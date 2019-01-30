 Служители УПЦ МП покинули храм в одной из воинских частей Ривного

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования "Запад".

"С сегодняшнего дня в храме, расположенном на территории одной из воинских частей Ривненского гарнизона, что в зоне ответственности войск оперативного командования "Запад", прекратили свою деятельность служители УПЦ Московского Патриархата", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Томос, который равен Акту о Независимости, вернулся в Украину и сегодня он в Ривном, - Порошенко