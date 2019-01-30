 Наемники РФ обстреляли украинские позиции в районах Кряковки, Вольного и Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм и из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - вблизи хутора Вольного.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из гранатометов в районе населенного пункта Павлополь.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, 29 января враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены четыре террориста и "КамАЗ" с вооружением противника.
спасибо, что вы там...
тримайтеся, синочки!