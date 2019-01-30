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 Экономика
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Все про:Укрзализныця (1544) Антимонопольный комитет (275)

 Антимонопольный комитет признал "Укрзализныцю" монополией

"Инфраструктура железнодорожного транспорта законодательно закреплена за АО "Укрзализныця", на рынке предоставления в пользование железнодорожного транспорта АО "Укрзализныця" является субъектом естественной монополии".

Об этом говорится в отчете антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по результатам исследования рынка первозок грузов железнодорожным транспортом за 2017-2018 годы, пишет Деловая столица.

При этом, АМКУ дал предложения по развитию конкуренции на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом. Так, одним из шагов, по мнению, АМКУ, должно стать создание независимого регулятора для регулирования тарифов на ж/д перевозки.

"С целью развития конкуренции, предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Антимонопольный комитет Украины предлагает Кабинету министров Украины создать независимый регулятор в отрасли транспорта, в частности железнодорожного", - сказано в документе.

Кроме того, АМКУ предлагает разработать и внести в Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О железнодорожном транспорте", положения которого будут способствовать внедрению конкурентных условий на рынках железнодорожных перевозок.

"В частности, предусматривать выделение оператора инфраструктуры, разграничение предоставления услуг грузовых и пассажирских перевозок, либерализацию рынка предоставления услуг грузовых магистральных локомотивов и тому подобное", говорится в отчете АМКУ.

Также АМКУ рекомендовал разделить путевое хозяйство (пути, инфраструктура) и бизнес-перевозки, в частности, допустить частные локомотивы, чтобы исключить влияние на других участников рынка грузоперевозок.

Источник: https://censor.net.ua/n3109079
 
 
 Топ комментарии
 
и как они догадались!? ума не приложу.
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Круто!... Кто бы мог подумать?...
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Зато у её чиновников "рыночные" зарплаты!...
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Правильно, это естественная монополия
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За пару месяцев решили и УЗ хапнуть
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тобто з/п) керівництву залізниці підняти в 10 разів, щоб не страждали! Антимонопольный комитет признал "Укрзализныцю" монополией - Цензор.НЕТ 2510
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Зато у её чиновников "рыночные" зарплаты!...
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как там у классика:
"...резво ожеребились!..."
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Так спочатку сесесерівська монополія, а потім і українська...
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Ну, хоть напомнили, что в Украине существует "антимонопольный" комитет с "рыночными" зарплатами чиновников...
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Процитирую например знатного социалиста члена и лидера РСДРП(б) (классика так сказать)...

Социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией ( Ленин В. И.)

В Украине например все по Ленину)))
Госмонополии (Укрнефтегаз, укравтодор, железная дорога, пенсфонд, госбанки, соцфонды, лесхозы, госшахты и т.д.))) - вечно убыточные, дотационные, коорупционные...

И частные оллигархические монополии (руда, фармацевтика, комбанки, оптовая торговля, агросектор, химия...) с зарплатками для рабочих в 300 долл)))

Все во благо народа)))
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Продажная организация этот АМК. С чего вдруг УЗ стала монополией? Разве нет ей альтернативы в виде авто транспорта, водного, воздушного и трубопроводного? А если все таки монополия, то почему тогда, тот же АМК ранее не признал монополией ДТЭК, мотивируя это тем, что альтернативой тепловой энергетике являются атомная, гидро, ветровая и солнечная?
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ты (или они) ещё забыл упомянуть дизель и бензогенераторы
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАнтимонопольный комитет признал "Укрзализныцю" монополией
 
 
 
 
 
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