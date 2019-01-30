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 Происшествия, Общество
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 Есть гниды, которые используют смерть дочери Виктора Гандзюка, чтобы раскачать ситуацию в регионе, - глава Херсонской ОГА Гордеев

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев считает, что отдельные люди пытаются использовать смерть Екатерины Гандзюк, чтобы устроить информационную провокацию против него и раскачать ситуацию в области.

Об этом он заявил сегодня, 30 января, перед заседанием коллегии ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально позавчера в отношении меня было совершена информационная провокация с участием отца погибшей Екатерины Гандзюк. Вчерашний день посвятил тому, что опровергал эту ложь и есть категоричное мнение, что, к сожалению, родительское горе использовано и политизировано", - написал Гордеев в Facebook.

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По его словам, он обратился в Генпрокуратуру, СБУ и МВД с просьбой проверить изложенные в обращении отца факты.

"В случае, если заявление Виктора Гандзюка не содержит никаких правдивых фактов, прошу в пределах компетенции принять меры к установлению лиц, причастных к "формированию политизированной" мысли Виктора Михайловича Гандзюка и ее дальнейшего распространения, с привлечением их к установленной законом ответственности за побуждение к совершению отцом Екатерины деяний, за которое статьей 384 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность", - отметил глава Херсонской ОГА.

Гордеев в данном контексте также вспомнил выражение Степана Бандеры о том, что "Нам не так страшны русские вши, как украинские гниды". По его мнению, именно "украинские гниды пытаются через такие страшные вещи как смерть ребенка Виктора Гандзюка расшатывать ситуацию в регионе".

Напомним, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалом.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Есть гниды, которые используют смерть дочери Виктора Гандзюка, чтобы раскачать ситуацию в регионе, - глава Херсонской ОГА Гордеев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109086
 
 
 Топ комментарии
 
Под гнидой он имел ввиду отца Гандзюк. Ведь именно отец Гандзюк открыто опубликовал своё обращение к Порошенко и Тимошенко, что БПП И БЮТ прикрывают убийц его дочери...
Ну и падаль же нелюдская этот глава Херсонской ОГА Гордеев и его патрон Порошенко такой же.
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Гнида яка замовила вбивство Каті ще намагається йти у наступ на громадянське суспільтсво! Мафія втратила страх остаточно, думає що вона невбиваєма!
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Гнида яка замовила вбивство Каті ще намагається йти у наступ на громадянське суспільтсво! Мафія втратила страх остаточно, думає що вона невбиваєма!
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Прикро, що ця мафія пов'язана із партією Батьківщина
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Там дві партії БПП та Батьківщина, представники обох партій були замовниками вбивства Каті, бо разом робили і роблять кримінальний бізнес в Херсонській області та Херсоні.
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Укушенный грицацуевым в мозг как всегда на высоте!
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огенты кремля всё раскачивают и раскачивают
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Под гнидой он имел ввиду отца Гандзюк. Ведь именно отец Гандзюк открыто опубликовал своё обращение к Порошенко и Тимошенко, что БПП И БЮТ прикрывают убийц его дочери...
Ну и падаль же нелюдская этот глава Херсонской ОГА Гордеев и его патрон Порошенко такой же.
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Любой нормальный отец не стал бы использовать имя покойной дочери для громких политических заяв. Если у него есть факты, а не треп ни о чем, пусть выступает свидетелем, подает в суд на БПП, на Батькивщину, публикует факты в иностранной прессе.
А его заява - в контексте сегодняшнего дня, избирательной компании, его заява читой воды политический балаган
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Гибридно как-то: Гнида говорит о собратьях.
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Шо вы фсе к нему пристали? Он же,в вышиванке,знач,не обманует.
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В партии Батькивщина собирается один сброд
Чего только стоили Лозинский или Портнов?
После случившегося, люди должны сделать свои выводы об этой партии
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Конечно сделают. И о БПП тоже сделают. Не плачь. Є гниди, які використовують смерть дочки Віктора Гандзюка, щоб розхитати ситуацію в регіоні, - глава Херсонської ОДА Гордєєв - Цензор.НЕТ 8348
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1. БПП
2. Хамло
3. Напялил вышиванку
4. Говорит про раскачивание и провокаторов.


Вердикт: виновен.
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Батько Катерини згадував ще одну персону - діяча "батьківщини"
Що про нього чутно ? вишиванку вдягає ?
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Яке все заплутане..
В принципі перераховані досягнення Херснонщини приймаються.
Але за вбивство має бути покарання.
Як це так ? ****** кислотою жінку... Подуріли чи що ?
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Филатову и Кернесу уголовные дела закрыли и этому закроют.
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Про Бандеру он очень вовремя вспомнил... и процитировал.
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Ну что же вы всё корыто качаете... рошенам жрать мешаете... АСТАНАВИТЕСЬ!!!
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Ну как можно не поверить человеку, если у него есть вышиванка и он цитирует Бандеру?

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В Херсоні всі чудово знають хто така Гандзюк, досить було почитати її фейсбук. Всі в Херсоні знають хто її друзі. Теж саме стосовно пана Гордєєва. В області не знають та там всім насрати. Някого розкачуваня ситацїї через заяви не може бути, бо всі все знають.
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Так то Петлюра про гнид казав,яке ж воно паскудне це рило
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Этот кадр из Херсона сделал Херзнаетчто. Есть гниды, которые используют смерть дочери Виктора Гандзюка, чтобы раскачать ситуацию в регионе, - глава Херсонской ОГА Гордеев - Цензор.НЕТ 8147
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Отец умершей - гнида. феерично
А знаете что напоминает? 10$ шлюх от *****, жен подводников Курска
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсть гниды, которые используют смерть дочери Виктора Гандзюка, чтобы раскачать ситуацию в регионе, - глава Херсонской ОГА Гордеев
 
 
 
 
 
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