 Исключенных из списков на обмен украинских заложников могли убить в тюрьмах ОРДЛО, – Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 гражданах, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают. Мы требуем полной информации о судьбах этих людей. Так же как и о судьбах более 70 украинцев, удерживание которых от нас скрывают", - написала Геращенко.

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Она так же сообщила, что на заседании ТКГ украинская сторона выдвинула еще одно требование: освободить 3 украинских военных, которых боевики удерживают еще со времен боев за Дебальцево.

"В страшную годовщину нарушения Россией минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев - С. Глондаря, Б. Пантюшенко, А. Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке", - рассказала первый вице-спикер Рады.

По словам Геращенко, российская сторона на переговорах в очередной раз проигнорировала предложения по обмену, заявив, что ждет смены власти в Украине.

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