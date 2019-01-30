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 Политика Украины
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 Исключенных из списков на обмен украинских заложников могли убить в тюрьмах ОРДЛО, – Ирина Геращенко

Украинские заложники, чьи фамилии исключены либо не включаются оккупантами в списки на обмен, могли быть убиты либо замучены в местах лишения свободы на оккупированном Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 гражданах, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают. Мы требуем полной информации о судьбах этих людей. Так же как и о судьбах более 70 украинцев, удерживание которых от нас скрывают", - написала Геращенко.

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Она так же сообщила, что на заседании ТКГ украинская сторона выдвинула еще одно требование: освободить 3 украинских военных, которых боевики удерживают еще со времен боев за Дебальцево.

"В страшную годовщину нарушения Россией минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев - С. Глондаря, Б. Пантюшенко, А. Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке", - рассказала первый вице-спикер Рады.

По словам Геращенко, российская сторона на переговорах в очередной раз проигнорировала предложения по обмену, заявив, что ждет смены власти в Украине.

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Исключенных из списков на обмен украинских заложников могли убить в тюрьмах ОРДЛО, – Ирина Геращенко 01
Исключенных из списков на обмен украинских заложников могли убить в тюрьмах ОРДЛО, – Ирина Геращенко 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3109100
 
 
 Топ комментарии
 
Звичайно, що наші заручники в ордло проходять через тортури та знущання. Треба продовжувати пропонувати обмін та захоплювати нову вату для обміну.
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Кому вона повинна звільнити місце?
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Тактика террористов, захват заложников и выполнение требований в обмен на освобождение их.
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Ирочка, сдается мне - ты уже отстрелянная гильза. Иди видпочивай, уступи дорогу другим, не можешь ты ничего
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Кому вона повинна звільнити місце?
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если мадам алалакает больше года, и никто за год не поменян - значит мадам не своей работой занимается.
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значит виновата мадам, а не *****!...
патрашенкаприкративайну!.... Виключених зі списків на обмін українських заручників могли вбити в тюрмах ОРДЛО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7774
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мадам виновата в том, что не по сеньке шапка. Ну не её это весовая категория, и ничего она там не сделает - одно голимое бла-бла-бла и столько времени
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Трамп теж алалакає вже скільки, а Крим так і не вернули. Нехай теж іде відпочивати?
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Я вам задав конкретне запитання, але у відповідь читаю якесь ваше лайно. Тобто ви за свої слова не відповідаєте.
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если я тебя нанял на работу, и ты не справляешься - мне насрать на твои отмазки, типа не раскачивай лодку, путиннападе и прочая, я тебя нах и принимаю на работу другого, который потянет это дело. ВСё просто. Не можешь - нах. Как и гарант-не справился за 5 лет - нах, другого выберем
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Наверное этому типа Ивану,типа Маркову.Очередное рашистскохуйлопутлеровское пиндящее отсосало.Не обращайте внимания,задача этой клацающей по буковкам субстанции,как и у Скабеевой,отвлечь от темы убийства наших пленных,находившихся в плену у ордловских сепаров.И замученных ими под руководством ФСБэшных кураторов!
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алена, моя задача наклацать по клавишам так, чтобы поняли все кто это читает - если человек не справляется с поставленной задачей, он должен уйти. Ушли - гонтарева, шокин, гелетей, магницкий, наливайченко - чем лучше них геращенко? или это не очередная кадровая ошибка ПАП?
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И ребят мне жаль не меньше чем тебе, но в отличии от тебя я не вылизываю зад ирочке, а критикую её, и хочу её отстранения от этой истории, дабы был результат.
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Звичайно, що наші заручники в ордло проходять через тортури та знущання. Треба продовжувати пропонувати обмін та захоплювати нову вату для обміну.
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Тактика террористов, захват заложников и выполнение требований в обмен на освобождение их.
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Там полно садистов, маньяков, преступных элементов, которые приехали отвести душонки...
Нормальные не едут в чужую страну убивать, да и своя нечисть вылазит наружу, полицаев никто не отменял!...
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у медведчука она об этом не хочет поинтересоваться..? это же не заменимый мегапереговорщик..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсключенных из списков на обмен украинских заложников могли убить в тюрьмах ОРДЛО, – Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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