 Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Василевская-Смаглюк написала в Фейсбуке.
Она отметила: "Помните, мэр Киева внезапно слег накануне выдвижения Порошенко в президенты? Старая травма. Клиника. Австрия. Так вот. я дозвонилась в эту "клинику". Правда, не в австрийской деревне. А в фешенебельной гостинице острова Барбадос. Всего лишь в 7 тысячах километров от лечащего врача. Стоит ли лишний раз упоминать о целебных для опорно-двигательного аппарата свойствах Атлантического океана? Витамин Д нужен, как спортстменам так и мэрам столиц. Мы, киевляне, все понимаем. Надеемся, и президент остался не в обиде. Белый фон, кстати, из вот такой "больничной палаты" минимум за 1300 долл./сутки".
В свою очередь Виталий Кличко в Фейсбуке написал: "Почитал некоторые "сообщения", якобы я нахожусь на Барбадосе. А почему не на Багамы за песком уехал?! Те, кто пишет бред, могут себе ни в чем не отказывать ... А вообще, если кто-то путает имена: я - Виталий, а брат мой - Владимир. Он действительно сейчас на Барбадоси. А у меня ситуация немного другая - я на другом конце света, где снега и врачи ... За несколько дней буду на работе. Проверяйте информации, господа журналисты!"
Один - в Хацепетовке...
Другой - на Барбадосе...
Каждому - своё...
Иначе очередной вранье от беглого Коломойского
Цікаво через місяць вони лайно жертимуть в прямому ефірі щоб доказать що Рошен то не шоколад????
А вообще, если кто-то путает имена: я - Виталий, а брат мой - Владимир.
Он действительно сейчас на Барбадоси. А у меня ситуация немного другая - я на другом конце света, где снега и врачи ... За несколько дней буду на работе. Проверяйте информации, господа журналисты!"
Источник: https://censor.net.ua/n3109089
Может поэтому уровень доверия украинцев к СМИ всего 30%?
И это правильно!
Ездили к Фирташу ведь вместе...
снегу в киеве от этого ни жарко ни холодно...
да и киевлянам тоже...
Уникальный стиль выдержан, особенно "снега и врачи" )))
А про брата было даже предсказано
тот случай когда шутки кличко умнее высеров журналиста
Источник: https://censor.net.ua/n3109089
Навіть не чекала.
чи то інший нік був ? більш порядний та совістливий ?
Им таких курортов вообще никогда не видать
Педалик-лучший.)Как прекрасно,что мы живем в одно время с таким гигантом мысли.))
Теперь ждем от плюсов жесткое "разоблачение" Филатова
Беня в ярости
Его многоходовочка начинает терпеть фиаско
Вы верите р е к и т е р у 90 -х "рыбке" из Нью -Иорка ?