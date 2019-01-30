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 Общество
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Все про:Кличко (2618) отдых (265) лечение (609)

 Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает

Журналистка ТСН Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала информацию, что мэр Киева Виталий Кличко находится на отдыхе на тропическом острове Барбадос. Позже мэр опроверг эту информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Василевская-Смаглюк  написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Помните, мэр Киева внезапно слег накануне выдвижения Порошенко в президенты? Старая травма. Клиника. Австрия. Так вот. я дозвонилась в эту "клинику". Правда, не в австрийской деревне. А в фешенебельной гостинице острова Барбадос. Всего лишь в 7 тысячах километров от лечащего врача. Стоит ли лишний раз упоминать о целебных для опорно-двигательного аппарата свойствах Атлантического океана? Витамин Д нужен, как спортстменам так и мэрам столиц. Мы, киевляне, все понимаем. Надеемся, и президент остался не в обиде. Белый фон, кстати, из вот такой "больничной палаты" минимум за 1300 долл./сутки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко. ВИДЕО

В свою очередь Виталий Кличко в Фейсбуке написал: "Почитал некоторые "сообщения", якобы я нахожусь на Барбадосе. А почему не на Багамы за песком уехал?! Те, кто пишет бред, могут себе ни в чем не отказывать ... А вообще, если кто-то путает имена: я - Виталий, а брат мой - Владимир. Он действительно сейчас на Барбадоси. А у меня ситуация немного другая - я на другом конце света, где снега и врачи ... За несколько дней буду на работе. Проверяйте информации, господа журналисты!"

Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает 01


Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109089
 
 
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И даже не на Барбадосе...а к чему вы в тему Мальдивы приплели?
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А вы чего так лаптями шуршите.Вы у него за папу?
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Тем временем в Киеве люди ходят по каше из снега и воды вместо тротуаров.
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Вот вы рекламу сделали Виталию. Стоило ему отлучиться и сразу неудобства.Вы сознательно или по глупости?)
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думаете, что кличко лопатой убрал бы эту кашу из снега и воды?
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вот если бы хотя бы 20% киевлян сделали так же - то проблем бы не было.
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Знаєте, Кличку до Омелі ще далеко, але хоча б Київ від снігопаду не вимер кілька днів, як весною 2013 при Жопові...
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Устал от трудов на благо народа - отдохни!...
Один - в Хацепетовке...
Другой - на Барбадосе...
Каждому - своё...
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стань чемпионом по боксу как владимир и ты отдыхать будешь
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Давайте фото Виталика с островов как доказательства
Иначе очередной вранье от беглого Коломойского
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всі журноліздо 1+1 хотять як дубінський але доступ до главжопи главолігарха відкритий не кожному.......
Цікаво через місяць вони лайно жертимуть в прямому ефірі щоб доказать що Рошен то не шоколад????
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Виталий Кличко в Фейсбуке написал: "Почитал некоторые "сообщения", якобы я нахожусь на Барбадосе. А почему не на Багамы за песком уехал?! Те, кто пишет бред, могут себе ни в чем не отказывать ...
А вообще, если кто-то путает имена: я - Виталий, а брат мой - Владимир.
Он действительно сейчас на Барбадоси. А у меня ситуация немного другая - я на другом конце света, где снега и врачи ... За несколько дней буду на работе. Проверяйте информации, господа журналисты!"
Источник: https://censor.net.ua/n3109089

Может поэтому уровень доверия украинцев к СМИ всего 30%?
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Можливо хтось в готелі переплутав, або навмисне так сказав, а в нас вже сенсація.
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Боксёр-мэр Виталя поддержал Оффшоренко в президенты...
И это правильно!
Ездили к Фирташу ведь вместе...
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После "журналисты ТСН" в принципе дальше можно уже не читать.
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а какая разница, на барбадосе педалик или в австрии?
снегу в киеве от этого ни жарко ни холодно...
да и киевлянам тоже...
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Та и без фактов, кто осудит контуженного боксера, которого не однажды надувал Шоколад?
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"Там,где нас нет это везде где мы не сейчас"(В.Кличко)😊
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Виталин стейтмент сохранил в коллекцию его перлов.
Уникальный стиль выдержан, особенно "снега и врачи" )))
А про брата было даже предсказано Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает - Цензор.НЕТ 853



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К Офшорнику Мальдивскому и чете Вынесиказла Сейшельским добавился Боксер Барбадосский
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>А почему не на Багамы за песком уехал?
тот случай когда шутки кличко умнее высеров журналиста
Источник: https://censor.net.ua/n3109089
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Прикольна відповідь..
Навіть не чекала.
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Вы, соевые, вероятно думаете, что это в разных частях света? Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает - Цензор.НЕТ 5260 Ах как дотепно. Типа в Житомир? А почему не в Бердичев?
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ти ж писав що не вважаєш і ніколи не вважав мене соєвою.
чи то інший нік був ? більш порядний та совістливий ?
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То в таком случае было бы известно его расположение места, то есть чёткое - если бы он находился на Барбадосе, то его бы не было исключительно более нигде, где по преимуществу не Барбадос.
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Правильно и делает. Не идти же ко дну вместе с Мальдивским, который не однажды уже надувал боксера. В 2014 оба имели одинаковые шансы. Я бы тоже предпочел Барбейдос недолугому съезду Рошенко.
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Коломойский атакует Кличко за поддержку Порошенко. "1+1" опять превратился в информационную парашу. Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает - Цензор.НЕТ 6974
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Чего пристали к боксеру - заработал вот и тратит на свою жизнь.Понимаем Вам завистникам хотелось бы чтоб Кличко на Троещенском озере отдыхал... Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает - Цензор.НЕТ 2372
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Ну! Тем более ваенное положение уже отменили
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В осоновном завистники пишут и-за поребрика или из ордло.
Им таких курортов вообще никогда не видать
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Сегодня везде не все могут быть. Вернее, быть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.

Педалик-лучший.)Как прекрасно,что мы живем в одно время с таким гигантом мысли.))
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Ну все...
Теперь ждем от плюсов жесткое "разоблачение" Филатова
Беня в ярости

Его многоходовочка начинает терпеть фиаско
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Барбадос - это место на более противоположном конце земли, чем тот конец, где Австрия. Именно в силу этого вы не найдёте на Барбадосе ни снега, ни врача, в силу высказанной мною выше причины, как и нигде не обнаружите песка, кроме как на Багамах, куда вам придётся очень ехать, если у вас так ребром вдруг встанет вопрос, где себе найти песка. То же самое аналогично для снега и для врачей. Если я вот такое скажу - вы поймёте, что я вам хотел тут сказать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖурналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает
 
 
 
 
 
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