 Каждый случай остановки оформления товара на таможне, из-за срабатывания автоматической системы анализа, находится на контроле, - ГФС

Об этом рассказал и.о. заместителя Председателя ГФС Виктор Кривицкий во время встречи с представителями Американской Торговой Палаты в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Срабатывниес профилей рисков при таможенном оформлении товаров свидетельствует о наличии определенных несоответствий в таможенной декларации. Соответственно, от таможенника требуется проведение дополнительных форм таможенного контроля, которые позволят эти несоответствия устранить и завершить таможенное оформление", - рассказал Виктор Кривицкий.

По его словам, благодаря усовершенствованным профилям рисков сегодня на границе практически остановлены попытки "серого" импорта. Для тех субъектов внешнеэкономической деятельности, которые работают прозрачно и имеют положительную налоговую историю, срабатывания рисков означает лишь необходимость представить таможне дополнительные документы для подтверждения информации в декларации. То есть таможня снова осуществляет акцент, прежде всего, не на сервисных функциях, а на функциях безопасности и контролирующих, поскольку, как показывает анализ, в последнее время "серый" импорт имеет значительное преимущество над "белым", что создает неконкурентные условия работы для предприятий украинского рынка .

Виктор Кривицкий также отметил, что система работает исключительно при наличии рисков. Так, например, в течение 28-29 января сработано 667 рисков, скорректировано таможенную стоимость товаров по 182 МД, и только по 53 проведен осмотр.

В общем с 11 января по 29 января 2019 АСАУР (Автоматическая система анализа и упрпвления рисками) сработала по 1230 декларациям, из которых по профилю контроля таможенной стоимости - 298. Дополнительные поступления от корректировки таможенной стоимости составили 20,8 млн грн. По результатам проведенных консультаций субъектами внешнеэкономической деятельности самостоятельно скорректировано таможенную стоимость почти на 1,4 млн гривен.

Всего на сегодня в ГФС фиксируют уменьшение случаев срабатывания системы АСАУР при таможенном оформлении. В частности, по сравнению с прошлой неделей, их количество уменьшилось в 3-4 раза.

"Мы открыты к сотрудничеству. Если у бизнеса возникают сегодня определенные проблемы с таможенным оформлением через новые профили риска, предоставляйте свои факты. Будем разбираться по каждому случаю", - подчеркнул Виктор Кривицкий.

Он также предложил представителям АТП участие в разработке критериев "белого" или "серого" бизнеса, ведь на сегодняшний день нет четко определенных характеристик, поэтому говорить о 100-процентном попадания в цель при определении рисковых операций невозможно. Именно поэтому бизнес может предоставить свои предложения, как сформировать объективные критерии, которые будут базироваться, в частности, таможенной деятельности предприятия, налоговой истории и тому подобное.

"Мы проводим встречи с бизнесом для того, чтобы слышать их проблемы и оперативно их решать. Если есть недостатки в работе, мы готовы их устранять, если есть проблемы - решать ", - подчеркнул Виктор Кривицкий.

В свою очередь представители АТП изъявили желание присоединиться к этой работе и предоставить свои предложения ДФС, а также отметили готовность к диалогу представителей ДФС и, в частности, таможен.