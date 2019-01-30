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 Служители УПЦ МП покинули храм в одной из воинских частей Ривного

В Ривненской области на территории одной из воинских частей прекращена деятельность УПЦ МП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования "Запад".

"С сегодняшнего дня в храме, расположенном на территории одной из воинских частей Ривненского гарнизона, что в зоне ответственности войск оперативного командования "Запад", прекратили свою деятельность служители УПЦ Московского Патриархата", - говорится в сообщении. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Томос, который равен Акту о Независимости, вернулся в Украину и сегодня он в Ривном, - Порошенко

Служители УПЦ МП покинули храм в одной из воинских частей Ривного 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109073
 
   
 Топ комментарии
 
Уважаемые боты обсырающие президента Украины в любой теме!! Убедительная просьба к вам после словесного поноса дописывайте в скобках за кого вы топите. Потому что думаешь кидаться голосовать за клоуна который на низком старте ползти к Хуйлу на коленях и молить о мире, а вы оказываеться за бомжиху трудились. Неразбериха получаеться!!
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Тяжело срываться с насиженных мест в Украине, но кто же будет чукчей и эвенков наставлять на путь истинный? Служители УПЦ МП покинули храм в одной из воинских частей Ривного - Цензор.НЕТ 7020
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Так УПЦ Московского Патриархата вроде больше нет. Есть РПЦ. Или я не так понял?
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Уважаемые боты обсырающие президента Украины в любой теме!! Убедительная просьба к вам после словесного поноса дописывайте в скобках за кого вы топите. Потому что думаешь кидаться голосовать за клоуна который на низком старте ползти к ***** на коленях и молить о мире, а вы оказываеться за бомжиху трудились. Неразбериха получаеться!!
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Тяжело срываться с насиженных мест в Украине, но кто же будет чукчей и эвенков наставлять на путь истинный? Служители УПЦ МП покинули храм в одной из воинских частей Ривного - Цензор.НЕТ 7020
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А что вообще там делают любые попы (ксендзы, муллы, раввины...)?
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И ни чего не поломали?И купол не снесли?И иконы не прихватили?
Понятное дело.Это жеж попцам не курсанты,а военные,причем с оружием,сцыкотно купола сносить!
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мордва перешла на нелегальное положение. теперь задача для соевого сбу отловить ее и обезвредить.
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Ужос .
В мордоре начнется массовое строительство скрепных царквушек.
Хотя , может этих попов в монастыри сошлют на сельхозработы )
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100 перешедших приходов при таком адиинистративной, медийной и законодательной поддержке переходов в ПЦУ.
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Ушли в самоход? Найти и на губу, очки драить.
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