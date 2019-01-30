 Есть гниды, которые используют смерть дочери Виктора Гандзюка, чтобы раскачать ситуацию в регионе, - глава Херсонской ОГА Гордеев

Об этом он заявил сегодня, 30 января, перед заседанием коллегии ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально позавчера в отношении меня было совершена информационная провокация с участием отца погибшей Екатерины Гандзюк. Вчерашний день посвятил тому, что опровергал эту ложь и есть категоричное мнение, что, к сожалению, родительское горе использовано и политизировано", - написал Гордеев в Facebook.

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По его словам, он обратился в Генпрокуратуру, СБУ и МВД с просьбой проверить изложенные в обращении отца факты.

"В случае, если заявление Виктора Гандзюка не содержит никаких правдивых фактов, прошу в пределах компетенции принять меры к установлению лиц, причастных к "формированию политизированной" мысли Виктора Михайловича Гандзюка и ее дальнейшего распространения, с привлечением их к установленной законом ответственности за побуждение к совершению отцом Екатерины деяний, за которое статьей 384 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность", - отметил глава Херсонской ОГА.

Гордеев в данном контексте также вспомнил выражение Степана Бандеры о том, что "Нам не так страшны русские вши, как украинские гниды". По его мнению, именно "украинские гниды пытаются через такие страшные вещи как смерть ребенка Виктора Гандзюка расшатывать ситуацию в регионе".

Напомним, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалом.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.