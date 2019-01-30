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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (284) кандидат (890) ЦИК (2825)

 Безсмертный подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Бывший вице-премьер и экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Безсмертный подал документы", – рассказали в Центризбиркоме.

Безсмертный идет на выборы как самовыдвиженец. Его политическую силу под названием "Рух +380" еще не зарегистрировало Министерство юстиции.

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По данным ЦИК, помимо Безсмертного в среду, 30 января документы для регистрации кандидатами на пост главы государства подали еще четыре человека. Таким образом, на 16 часов 30 января документы для регистрации кандидатами в Президенты в ЦИК подал 51 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3109074
 
   
 Топ комментарии
 
не самый худший кандидат,но народ будет голосовать за раскрученных звезд по каналам олигархов,а потом ныть опять,что их обманули
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все имеют право баллотироваться,а народ пусть выбирает,это не рашка
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не самый худший кандидат,но народ будет голосовать за раскрученных звезд по каналам олигархов,а потом ныть опять,что их обманули
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Хто ще не подав документи на реєстрацію в президенти? Якась вакханалія. Знущання над країною.
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все имеют право баллотироваться,а народ пусть выбирает,это не рашка
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Ви хочете сказати, що у Європейських країнах теж така кількість кандидатів? От саме в рашці кандидатів теж багато.
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Центральна виборча комісія отримала документи на реєстрацію кандидата в президенти від Яйця, яке подалось як самовисуванець. За словами речника, члени комісії добре знайомі з виборчим процесом в Україні, тому ніхто навіть не здивувався новому кандидату в президенти.
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Безмозглый , кому продался? 😂😂😂
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Напевне, у другий тур він не пройде, але у першому, мій голос за нього.
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Как же все к корыту рвутся. И не жалко залога если не пройдут. А бедные пенсионеры копеечки считают.
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Ишо один. Мак Лауд,мля. Достали уже. Чи они денег поднимают на этом?
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Обыкновенный болтун и брехун. (Мост в крым ни когда не построят).
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Не встиг закінчити адміністративну реформу і навернути Білорусь... Переживає довгими сумними вечорами ... десь під коморою... А гроші ... то таке... Вчора повідомили що на руках у наеленя 400 мільярдів. Так що на "святу справу" знайти можна просто під ногами - "вниз по східцях, тупу-тупу ніс Онисько миску супу"...
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учитель истории со стажем работы 1 год в сельской школе
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