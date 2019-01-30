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 Начальник управления Госэконадзора Житомирщины задержан за получение взятки 4 земельными участками, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке начальника управления Государственного экологического надзора в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя одного из садоводческих кооперативов региона передать ему в постоянное пользование четыре земельных участка минимальной стоимостью 120 тысяч гривен. За это чиновник обещал не проводить проверок и не накладывать штраф по фактам несанкционированных порубок леса на территории кооператива неустановленными лицами.

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Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи документов о вступлении в кооператив и прав на пользование земельными участками с возможностью последующей их приватизации.

Начальник управления Госэконадзора Житомирщины задержан за получение взятки 4 земельными участками, - СБУ 01

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109080
 
   
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а рабов не дали ? только кусочки земли ? вот жеж жлобы
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- Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело, сказал Ляпкин-Тяпкин (с)
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Мабуть він був чотири рази в АТО то і отримав чотири хабаря ?
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"Сколько наверх передал, а тут непосильним трудом"
развод для лохов порохоботов
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник управления Госэконадзора Житомирщины задержан за получение взятки 4 земельными участками, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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