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Все про:заказное убийство (50) Николаев (1143) Нацполиция (8810)

 Полицейские задержали подозреваемого в расстреле семейной пары возле суда в Николаеве

Сегодня около 15:00 в Ингульскому районе города Николаева у Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области

В сообщении отмечается: "Благодаря оперативным действиям полицейских злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульского отдела полиции.

На месте происшествия находится руководство николаевской полиции во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным.

Работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. Предварительно факт квалифицированы по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Предварительная квалификация преступления ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что задержанный - мужчина, 1966 года рождения. Сегодня в одном из районных судов города Николаева рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3109070
 
 
 Топ комментарии
 
Там короче тема такая- этот стрелок торчал деньги одесситам, но отдавать передумал, типа отморозился. Те в суд. Суд естественно вынес в их пользу вердикт. Стрелок лохопед, предвидя чем закончится суд, приехал на микроавтобусе с поддельником, расчитывая отстреляться и свалить на нём. Но так как он лохопед, удача отвернулась, и именно в сам момент стрельбы мимо проезжал коп, который и обезвредил этого торчка. Подельник же, наложив в штаны, захлопнул свой бус и тикать. Объявлен Перехват. Пока так. Поліцейські затримали підозрюваного в розстрілі подружжя біля суду в Миколаєві - Цензор.НЕТ 3213
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зачем врать, о рабочий троль Цензора Игорь как тебя там?

полно новостей как задержали убийц спустя несколько дней или часов - тех же убийц Ганзюк.
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Ствол злодея элементарно определяется по гильзе - следы от бойка на капсюле и следы екстрактора на закраине гильзы. А гильзы Сайга-12 отбрасывает на метров 10,т.е. собрать их в спешке невозможно. Лох и есть.
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Якби вбивця сам поїхав з місця злочину, поліція ще б 10 років його шукала.
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Там короче тема такая- этот стрелок торчал деньги одесситам, но отдавать передумал, типа отморозился. Те в суд. Суд естественно вынес в их пользу вердикт. Стрелок лохопед, предвидя чем закончится суд, приехал на микроавтобусе с поддельником, расчитывая отстреляться и свалить на нём. Но так как он лохопед, удача отвернулась, и именно в сам момент стрельбы мимо проезжал коп, который и обезвредил этого торчка. Подельник же, наложив в штаны, захлопнул свой бус и тикать. Объявлен Перехват. Пока так.
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А шо, Сайга-12 - это оружие элитных киллеров?
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Сайга 12 кал, гладкоствольна це дуже цікава зброя і дуже недешева. Вона не має кулі, по картечі не знайдеш з якого ствола вона була випущена, вистрілив і ніхто тебе не піймає.
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Ствол злодея элементарно определяется по гильзе - следы от бойка на капсюле и следы екстрактора на закраине гильзы. А гильзы Сайга-12 отбрасывает на метров 10,т.е. собрать их в спешке невозможно. Лох и есть.
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А хто сказав що гільзу знайде поліція і взагалі буде її шукати?
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Фотографувати гільзи мали там де вони лежали, а тепер невідомо чи це ті гільзи чи інші!
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Эта версия весьма странная : передумал отавать.. пошёл в суд... после суда решил застрелить кредиторов прилюдно, прямо у здания суда... Это действия не лохопеда, а конченного и тупорылого отморозка. Рассуди сам, если человек не хотел отдавать деньги до такой степени, что готов был идти на мокрое, то не проще было бы совершить преступление скрытно, до передачи дела в суд... Скорее всего стрелок чувствовал за собой правду, но его цинично кинули в суде, а потерпевшие возможно ещё и поглумились над ним после суда, что и вызвало такую страшную реакцию. Это версия выглядит более логично, не правда ли ?
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зачем врать, о рабочий троль Цензора Игорь как тебя там?

полно новостей как задержали убийц спустя несколько дней или часов - тех же убийц Ганзюк.
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заздалегідь приготувався. Карабін у авто поклав.. Жах.
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Карабін можна возити з собою в машині завжди, в розібраному стані в спеціальній сумці.
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можно, да. И вообще Сайгу можно купить в любом магазине оружия.

а теперь включи мозг:

ружье явно было В СОБРАННОМ виде, раз он его в таком виде достал - иначе супруги бы успели уехать.

и второе - наличие оружия как такового означает УМЫСЕЛ.

стрелку капец.
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Сайга це автомат Калашнікова тільки для стрільби набоями для полювання, тому він не може бути в розібраному стані, він завжди зібраний.
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Не пиз.и... Я охотник с 30-летним стажем, к тому же, юрист по образованию, поэтому знаю, о чём говорю... Возить - можно. Но только в разряженном и разобранном виде, и только в конкретных, определённых целях. Просто так никто таскать его с собой, не должен... На охоту, с охоты (сейчас не сезон), на ремонт, с ремонта, на стрельбище и обратно, и хранить либо в сейфе, либо в собственных руках... А он на время судебного заседания (то есть, на пару часов, как минимум), бросил его в чужих руках!
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Так Ви ж були психіатром ще кілька днів тому, чи вже концепція помінялась?
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Слышь, "пыльным мешком из-за угла накрытый", курсы судебной медицины и психиатрии изучаются в каком-угодно юридическом ВУЗе...
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Але курси не дають права ставити діагнози, а Ви мене переконували що я хворий і що Ви лікар.
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Добре,що затримали ублюдка,а то хєр його зна,кого б він ще застрелив...
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Наприклад суддю який взяв гроші.
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Аби шо небудь пиз##онуть...Зроби перерву,поїж доширака... Поліцейські затримали підозрюваного в розстрілі подружжя біля суду в Миколаєві - Цензор.НЕТ 8914
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у игорька вечерняя недержачка - боится план по высерам недовыполнить))
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Коли суддя судить по закону сторони не стріляють один в одного. Якщо людина пішла на такий вчинок, то суддя був у змові з вбитими і прийняв явно неправосудне замовне рішення, шкода що суддя не вийшов разом з хабародавачами.
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Да,у нас в Николаеве народ серьёзный,просто не Николаев а Чикаго 30х. Поліцейські затримали підозрюваного в розстрілі подружжя біля суду в Миколаєві - Цензор.НЕТ 652А судье повезло.
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В Ингульском районе - возле Ленинского районного суда... Этим дописчикам лень, или нечем, или некогда подумать, что он сообщает.
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Так надо . Ширее тема для обсуждения получается .
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Район переименовали а суд так и остался Ленинским Поліцейські затримали підозрюваного в розстрілі подружжя біля суду в Миколаєві - Цензор.НЕТ 7032
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А СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО СПРАВЕДЛИВЫМ?
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даже если не справедливым, то начинать надо было с судьи
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Ну если вы одолжили деньги и отдавать не хотите, а суд говорит что вернуть придётся, то справедливо это или нет? Поліцейські затримали підозрюваного в розстрілі подружжя біля суду в Миколаєві - Цензор.НЕТ 8819
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идиот. лучше бы судей или ментов пострелял...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские задержали подозреваемого в расстреле семейной пары возле суда в Николаеве
 
 
 
 
 
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