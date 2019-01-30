 Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Василевская-Смаглюк написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Помните, мэр Киева внезапно слег накануне выдвижения Порошенко в президенты? Старая травма. Клиника. Австрия. Так вот. я дозвонилась в эту "клинику". Правда, не в австрийской деревне. А в фешенебельной гостинице острова Барбадос. Всего лишь в 7 тысячах километров от лечащего врача. Стоит ли лишний раз упоминать о целебных для опорно-двигательного аппарата свойствах Атлантического океана? Витамин Д нужен, как спортстменам так и мэрам столиц. Мы, киевляне, все понимаем. Надеемся, и президент остался не в обиде. Белый фон, кстати, из вот такой "больничной палаты" минимум за 1300 долл./сутки".

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В свою очередь Виталий Кличко в Фейсбуке написал: "Почитал некоторые "сообщения", якобы я нахожусь на Барбадосе. А почему не на Багамы за песком уехал?! Те, кто пишет бред, могут себе ни в чем не отказывать ... А вообще, если кто-то путает имена: я - Виталий, а брат мой - Владимир. Он действительно сейчас на Барбадоси. А у меня ситуация немного другая - я на другом конце света, где снега и врачи ... За несколько дней буду на работе. Проверяйте информации, господа журналисты!"



