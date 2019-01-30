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 Общество, За рубежом
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Все про:награда (1131) Эстония (576) Береза Борислав (145) Кальюлайд Керсти (18)

 Нардеп Борислав Береза получил государственную награду Эстонии

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд наградит депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу государственной наградой своей страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует данные с сайта канцелярии президента страны.

Отмечается, что Березу наградят орденом "Крест Маарьямаа IV степени" за активную помощь в решении эстонских проблем.

Вручение награды приурочено к 101-й годовщине принятия Декларации независимости Эстонской Республики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза - пропагандистке Кремля Скабеевой. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3109083
 
   
 Топ комментарии
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А какие проблемы Эстонии он решил?... просто любопытно...
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On pomog investoru iz Estoniji,a to xoteli u nego vsio zabrat Odese ili okolo nej.Reket mesny
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Цікаво, чим він так поміг...
Мабуть дійсно заслужив.
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тут на лево и на право ордена не раздают. мужик заслуживает
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Ага, а я от подумал, что вручили в честь случая на ПАСЕ ))))
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Аналогично Нардеп Борислав Береза отримав державну нагороду Естонії - Цензор.НЕТ 4234
Оз@лупить ************: hot trend 2019!
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- Я, - говорит, - хочу, чтоб дворник у меня с медалью был, - продолжал рассказ Тихон. - Мне без медали нельзя. У меня служба такая.(с)
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Это стало горячим трендом зимы 2019 года 😂 😂 😂
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он впрягся защищать то чего отродясь не было - речь о чести скабеевой
ее миллионы презирают, умается всех отчитывать, его дело тиха повелевать баранами.
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Эстония еще только собирается наградить березу, а он награду уже получил!
...горячий борух бляхер...
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А если бы ещё соловьёву по морде дал - получил все три ордена !
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Наверное эстонцы узнали , что Борислав никакой не Берёза, а что ни на есть настоящий ******... вот награда и нашла героя... Нардеп Борислав Береза отримав державну нагороду Естонії - Цензор.НЕТ 1599 Нардеп Борислав Береза отримав державну нагороду Естонії - Цензор.НЕТ 1599 Нардеп Борислав Береза отримав державну нагороду Естонії - Цензор.НЕТ 1599
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Интересный ход от наших. Нет сомнений в том, что это связано с этим инцидентом в ПАСЕ. Одобряю!
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У Кремлевских утырков пуканы рвутся конкретно... Береза поздравляем!
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А якщо шарія зустріти і відмудохати, то яку нагороду дадуть?
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давай мудохай, не знаю как от стран но от народа благодарность и уважение на всю жизнь. только бей не руками а палкой, камнем что бы руки не замарать о педофила .
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Вишь как, пнул Скабрезову - орден получил. Дай в дыню Соловью и Киселю - еще орден!
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ну ведь заслужил же! это без сарказма, ну может чуть чуть по доброму Нардеп Борислав Береза отримав державну нагороду Естонії - Цензор.НЕТ 6792
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Молодец ! Поздравляем ! А вы ,всепропальщики ,не завидуйте
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНардеп Борислав Береза получил государственную награду Эстонии
 
 
 
 
 
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