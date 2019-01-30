 Мужа и жену убил знакомый, который не хотел возвращать 40 тысяч долларов долга, - Антон Геращенко об убийстве в Николаеве

Как передает Цензор.НЕТ,об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Сегодня в Николаеве, выходе из здания суда, была расстреляна супружеская пара.
10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств.
Сегодня невинно убиенные пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами.
Убийца дождался их и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался полиции.
Остаток своей жизни он, судя по всему, проведёт за решёткой.
40 тысяч долларов ...."
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.
Источник: https://news.pn/ru/criminal/212069
я как то не правильно считаю ? или у меня счеты сломаны ?
https://ibis.net.ua/products/details/ruzhe-uzkon-bora-arms-br99-kal-1276-rgw/
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника в Ленинском районном суде Николаева.
Как известно, днем в среду, 30 января, в Николаеве произошла стрельба возле бизнес-центра «Космос-Плаза», в результате которой погибла женщина, а мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу.
Стрелявшим оказался известный в узких кругах уроженец Одессы, который на протяжении длительного времени проживает в Николаеве, Герасим Багирянц. Он занял у семейства Беловых из Одессы 2, 5 миллиона гривен, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Максим Белов обратился в суд.
В среду, 30 января, в 13:00 под председательством судьи Тихоновой в Ленинском районном суде состоялось заседание по иску Михаила Белова к Герасиму Багирянцу, в котором истец просил суд признать недействительными договоры дарения.
Стало известно имя задержанного в Николаеве «стрелка» - он пошел на двойное убийство из-за долга в 2, 5 миллиона - Copyright Преступности.НЕТ
В результате суд удовлетворил иск Белова и признал эти договоры недействительными. После окончания заседания на улице возле здания суда Багирянц достал из автомобиля ружье и совершил несколько выстрелов - в Белова и его супругу.
Стоит отметить, что 21 августа 2018 года относительно Багирянца Ингульский отдел Государственной исполнительной службы открыл исполнительное производство в пользу Михаила Белова.
Та да. На Запорожстали график 4на1- 15 тыс. грн на руки.
если серьезно, кто хочет зарабатывать - бедет зарабатывать. а кто хочет ныть и винить всех кроме себя - будет ныть.
дизайн, программирование, архитектор, проектировщик. Но для єтого клиент\работодатель не должен бить украинским.
юристу нужно знать законодательную базу страни клиента, а для врачей нужно проходить переатестацию да и онлайн особо не полечишь.
а те кто для иностранцев работают в Украине таких еденици
Реально это для одного из10 программистов.
на вскидку - иногда интересно пишут
Гарантированная отсрочка в пять лет.
А я уверенна,спасибо надо сказать судье!Присудил бы один дом продать и вернуть деньги,все были бы живы.А захотели они аж два дома,которых кто-то оценил аж в 40000$ и это в Николаеве,получайте и дома,и бабки.Не сложилось у судь шматочек себе урвать,как не старался.Все решилось более кординально!
Позичаєш комусь гроші, чекаєш подвійного строку повернення, запитуш "так коли ж?". От ти і сволота.
Ні одне із ЗМІ не пояснює, чого стрільці не визнавали борг!!! Була ж якась причина, можливо суду було начхати на цю причину, що довело до кривавого розв'язання питання....Ми всі знаємо який у нас справедливий орган влади під назвою суд. Не спішіть робити висновки.....щось же змусило людей піти на цей злочин, не кожен за програш в суді візьметься за рушницю....
вполне справедливо.
банки тоже требуют по текущему курсу.
теперь сдохнет на зоне.
Одесса - тоже не бедный город. Там даже проститутки в сезон, стоят дороже чем в Киеве в два раза минимум.
на проезд я трачу в районе 2-4к в месяц, потому что моя машина жрет 25 литров на 100 километров. за комуналку и прочее барахло, в прошлом месяце я заплатил 3к гривен (трешка сталинка в голосеевском районе). жру я мало, от кутюра не одеваюсь.
что еще расказать ?
Думал - всё, не дождусь!
И вот оно, свершилось!
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.