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 Сенатор РФ и топ-менеджер "Газпрома" задержаны за организацию двух убийств и воровство 30 миллиардов

В России по обвинению в хищениях газа и организации заказных убийств задержаны сенатор Рауф Арашуков и его отец — советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Следствие полагает, что при его участии в течение нескольких лет происходили хищения природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Арашуков также был членом совета директоров другой структуры "Газпрома" - компании "Газпром газораспределение".

Ранее прямо во время заседания Совета Федерации был задержан сын топ-менеджера - сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков. Его задержали "в рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО "Газпром", совершении двух убийств и других преступлений", уточнила Петренко.

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Отцу сенатора убийства не инкриминируются. По словам Петренко, уголовные дела возбуждены по ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Создание и участие в преступной организации") и по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") по факту хищения природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ.

Максимальное наказание за создание преступного сообщества составляет 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, за мошенничество - до 10 лет со штрафом в 1 млн рублей.

В "Газпроме" не комментируют ситуацию с Раулем Арашуковым. В "Газпром Межрегионгазе" также отказались от комментариев. По данным ТАСС, сам Рауль Арашуков вину в инкриминируемом преступлении не признает.

Источники агентства отмечают, что он будет этапирован в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), сотрудники СКР и ФСБ в настоящее время проводят масштабные обыски по делу Рауфа Арашукова в нескольких городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани.

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"Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям", - сказала Петренко. Обыски проводятся и в доме Арашуковых в Карачаево-Черкессии, обыски и проверки документов проводятся также в структурах "Газпрома" в Ставропольском крае.

Следственные действия по делу Арашуковых проводятся в "в рамках работы правоохранительных органов по декриминализации" Карачаево-Черкессии, уточняется в сообщении Следственного комитета.

"В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям", - говорится в сообщении СКР.

Сенатору вскоре будут предъявлены обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. По данному делу в СИЗО уже находится несколько человек, и по информации "Коммерсанта", как минимум один из них дал показания на Арашукова.

Первые обвинения в адрес Рауфа Арашукова прозвучали в сентябре прошлого года. Обвиняемые в двух заказных убийствах - лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, совершенных в республике в 2010 году, назвали Арашукова их заказчиком.

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Осенью глава Следственного комитета поручил передать оба дела в центральный аппарат ведомства. Кроме того, в прошлом году Арашуков стал фигурантом дела о фальсификации и использования подложных документов в Объединенных Арабских Эмиратах.

В октябре Рауф Арашуков дал интервью "Российской газете", в котором заявил, что тема влиятельных кланов в КЧР ему не интересна. "По старой привычке известных политиков на Кавказе, у которых есть родственники и друзья, нередко "записывают" в предводители какого-то клана. Подобное порой слышу и о себе. Но я на эти пересуды давно не обращаю внимания", - сказал Арашуков.

Сенатор Арашуков ранее управлял Хабезским районом Карачаево-Черкесской республики. За его отцом Раулем Арашуковым, в разные годы руководившим северокавказскими подразделениями "Межрегионгаза", а на нынешнем посту также координировал работу филиалов в регионе, закрепилось мнение как о "газовом короле" Северного Кавказа.

Неофициально представители республиканской администрации отмечают, что от клана Арашуковых в республике уже "все устали", и они "всем надоели", пишет "Коммерсант". Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что 18 января на дне рождения отца сенатора отсутствовали приглашенные топ-менеджеры "Газпрома" и представители республиканской власти.

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На фоне происходящего партия "Единая Россия" приостановила членство Арашукова до выяснения обстоятельств.

Сенатором Рауф Арашуков пока остается. Как уточнила Валентина Матвиенко, парламентария могут лишить полномочий только по его заявлению, либо по решению суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3109071
 
 
 Топ комментарии
 
Вот что значит падающий рейтинг
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Рашисты поголовно воры, это их главная скрепа. Возьми любого- и можно сажать
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Думаю тут скорей финансовые потери от санкций (от которых только лучше) замешаны.
Царь начинает периодически стричь самых наглых и жадных бояр, которые гребут под себя сверх положенного или не делятся с кем нужно.
А падающие рейтинги то такое, на паРаше мнение стада никогда никого особо не волновало и роли не играло.
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Оно то так. Но плебсу нужно время от времени демонстрировать что с ворами и преступниками во власти тоже "сражаются"
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Ну это само собой, подкидывать расеянскому быдлу лапши на уши при возможности, это святое. Просто это скорей побочный фактор, а не решающий, типа сразу двух зайцев, многоходовочка па-расеянски.
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Нагородити! І побажати подальших успіхів на цій ниві.
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Кацапы поймали кгупную ииыбу, пока Югик дембельский альбом сына Гриценку показывал
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Пошли чистки олигархов, денег нет то будут своих же доить, кто не захочет - сажать показательно, типа вот какие мы крутые сажаем корупционеров!
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Переложили 30 ярдов из одного кармана в другой. И всего делов.
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Патамуша у ***** красть низзя.

А роисянам эти 30 ярдов не светили никак раньше, а теперь и подавно.
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Интересно, а у нас Кобеля посадют за монополизацию рьінка и миллионньіе премии?
Не?
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Надо Югику рассказать,как ловить крупную рыбу. Сенатор РФ и топ-менеджер "Газпрома" задержаны за организацию двух убийств и воровство 30 миллиардов - Цензор.НЕТ 8102
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А раньше работа в Газпроме была индульгенцией. Что-то поменялось...
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Просто зверёк по беспределу пошёл, та так, шо и прикрыть его уже некому.
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Так ведь судя по тексту, всё было по-понятиям
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У них там принцип федерализации доволно строго соблюдается, местный феодал делает шо хочет, и если скоко надо платит и к соседям не лезет - его никто не трогает.
Этот, видимо, либо к соседним феодалам полез, либо начал в мАцкве нехорошие схемы крутить, а там с этим строго.
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На рашке нет олигархов, то все бабло пуйла, походу просто припрятали от него, на случай сделать льіжи с єтого болота.
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Олигархов там правда нет, а вот милиардеров там до фига и больше.
Раз в сто больше чем у нас.
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Невже насмілились красти і вбивати без відома *****?
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У нас одна ***** двадцять років газ крала а тепер ще й презедентом хоче бути її не можна на двадцять років в буцигарню?
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Крала так жутко, что газ был аж в 10 раз дешевле.
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Это плохо. Пусть бы эти истинные расеяне и дальше воровали у валежникособиральщиков
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не поделились...(
меня умиляет, как расеянцы сцут от восхищения о своем фюрере, который "их вырвал из бандитских 90-х"... Сенатор РФ и топ-менеджер "Газпрома" задержаны за организацию двух убийств и воровство 30 миллиардов - Цензор.НЕТ 7953
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Дураки. Надо было премии себе выписывать и на Америку к маме.
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паучки активизировались, прально, на всех уже не хватает, благодаря полезным санкциям и бесполезному минску
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В раше отлично живут одни славяне 😀😀😀
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кормова база Углєводородіци міліє - павуччя Ру жере одне одного
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Спистили 30 миллиардов? Ха-ха! Да это ж карманные деньги вРотенбергов, на мороженое! Это меньше половины суммы, которую Тимченко в один день по указанию Вовы Крысоклюва подарил его зятю Кирюшке Шамалову )))))
За такие "копейки" в Орде не сажают. Разве что откажешься от регулярного облизывания царских яиц Фаберже )))
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Выпустят под залог на поруки других депутатов или в больницу ляжет, пока все утрясется.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенатор РФ и топ-менеджер "Газпрома" задержаны за организацию двух убийств и воровство 30 миллиардов
 
 
 
 
 
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