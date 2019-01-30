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Все про:Николаев (1143) расстрел (323) Геращенко Антон (958)

 Расстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Нардеп Антон Геращенко опубликовал запись камер наблюдения на которых зафиксирован момент расстрела супружеской пары в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи Геращенко разместил на своей странице в соцсети.

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Напомним, что полиция задержала стрелявшего. Задержанный - мужчина, 1966 года рождения. Сегодня в одном из районных судов города Николаева рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3109096
 
 
 Топ комментарии
 
беззаконие породило насилие..?
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Вот ещё один повод выдать народу оружие на руки. Если такое мурло открыто расстреливает людей, без проблем доставая ствол то остановить его может только встречный выстрел. Он, сука не боится, ибо знает что пошёл на безоружных.
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а прикрутил бы оптический прицел, снял бы хазу напротив окон и было бы круче... Вот к чему приводит несдержанность Розстріл подружньої пари в Миколаєві - Цензор.НЕТ 7398
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судья когда то скажет как его Львовский коллега. "НАПОСIВАЛИ АЖ 1 МЛН БАКСIВ А Я Й НЕ ЗНАВ
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Самое хреновое в этом деле, один имеет оружие, а жертвы не имеют его для собственной защиты. Что толку от того,что эта тварь будет сидеть до конца своих дней, а налогоплательщики будут оплачивать его жизнь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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