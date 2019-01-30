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 От имени всех матерей наших защитников подам на Гриценко в суд, - Ирина Луценко

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко подаст в суд на кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Узнала от кандидата в Президенты Гриценко, что мы прятали своего сына от фронта. Наш Саша, в отличие от бравого экс-министра обороны, в 2014-м добровольцем ушел на фронт. Служил простым солдатом в 55 бригаде", - написала она.

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Кроме этого, представитель президента Украины в ВР обвинила Гриценко в том, что он, будучи министром обороны, уничтожил систему питания в армии и не обеспечил солдат обмундированием.

"От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - добавила Луценко.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что не прятал сына от участия в Антитеррористической операции, как это "делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов".

В ответ на это заявление, Генпрокурор Юрий Луценко потребовал от Гриценко извинений, поскольку его сын служил солдатом 55-й Запорожской бригады и был в зоне АТО.

Гриценко в свою очередь признал, что допустил ошибку, когда сказал, что сын Генпрокурора Юрия Луценко прятался от мобилизации в 2014 году.

От имени всех матерей наших защитников подам на Гриценко в суд, - Ирина Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109097
 
   
 Топ комментарии
 
""мочикозла""...как бы самой под суд не попасть...
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А хто тобі дав право "від всіх"?! Чи бахіня вже так в небо піднялась, що землі не бачить?
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А не будешь в суде плеваться и говорить судье,что он импотентом станет ? От имени всех матерей наших защитников подам на Гриценко в суд, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 5423
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подавалка, суд будет честным?
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В предвыборном экстазе можно услышать и не такое.
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Интересно какое время сын Луценко был в АТО, а то перед выборами все стали заявления делать и судиться. Сын Порошенко так же был в АТО, но кратковременно.
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Кажуть шо 40 дней. Но своей мамаше третього тыячолиття он начесал, что полгода Від імені всіх матерів наших захисників подам на Гриценка в суд, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2226
"Саша отслужил. Это было, конечно, полгода бессонных ночей", ― подытожила Ирина Луценко. Від імені всіх матерів наших захисників подам на Гриценка в суд, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 9143
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НЕ МНОГО ЛИ НА СЕБЯ ИРКА ВЗЯЛА...ЗА ВСЕХ МАТЕРЕЙ УКРАИНЫ ПРЕДЪЯВЫ КИДАТЬ НАВЕРНОЕ ПУТАЕТ УКРАИНУ С ИГРОЙ В НАПЕРСТКИ....
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Жаба-Генпрокурориха дійсно з глузду з"їхала: Гриценко говорив лише при синочків віп-політиків України. До чого тут усі матері?.. Ймовірно учора "перегуділа" на фуршеті після бісівського збориська...
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Ага, бессонные ночи при Генштабе, наверное. И не удивительно, что 40 дней. Зато участника АТО получил со всеми льготами.
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А хто Ірочку уповноважував «от імєні». Хоч би говорить навчилась на мові тих, від чийого імені...
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А не будешь в суде плеваться и говорить судье,что он импотентом станет ? От имени всех матерей наших защитников подам на Гриценко в суд, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 5423
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Правильно, трусливый палковник должен ответить .
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Он уже извинился конкретно по Луценко сыну,может и не стоит дальше..К Гриценко совсем другие ВАЖНЫЕ вопросы есть....почему он был яростным противником НАТО в 2008-09 году, и отзыва заявки Украины на вступление.
25 сент. 2009 г. - Глава комитета ВР по вопросам нацобороны и безопасности, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, считает, что в ближайшие пять лет Украине не стоит поднимать вопрос вступления в НАТО.

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ближайшие 5 лет=2014
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в этом случае он просто так сказал о парне. Как кандидату ему надо сначала думать, а потом болтать. И что стоит это извинение....
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Потому что в 2008-09 обстановка и настроения в обществе были другие.
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И это после ВОЙНЫ развязанной лаптеногими в Грузии в 2008 вы так его оправдываете?)
Он политик ,а не электорат.
Глава комитета ВР по вопросам нацобороны и безопасности!!!!!!!!!!!!
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он первый кто должен был КРИЧАТЬ.И кто-то хочет избрать такого НЕДАЛЬНОВИДНОГО,как минимум.....в Президенты?
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Почему великий дипломат и мудрый предвидец Офшорник кормил карамелью агрессоров, напавших на Грузию и даже через 4(четыре) года после начала той войны лакал шампанское с ****** в окружении рыгов?
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Ну ненавидишь ты Порошенко,голосуй за Руслана Кошулинского.Точно НИЧЕМ не запятнан и ПОРЯДОЧНЫЙ.Только Украине сейчас хитропость нужна и связи с мировыми лидерами,а порядочность в политике во вред.Гарантии они давали именно Порошенко.
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100%. Тут половина страны в 2008 была против НАТО - кто ж знал?
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То есть он обычный конъюнктурщик, а не дальновидный стратег? Так нафига нам конъюктурщики?
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""мочикозла""...как бы самой под суд не попасть...
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так уже было:
...судья, вынеси козла нафиг !...
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А хто тобі дав право "від всіх"?! Чи бахіня вже так в небо піднялась, що землі не бачить?
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они все готовы загрызть своих оппонентов(( они все, кто был у власти, стоят друг друга. на их фоне даже Зеленский более достоин того, чтобы взять на себя ответственность за реальные реформы и будущее страны.
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Та угомонись вже, трьохтисячолітня баба, краще піди та плюнь йому межи очі...
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А дома, от имени всех голодающих, пожри черной икры.
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От имени всех кузькиных матерей наших защитников подам на Гриценко в суд, - Ирина Луценко.
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думаю что разговоры о службе луценко младшего в ато можно разделить надвое.
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Хотілось би знати про службу в АТО сина Генпрокурора і представника Президента в Раді докладніше. Бо заявка мами була гучна. А як би поконкретніше? Де? Скільки часу? Коли? Бо досі це було тайною за сім'ю печатями. Як і його супер свадьба з Медведчуком в гостях.
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Можна вже сказати що це був прощальний передвиборчий плювок грині. Потім буде плакатися "я хотів, а мене забанили нехороші хлопці й дівчата".
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гриц-ка між виборами не чути і не видно. Потім достають нафталін той вже вкотре. Йому б під слідством сидіти вже років 10 тому слід би було. Але то не в нас ... А дивує мене особисто ще відсутність бібіпки. Те той сіргєй ліанідавіч, що, ****, все знає, уміє, абіщаєт, і стартує завжди майже останнім для економії? Але у бидла свої 8% бере стабільно. Які потім так гарнюньо конвертує в бабло і преференції.
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Мать 3 тысячелетия в истерике
Про аварию с участием её сына, где погиб молодой полицейский мать не вспоминает
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Театр абсурду. Бідний син Луценка. Я думаю йому соромно за поведінку своїх батьків. Зробили з мухи слона.
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гарний паціент для псих лікарні,від імені всіх тільки шибзіки говорять
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....мерзкий ТИПЧИК этот гриценко ((((( балаболит ВСЁ подряд , а потом просит ПРОЩЕНИЯ !!!
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коли ображаєте, чужу жінку, матір, сестру,або тільки захтіли образити Ірину Луценко, то згадайте свої сестер, дружин і тд. не пишіть оці гадості на інших жінок - приміряйте ту гидоту, що хочете написати до своїх близьких вам жінок.
Критикуйте ідею, ті слова, що сказала Ірина Луценко , а не її саму, як таку. тим більше, що у владної команди помилок - аж за край.
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если и с адвокатурой у тебя также как и с коментами, то мне жалко твоих "клиентов" Від імені всіх матерів наших захисників подам на Гриценка в суд, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 9807 она просто гнида и мразь, и ничего общего с женщинами не имеет. ( Вынеси этого казла.С.)
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а почему это тварь соевую и казлиху в одном лице не нужно критиковать?
или ты нанятый?
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нельзя подать в суд от имени всех.......
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да какая разница был в ато чей-то сын или не был? В суд бежать надо и разбираться. идиотизмом попахивает.
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А докладніше розповісти - де синуля воював? Це ж вже можна, бо час пройшов, які військові таємниці? Буде у Луценків захист від критики. Бо так можна всіх прокуротів рахувати атовцями. В них у кожного з 10 тис. є УБД, а вони блище гарматного постріла до фронту не підходили.
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Урок будет Гриценку. Нефик перед Козлихиными извиняться
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Кто то верит ,что сын Луценко был на передовой под обстрелами? Оочень сильно сомневаюсь. А то что он получил статус УБД говорит о том ,что готовят отпрыска к политической карьере. Потом окажется ,что он еще и герой с медалями.
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Ага,шуруй в прокуратуру.Якщо на кандидата в президенти,то зразу в генеральну.
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а кто тебе дал право говорить от от имени всех матерей? за себя говори.
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а в чем проблема для вас состоит? Она права в этом вопросе.
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не права. пусть за себя и своего сына говорит.
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Треба провести зміну прізвищі Гриценко на Мостовой.
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Так. Це неправда. Зрадотрахи об'єднались з промосковькою ватою.
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"Жінкатретьоготисячоліття" нашла еще один повод осчастливить нас своим "обаятельным" образом. А в суде она что скажет? Винесикозла?
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Тепер зрозуміло чому браво-паперовий палковнік поспішив вибачитись за свої слова. Відповісти за своє гундосіння на прокацапських каналах давно потрібно.
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....во первых, причем тут все матери?... они что, уполномачивали эту вчерашнюю заштатную страховщицу, а сегодня грандпиарщицу из 3-го тысячелетия, вчера еще прибитую, как и большиство женщин в этой стране не ахти каким бытом, детьми и мужиком алканавтом, из наливаек невылезавшим, и вдруг сказочно так обогатившуюся, заявлять что либо от имени всех матерей?....и во вторых, .. пребывание в АТО с его первых дней, дает мне право утверждать, что не каждый сопливый мажор, а их действительно было несколько там, но далеко не на первой, и даже не на второй линии обороны, не столько воевал, сколько доставлял хлопот ихней, очень крутой охране, с парнями из которой был знаком лично. Мадаме этой необходимо и давно уже тормоза на "метлу" поставить, недержание у нее просматривается с некоторых пор. Смешная тетя. А в пиаре своем безудержном, аж до отвращения..
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Так он признал что ошибся с её сынком, какого ей рожна еще надо кроме пиара конечно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт имени всех матерей наших защитников подам на Гриценко в суд, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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