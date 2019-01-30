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Все про:декларация (1037) доходы (491) Харьков (4143) чиновник (1295)

 Харьковский чиновник Яковлев, подозреваемый в растрате 10 миллионов гривен, получает 23 000 гривен в месяц

Александр Яковлев получил в 2018 году 283 тысячи 852 гривны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Kharkiv today, об этом стало известно из декларации Яковлева за 2018 год, которая была опубликована 26 января 2019 года.

В среднем, директор харьковского КП "Дата центр", в месяц получал 23 тысячи 564 гривны в качестве зарплаты. Кроме нее, директор городского КП задекларировал квартиру в Харькове общей площадью 66,4 квадратных метра.

Согласно данным, представленным в декларации, Яковлев ездит на работу на общественном транспорте или такси, поскольку в документе нет данных об автомобиле. О наличии вкладов в банке, драгоценностей или наличных сбережений Яковлев в НАПК также не сообщил.

По информации Kharkiv Today, ранее Александр Яковлев занимал должность директора коммунального предприятия "Жилкомсервис". В мае 2015 года Яковлева и его бухгалтера арестовали по решению Печерского районного суда Киева. В Генеральной прокуратуре объяснили причину ареста: служащие подделывали документы и через фиктивные фирмы-подрядчики выводили из бюджета Харькова деньги, речь шла о сумме более 10 миллионов гривен.

Яковлеву было объявлено подозрение, его поместили в СИЗО, но он вышел под залог в 1,2 миллиона гривен. Свою вину он не признал.

В сентябре 2016 года на сессии Харьковского городского совета было принято решение о создании КП "Харьковский дата центр", директором которого был назначен Александр Яковлев.

Источник: https://censor.net.ua/n3109082
 
 
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Читаешь новости и охереваешь -- пизЖИТИ ПО НОВОМУ Харьковский чиновник Яковлев, подозреваемый в растрате 10 миллионов гривен, получает 23 000 гривен в месяц - Цензор.НЕТ 2365
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***
сколько шапок разных-разных!
синих, красных, чистых, грязных!
в разных шапках много... разных -
даже грустных и несчастных...
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Непорядок, демпингует среднюю зп по больнице...тьфу, по стране. Срочно поднять до 50 тысяч гривен, чем больше зарплата - тем меньше коррупция! Харьковский чиновник Яковлев, подозреваемый в растрате 10 миллионов гривен, получает 23 000 гривен в месяц - Цензор.НЕТ 7773
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Растратит 20 лямов, тогда и зарплату до 50 штук подымут..)
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... Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности.
А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!(с)
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это все люди гепы, а они в Харькове неприкасаемые(((
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Урок для пересичных "Чтобы больше зарабатывать, надо больше растрачивать, а не больше работать"...))
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Даже на 2 тысячи в месяц меньше, чем Тимошенко. Харьковский чиновник Яковлев, подозреваемый в растрате 10 миллионов гривен, получает 23 000 гривен в месяц - Цензор.НЕТ 1689
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Хто більше гавка, в того більша ставка. Не можна так зневажливо ставитись до таких цінних кадрів і платити їм такий мізер, примушуючи їх красти ще більше. Харьковский чиновник Яковлев, подозреваемый в растрате 10 миллионов гривен, получает 23 000 гривен в месяц - Цензор.НЕТ 4997
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Харьков столица мафиозной Украины Харківський чиновник Яковлєв, підозрюваний в розтраті 10 мільйонів гривень, отримує 23 000 гривень за місяць - Цензор.НЕТ 9242
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Нормально так, вышел под залог и продолжает спокойно работать, ору.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковский чиновник Яковлев, подозреваемый в растрате 10 миллионов гривен, получает 23 000 гривен в месяц
 
 
 
 
 
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