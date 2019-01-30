 Нардеп Борислав Береза получил государственную награду Эстонии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует данные с сайта канцелярии президента страны.
Отмечается, что Березу наградят орденом "Крест Маарьямаа IV степени" за активную помощь в решении эстонских проблем.
Вручение награды приурочено к 101-й годовщине принятия Декларации независимости Эстонской Республики.
Мабуть дійсно заслужив.
Оз@лупить ************: hot trend 2019!
ее миллионы презирают, умается всех отчитывать, его дело тиха повелевать баранами.
...горячий борух бляхер...
Берёза, а что ни на есть настоящий ******... вот награда и нашла героя...
В комментах свинособаки-мамкоё*ы предсказуемо хрю-гав 🐷 🐶