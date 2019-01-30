 План набора солдат на контрактную службу в ВСУ сорван. Привлечено только 20% контрактников от запланированного количества, - "Украинские милитарные страницы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ресурс "Украинские милитарные страницы".
В сообщении отмечается: "Проведенный анализ показал, что территориальные центры комплектования и военные комиссариаты выполнили установленные им плановые задания по отбору и направлению граждан на военную службу по контракту только на 20% при общем плане около 4 тыс. человек.
Причем в Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черниговской областях и городе Киеве процент направленных на службу кандидатов составил менее 10% от запланированного Генштабом.
В частности проблемным является комплектование частей десантно-штурмовой войск и морской пехоты, которые имеют повышенные требования к кандидатам. В прошлом году в морской пехоте создали вторую бригаду, а на 2019 командующий КМП ВМС Юрий Содоль анонсировал формирования еще двух".
Так вот, после посадки добробатовцев за отловлю сепаров, за запрет тех же добробатов в условиях войны и прочих многочисленных косяков такое отношение к армии и вырисовалось.
Пысы, есть знакомый мусор, который на войне числится уже четвертый год, но пробыл там всего неделю.
Никто уже не хочет воевать за них, даж за деньги.
Вира и нарик на вручении Томоса тоже как-то не клеются.
Так что мова и вира тоже под большим сомнением
Я ето писал уже давно, но меня шоколадньіе стратехи заспамили, и назвали ахентом кремля.
Девиз "Ніхто крім Порошенка"
зраааааадаааааааааааааааааааааааааа
дебилы *****
какой анализ? на основании каких данных? что за "Украинские милитарные страницы"?