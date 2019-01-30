 Нардеп Борислав Береза получил государственную награду Эстонии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует данные с сайта канцелярии президента страны.

Отмечается, что Березу наградят орденом "Крест Маарьямаа IV степени" за активную помощь в решении эстонских проблем.

Вручение награды приурочено к 101-й годовщине принятия Декларации независимости Эстонской Республики.

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