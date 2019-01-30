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 План набора солдат на контрактную службу в ВСУ сорван. Привлечено только 20% контрактников от запланированного количества, - "Украинские милитарные страницы"

Вооруженные Силы Украины в январе привлекли на военную службу по контракту лишь 20% от запланированного количества - в военном ведомстве провели анализ работы по комплектованию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ресурс "Украинские милитарные страницы". 

В сообщении отмечается: "Проведенный анализ показал, что территориальные центры комплектования и военные комиссариаты выполнили установленные им плановые задания по отбору и направлению граждан на военную службу по контракту только на 20% при общем плане около 4 тыс. человек.

Причем в Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черниговской областях и городе Киеве процент направленных на службу кандидатов составил менее 10% от запланированного Генштабом.

В частности проблемным является комплектование частей десантно-штурмовой войск и морской пехоты, которые имеют повышенные требования к кандидатам. В прошлом году в морской пехоте создали вторую бригаду, а на 2019 командующий КМП ВМС Юрий Содоль анонсировал формирования еще двух".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год военкоматы направили в ВСУ 27 тыс. контрактников

Источник: https://censor.net.ua/n3109078
 
 
 Топ комментарии
 
Пока Генштаб возглавдяет рыг - котлованщик Муженко никто не желает идти и выполнять приказы этого ублюдка, работающего на пуйла... Эта падаль ещё за Иловайск ответит, как сливал наших добровольцев там пуйлу.
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Армия, мова, вира. Армию вычёркиваем. Мова й вира.
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Окопна війна від Петра втомила Україну,ніхто не хоче бути мішенью зі зв"язаними руками на фронті.
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вот и уровень доверия к армии. Реальный уровень. Слава пэтьке!
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прошу не путать доверие к армии и доверие к генералам. Это большая разница.
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Так, а кто формирует доверие к армии, разве не те, кто ею руководит？
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Доверие к армии определяет не генералы, а народ. Пример. Если большинство народа не доверяет судебной системе Украины, то КСУ вместе с Петей пусть хоть из штанов выпрыгнут, от этого доверия не прибавится. Тоже самое с полицией. Чтобы не пели Аваков, Кива, Шкиряк, Геращенко, а доверие к полиции падает все больше
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Я те так скажу, я не военный, я гражданский. Так вот, есть мои бывшие начальники, которые меня до сих пор поздравляют с праздниками и звонят просто так, а есть бывшие начальники, которым я плюнул в их мерзкую харю и уволился.
Так вот, после посадки добробатовцев за отловлю сепаров, за запрет тех же добробатов в условиях войны и прочих многочисленных косяков такое отношение к армии и вырисовалось.
Пысы, есть знакомый мусор, который на войне числится уже четвертый год, но пробыл там всего неделю.
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Потрібно збільшувати зарплати в армії до 2 тис. доларів на місяць, але влада рошена краще віддасть олігархам 190 млрд грн відшкодування ПДВ ніж витратить ці гроші на армію.
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То уровень доверия к Пете и его шоколадньім хенералам, а не к армии.
Никто уже не хочет воевать за них, даж за деньги.
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так пэтя еще и главком, вот и доверие
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Ожидаем, что срочников будут более сильно прессовать на предмет перехода на контракт...
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уйдет нынешний фейковый главком, начнется реальное возрождение армии.
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Пока Генштаб возглавдяет рыг - котлованщик Муженко никто не желает идти и выполнять приказы этого ублюдка, работающего на пуйла... Эта падаль ещё за Иловайск ответит, как сливал наших добровольцев там пуйлу.
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Армия, мова, вира. Армию вычёркиваем. Мова й вира.
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Недавно было видео где рошенко гонял своих подчинённых. Не на мове а на языке.
Вира и нарик на вручении Томоса тоже как-то не клеются.
Так что мова и вира тоже под большим сомнением
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Окопна війна від Петра втомила Україну,ніхто не хоче бути мішенью зі зв"язаними руками на фронті.
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Гноить армию в окопах годами, нужно бьіть феерическим *********.
Я ето писал уже давно, но меня шоколадньіе стратехи заспамили, и назвали ахентом кремля.
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Та ні. То донецькі кроти так настирливо розганяли Зраду, що українці не бачать сенсу воювати.
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Ніхто не робить кадрових висновків.
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Скоро, через два місяці, народ зробить кадрові висновки.
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Так предложите более выгодные условия контракта - а то эта риторика насчёт "срыва хлебозаготовок" совком смердит...)
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Верховный главнокомандующий Порошенко скорее удавится, чем даст пристойные зарплаты своим подчинённым солдатам - контрактникам
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Тогда пусть готовятся к дальнейшему оттоку рабочей силы - ведь военное дело в части оплаты ничем не отличается от другого наёмного труда...
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так бывает когда армией руководят мусора
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так при общем наборе 4000 за год или месяц?
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так все силы и финансы брошены на создание армии порохоботов
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2-я порохоботная быстрого реагирования 5 -ый цензорный полк План набора солдат на контрактную службу в ВСУ сорван. Привлечено только 20% контрактников от запланированного количества, - "Украинские милитарные страницы" - Цензор.НЕТ 4668
Девиз "Ніхто крім Порошенка"
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А потому что мозгов нету у тех кто етот план принимает.Приведу пример - есть область - в ней 20 районов - тоесть 20 военкоматов.........План к примеру 800 человек.(Так оно примерно и есть)....Для того что б областной военком держал районних военкомов в узде - била придумана схема почти равномерного распределения ЕТОГО ПЛАНА НА 800 человек по всем военкоматах....Тоесть есть Областной центр 300 тисяч и райцентр 13 тисяч человек, а соизмеримость не в пользу райцентра....Городу в 300 тисяч нужно найти 120 контрактников ,а райцентру 26 контрактников......От етого райцентра до ближайшей В.части 100 км....Там випускается со школи 30 годних мальчишек по состоянию здоровья - остальние уехали на зароботки или уже в армии.....За период 10 лет военком находил максимум 6 контрактников в год...а так один два - а план 26 - каждий год у него служебное несоответствие.....Он уже плевал на ВСЕ....у него ПРИВИВКА.Он знает что в конце года его накажут .Вивод - если райцентр в 13 тисяч не может найти 26 контрактников каждий год - то зачем ето писать в план??? Министра Оборони туда назначте военкомом он их не найдет - их там нету,а в 300 тисячном областном центре они есть - и воинские части там есть - может нужно немного пересмотреть план и усилить пункти набора контрактников в том месте где они есть, а в районних снизить план до реального 6-7 человек - и военком поднапряжется и виполнит его????.Кадри и принятие верного решения все меняет в лучшую сторону...В МО слабие кадри....Мозги мало у кого есть(.
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Украины 2014-го и 2019-го. Сейчас полное разочарование, нет патриотизма. Все сделал Порошенко
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Народ не дурной. Нафига им мучаться в армии при таких "рехворматорах" как муженко? Ждут сдвигов после выборов.
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Да видели лозунг пэциной сходки-"Или Порошенко или путин" Цирк.😊
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Наконец то народ понял, что за ****** и мразь шоколадную нету смысла идти воевать, пока она наживается на этом))) ух скоро ***** этому дебилу будет)))
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Кацап, люди воюют не за Петю, а за Украину. А как там у вас в Сыктывкаре, небось сильный мороз?
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Понимаешь вот твой мозг паралоновый везде уже видит кацапа, агента кремля или шо там еще жопу москвы, поэтому таких людей как ты нужно изолировать от общества, и мозг твой лаботомированный хай уже запомнит, воюют уже только за твоего шоколадного бога,порохобот долбанный))
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Так все ж гирои сидят тут и гавно по мониторам размазывают!
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Ему нельзя в армию он на складе шоколада работает
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Предсказуемо. Отсутствие социального лифта и "гарантии" за которые надо платить взятки чиновникам в погонах не способствуют укреплению армии. Каждый день идет информация про вымогательство военврачей, военкомов и даже простых командиров. Плюс обнародование фактов про зажравшихся министров. депутатов и чиновников с судьями и прокурорами. Вот и не спешат пацаны сидеть в окопах за нищяки власть имущих
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спираль истории/ с войной 1914г. увеличился государственный долг, увеличены налоги, цены поднялись в 5 раз Министр МВД заявлял: «антигосударственная агитация идет вовсю, располагая огромными средствами из вражеских источников». Правительство переживало политический кризис, выразившийся в усилении оппозиции Думы .На фронте и в обществе распускались слухи о поддержке императрицей германских родственников. Сагитированный солдат пишет: «Мы проливаем кровь, а купцы строят своё счастье». Результат антигосударственной пропаганды- « мобилизации с каждым разом проходят все хуже».И как апофигей-Великая Октябрьская Социалистическая Революция.
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В 1914 году била медаль "За успешную мобилизацию" , а сейчас военкомов только наказивают .....в МО не понимают что в 2014 военокамти спасли страну проведя успешную мобилизацию -и не нужно тут сказки рассказивать что ето просто.....Ето сложная работа.Ибо самое сложное ето работать с людьми....
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Для військових треба створювати відповідні соціальні умови, а не базари розводити по ящику.
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в январе... набор. Да... особенно в Звападных областях где до 19-го числа (Йордана) вообщеи никакой жизни нет )))))
зраааааадаааааааааааааааааааааааааа

дебилы *****
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Проведенный анализ показал

какой анализ? на основании каких данных? что за "Украинские милитарные страницы"?
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ай - я - й...не хотят "не благодарные" идти в "реформированую" петей "самую сильную армию в Европе" - как теперь жить??)))))))))))))))))))))
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Диви як Зрада пожвавилася. Ну, розумію. Їхня невтомна робота принесла свої плоди.
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Вот такую армию "построила" Лолита Мальдивская. Ну так это все сделано по плану, по плану пуйла.
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А вы, козлы-политиканы, бабки не в оффшоры, а на зарплатку солдатикам и офицерикам. Народ в армию и потянется. А то расхаживаем по ВР с сумочкой от Витон, за 3,5 штуки бакинских, а хотим, шобы ребята за копейки нанимались умирать на фронте. Дочери Николая 2 и то, в первую мировую, в госпитале работали, сестрами милосердия. Луи Витон говорите?... Пестец вам на выборах, никто за это стадо не проголосует.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПлан набора солдат на контрактную службу в ВСУ сорван. Привлечено только 20% контрактников от запланированного количества, - "Украинские милитарные страницы"
 
 
 
 
 
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