тяну, отца у меня нету, умер в конце 90ых, а маме сейчас 68 лет. жены нету, семьи нету. 22 куска официальных мне хватает более чем + левые подработки.
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даже за 5 лет НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ украдешь и за 2 минуты да.... киллером станешь отработаешь за неделю да-да... чинуше станешь да. судьей прокурорм то вовсе к обеду уже в столе лежать будет.. взятка откат.... а ЗАРАБОТАТЬ У ЭТИХ БАРЫГ НИКОГДА.... мочить надо барыг у тех тоннами в миллиардах в трусах валяются ..
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это смотря кем ты работаеш. VOLVO XC 70 стоит от 20000 долларов на украинском рынке. если ты не 3.14здобол и не придумал себе ник от балды, то у меня есть резонный вопрос к тебе - где карта, Билли ?!



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да. это сейчас она стоит от 20 000, а раньше стоила намного дороже. когда захочеш работать киллером, приходи на владимирскую 34, скажеш консьержу, что идеш ко мне, устраиваться на работу киллером.
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даже за 5 лет НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ

Та да. На Запорожстали график 4на1- 15 тыс. грн на руки.
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какой ужас. всего лиш 15к ? при 4на1 ? ужасно.

если серьезно, кто хочет зарабатывать - бедет зарабатывать. а кто хочет ныть и винить всех кроме себя - будет ныть.
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2-3к баксов в месяц реально,
дизайн, программирование, архитектор, проектировщик. Но для єтого клиент\работодатель не должен бить украинским.
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сложно, но реально. если не платить налоги - до реально вдвойне.
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С докторами и юристами сложнее.
юристу нужно знать законодательную базу страни клиента, а для врачей нужно проходить переатестацию да и онлайн особо не полечишь.
а те кто для иностранцев работают в Украине таких еденици
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2-3к баксов в месяц реально,

Реально это для одного из10 программистов.
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и почему ты говориш про год два ? может я бабушкину квартиру в центре продал за пол ляма зеленых ? обязательно воровать надо ? это показывает твой уровень развития и мышления.
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Это философия психопата и уголовника.
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Таких треба просто стерилізувати. Щоб не розмножувалися.
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если такие как ты ещё один срок будут керувать, то убивать будут за 40 гривасов, благодаря такому керуванию
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Накинул Антоха говна на вентилятор. Пусть обсуждают, лишь бы патрона не трогали..
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да кому этот патрон нужен? даже США признали что выборы в Украине не просто унылое, а жалкое популистское зрелище борьбы пауков в стеклянной банке позорящее Украину на весь мир отсутствием перспектив для населения, отсутствием надежд населения на будущее в котором работая не важно на какой должности или по какой профессии можешь купить квартиру, обучить детей и быть уверенным что когда прийдет время и дети смогут также устроить своих детей а не жить в стране старпердов, пенсов, нищебродов и свидетелей колбасы по 2.20
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а вы не врете об Америке или ваша Америка мацквой зовется
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тьху -тьху, чтоб она сгинула нечистая вместе со своим паршивым народцем и царьками мелкорослыми
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А ну-ка ссылочку на признание США наших выборов унилыми!
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Будь у этого козла мозги, он смог бы просто выстрелить в их машину.
Гарантированная отсрочка в пять лет.
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Над пенсионерами и не за такие деньги издеваются.За 200гр молотком все кости трощат,забивая на смерь.Причем тоже семейным парам.
А я уверенна,спасибо надо сказать судье!Присудил бы один дом продать и вернуть деньги,все были бы живы.А захотели они аж два дома,которых кто-то оценил аж в 40000$ и это в Николаеве,получайте и дома,и бабки.Не сложилось у судь шматочек себе урвать,как не старался.Все решилось более кординально!
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Да, они моральные банкроты, раз потребовали вернуть свои деньги.
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Это же надо так ненавидеть, чтоб до убийства дойти. Зачем его кормить пожизненно не пойму, а работать он просто не захочет.
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это на минуточку миллион с копейками гривен, на текущий момент. а 10 лет назад - 200 000, если по курсу 5 или 320 000 если по курсу 8. разница есть.
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Толстожопому Ган*ону такие нюансы не под силу.У этого дебила два дома в Николаеве стоят 40000,и доллар за все эти года в той же цене,что и был на момент займа
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по єтому никому и не одалживаю, когда приходится отдавать становишся фуевим
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Як стати сволотою?
Позичаєш комусь гроші, чекаєш подвійного строку повернення, запитуш "так коли ж?". От ти і сволота.
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Якщо у людини посеред білого дня потягнулися руки до помпи, то мотивація в неї була дуже серйозна.
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Стрелявший не признает этот долг. После судебного заседания между ними произошел конфликт, и стрелявший дважды выстрелил в оппонентов - https://korrespondent.net/ukraine/4059547-v-nykolaeve-zaderzhan-vtoroi-strelok-u-zdanyia-suda

Ні одне із ЗМІ не пояснює, чого стрільці не визнавали борг!!! Була ж якась причина, можливо суду було начхати на цю причину, що довело до кривавого розв'язання питання....Ми всі знаємо який у нас справедливий орган влади під назвою суд. Не спішіть робити висновки.....щось же змусило людей піти на цей злочин, не кожен за програш в суді візьметься за рушницю....
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долг еще с 2008 года, так что возможно требовали по курсу того года.
вполне справедливо.
банки тоже требуют по текущему курсу.
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по курсу того года это 200 кусков, а по теперешнему больше миллиона. так что скорее всего требовали по сегодняшнему курсу.
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кто то за бутылку убивает . а кто то миллионы забывает-прощает . тут нет правил.
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чмошник расстроился, что суд проиграл.
теперь сдохнет на зоне.
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40 к честным трудом с высшим образованием лет 10 уйдет, если терпения хватит супружеская пара наверно с Одессы и владеет строительным бизнесом.
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повысить квалификацию и найти работу получше не пробовали ? в Киеве средняя зарплата 500 долларов, а хорошая 1000+.
Одесса - тоже не бедный город. Там даже проститутки в сезон, стоят дороже чем в Киеве в два раза минимум.
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Ты считаешь чистыми, заплати за коммуналку (если не свое жилье так вообще ппц), за еду, за проезд, за развлечения, за одежду и выйдут твои 1 к дол в 10 лет. Не все директоры... а вообще зарплаты по Киеву можно посмотреть на работа юа и тп сайтах. Не сказал бы про проституток, опять же можно проверить все через инет))
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я пользуюсь услугами проституток. так что поверь на слово. и часто езжу в одесский филиал, цены в одессе - в некоторых местах не меньше киевских, а иногда больше.

на проезд я трачу в районе 2-4к в месяц, потому что моя машина жрет 25 литров на 100 километров. за комуналку и прочее барахло, в прошлом месяце я заплатил 3к гривен (трешка сталинка в голосеевском районе). жру я мало, от кутюра не одеваюсь.

что еще расказать ?
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ну так а кто мешает стремиться к лучшему ? лень ? страх ? я когда нищим студентом был - стоял на "стометровке" возле космодрома (киевского радиорынка), с картонной табличкой "куплю телефон", и в мороз и в холод и в дождь, и от мусоров бегал, и от наркоманов в морду получал. просто мне хотелось жить нормально, и я старался для этого.
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Дело не в стремлении, а в стечении обстоятельств на которые ты не можешь повлиять. Я зарабатывал и 2 к дол за 2 недели, но сейчас... есть уйма людей без собственных квартир и родившись в селе они себе никогда не купят квартиру или авто, а есть те кто удачно женился и теперь работает на растаможке грузов и ездит на сс и имеет 3 квартиры. И хоть переучись и доучись против статистики не попрешь средняя зп по Украине 10 тыс грн. И ты реально веришь что все бездельники и не стремятся?)) Помню касетчики имели по 2-3к дол в месяц, а теперь они никто в основной массе... все дело случая.
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да я тоже рос в 90-2000ых, в криминальном районе, но как то умудрился и не быть лохом среди местного "бомонда" и два высших образования получить. и не только получить, но и применить на практике. работать я начал еще в 9ом классе школы, потому что мы с мамой жили бедно, и так например что бы купить мне костюм на выпускной, она продала микроволновку. неважно в каком ты говне сидиш, важно насколько сильно ты хочеш выбраться из этого говна.
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Не поможет только желание))) и даже если начнешь п***чить не поможет) могу на другом примере рассказать банановый король начала двухтысячных ездит на таврии, а воротил ты понимаешь какими суммами) а все просто, в один прекрасный день был принят закон. А вернуть на свои круга уже нереально) в данном случае все дело стечения обстоятельств, конечно знания нужны и старание и целеустремленность... но... или посмотри на Луценко, как он стал ген прокурором? Заслужил? Пи***л? Старался?))) Просто кум нужных людей, все. Не в нашей стране в общем.
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да я немало видел придурков среди своих друзей и знакомых, которые жили одним днем. когда то я даже завидовал некоторым, с какой легкостью они швырялись деньгами направо и налево, тому какие красивые машины у них были, тому как на них велись красивые и яркие дувушки, а я херячил как папа карло учеником столяра на производстве мебели, сторожил по ночам склады, а днем стоял с табличкой "куплю телефон", что бы купить у нариков подешевле и перепродать чуть дороже. ну и где они сейчас все ? а я каким гавнюком бы я ни был - хоть что то из себя представляю. а они НИГДЕ. много знаю иногородних ребят, которые спали в офисе и мылись в раковине туалета, а иногда ночевали у меня дома, а сейчас у них квартиры, машины, деньги, должности. так что нужно не только хотеть, можно быть миллион раз умным, но не приспособленным к жизни, не умеющим себя реализовать, и работать как раб до конца жизни. у меня друг один - из одесской области, три года жил в гараже где работал и ремонтировал машины, а сейчас у него свой бизнес, и квартира на оболонских липках.
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Опа! Опаньки! Опопонечки!
Думал - всё, не дождусь!
И вот оно, свершилось!
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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ммммда.ОЦЕНИЛ четыре жизни в 40 тыс. бакинских.Двоих убил,сам пойдет доживать на кичу и сынка своего "пристроил" не кисло.Я не берусь судить кто прав а кто нет,не мое это дело.Но "разрулить"тему тупее чем он сделал наверно невозможно.Печально потому ,что действительно печально
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужа и жену убил знакомый, который не хотел возвращать 40 тысяч долларов долга, - Антон Геращенко об убийстве в Николаеве
 
 
 
 
 
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