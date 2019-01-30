 План набора солдат на контрактную службу в ВСУ сорван. Привлечено только 20% контрактников от запланированного количества, - "Украинские милитарные страницы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ресурс "Украинские милитарные страницы".

В сообщении отмечается: "Проведенный анализ показал, что территориальные центры комплектования и военные комиссариаты выполнили установленные им плановые задания по отбору и направлению граждан на военную службу по контракту только на 20% при общем плане около 4 тыс. человек.

Причем в Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черниговской областях и городе Киеве процент направленных на службу кандидатов составил менее 10% от запланированного Генштабом.

В частности проблемным является комплектование частей десантно-штурмовой войск и морской пехоты, которые имеют повышенные требования к кандидатам. В прошлом году в морской пехоте создали вторую бригаду, а на 2019 командующий КМП ВМС Юрий Содоль анонсировал формирования еще двух".

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