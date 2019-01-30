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 Политика Украины
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 Донбасс можно вернуть за 5 лет, а вот Крым - только после Путина, - Гриценко

Кандидат в президенты считает, что возвращение оккупированных территорий под контроль Украины произойдет в 2 этапа, и на первом, который займет 5 лет, можно будет вернуть Донбасс.

Об этом лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Будет двухэтапный процесс. Есть возможность реализовать первый этап за пятилетний срок президентства. Вернуть оккупированные территории Донбасса", – сказал Гриценко.

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Политик утверждает, что у его команды есть план возвращения Донбасса.

"Мы подготовили планы дипломатического решения вопросов, с применением военной и полицейской миссий. Все это есть. Однако политических условий для того, чтобы их реализовать, нет. То, что происходит сейчас, еще больше усложняет ситуацию... Но первый этап, возвращение Донбасса, может быть осуществлен за пять лет", – заявил кандидат в президенты.

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При этом Крым, по мнению политика, вернуть будет сложнее.

"Не хочу обманывать. Я не могу выйти и сказать, что обещаю вам это. У меня такое чувство, или даже уверенность, что во всем мире не знают, как решить эту проблему. Никто не знает. Ни Трамп, ни Меркель, ни Макрон, кого угодно назовите", - сказал Гриценко.

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"Все пытаются избегать. Ритуально повторяют, что Крым не признают (российским, – ред.). Так, как было с тремя балтийскими государствами после 1940 года. Они были в составе Союза до 1989–1990 годов, никто этого не признавал, но ничего не менялось. Думаю, что Крым произойдет уже после Путина", – подытожил лидер "Гражданской позиции".

Источник: https://censor.net.ua/n3109068
 
   
 Топ комментарии
 
А что будет делать капитан запаса, когда на освобождённую территорию полетят грады из Гуково? Мне в принципе интересна именно эта часть тщательно подготовленного плана.
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Не удивлюсь, если Анатолий Степанович на парламентских - покажет со своей побитой молью командой такой же нулевой результат, как в 14 году.
Избиратель хочет решительного человека, который наведёт порядок. А не брюзжащего старика со скелетами в шкафу.
Донбас можна повернути за 5 років, а от Крим - тільки після Путіна, - Гриценко - Цензор.НЕТ 988
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Я, правда, лише капітан запасу, а не полковник(як п.Грицеко), але на мою думку, Донбас можна повернути за 5-7 днів(при певних сприятливих обставинах).
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Территории вернуть нужно .
Населяющих их сейчас - нет .
Их родина - орда .
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"Не хочу обманывать. Я не могу выйти и сказать, что обещаю вам это. "(с) Так может... а ?
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Я, правда, лише капітан запасу, а не полковник(як п.Грицеко), але на мою думку, Донбас можна повернути за 5-7 днів(при певних сприятливих обставинах).
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А что будет делать капитан запаса, когда на освобождённую территорию полетят грады из Гуково? Мне в принципе интересна именно эта часть тщательно подготовленного плана.
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что должна делать армия, когда её атакует другая армия?
Отвечать огнём на огонь.
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Для того щоб повернути Донбас за 5 діб потрібна абсолютна конституційна більшість в парламенті яка підтримає рішучого Президента Гриценка, який піде війною на терористів і буде бити росіян на всіх фронтах! Вибори покажуть чи готові українці дати Гриценко мандат довіри на повернення Донбасу рішучими та активними військовими діями!
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Так Гриценко рішучий та дуже ефективний керівник, Ви просто нічого про нього не знаєте.
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Так Гриценко ж вище тобі сказав що війною на терористів не піде.
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Ну може війною не піде, а підуть групи диверсантів в росію.
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И уговорят кацапов вернуть Донбасс?)))
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и на первом, который займет 5 лет, можно будет вернуть Донбасс.

Пять лет будет по всем фронтам бить? Из под юбки жены?
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Ну кожен по своєму досвіду оцінює.
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Ну посчитай армии и приди к простому математическому выводу, через сколько дней территория Украины превратиться в разрушенную пустыню.
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Через скільки? Вже 5 років війни і не стала пустелею!
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Разбить приграничные районы на сектора, и перекрыть их артиллерий. Как предлагали в 14 году. А не отправлять подразделения, как муженко, впритык к границе
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Дуже багато ділянок треба перекривати. Фактично 2/3 державного кордону.
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Реальная дальность эффективной работы артиллерии до 20-ти км. А вот искандер летит на 500, а смерч -120 км. И такого гофна на ********** с избытком. Так что будем делать, когда прилетит в аккурат на подготовленные сектора?
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Клоун онотоле хочет переплюнуть клоуна зеленского по скудоумию?
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Он ему просто еще ничего плохого не сделал)
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Ради справедливости стоит отметить , что клоуна Петрушку он переплюнул , как стоячего ...
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Надо смотреть правде в глаза - и Крым, и Донецк можно будет вернуть только после распада кацапстана... Ибо даже штатный оппозиционер Навальный на посту преза раисси этого делать не будет...
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Якщо не повернути Крим, то скоріше за все вони нас перші додавлять. (
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Насчёт Крыма, согласен, ещё надо чтобы уровень жизни,в целом был выше, чем на рашке.
А Донбасс рашикам нужен лишь как болевая точка в Украине. Его можно вернуть гораздо меньшими усилиями.
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Усатый полковник Попандопуло раздает обещания
Бери, я себе ещё нарисую
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Гриценко извинился за брехню перед Луциком...
Так кандидат в президенты - брехун!...
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Не бреши сам, Гриценко вибачився тільки перед сином Луценка. Брехун ти!
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Та де ж той обіцяний ним у 2014-му кремлівський електрик, що дроти від ядерної валізки Пуйлу поперекусює..? Забувся-бо обідчівий палковнік про свої тодішні квиління...
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Не удивлюсь, если Анатолий Степанович на парламентских - покажет со своей побитой молью командой такой же нулевой результат, как в 14 году.
Избиратель хочет решительного человека, который наведёт порядок. А не брюзжащего старика со скелетами в шкафу.

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Ну хоть не за 2 недели как обещал один будущий главнокомандувач.
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т.е. штаты и весь мир как дипломаты - лохи, а толян придет и все сразу все порешает...вон где оно счастье наше, сограждане
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вот из за этого я не буду голосовать за серливого онотоля.
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Толик, ты уже пролетел, можно дальше не тратить деньги.
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Очень примитивная манипуляция
Рассчитанная на поклонников Толика-авантюрсита, Зубоженко Юлии Владимировны или слуги Коломойского
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Это бред какой то мы защититься не можем, то территории ,то корабли захватят, а этот уже всё освобождает.
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Если после путлера снова будет медведко, то Крым не произойдёт
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Голосуйте за Гриценка, він поверне Донбас, бо доклав до цього максимум зусиль за останні 5 років.
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Ага, а що будемо робити з військами РФ, які перманентно проводять "навчання" біля наших кордонів? У 1 і 2 АК (у випадку наступу) завдання протриматись декілька годин, до підходу основних сил.
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Еще один " я знаю как спасти Украину, но не скажу пока не выберите меня" Донбас можна повернути за 5 років, а от Крим - тільки після Путіна, - Гриценко - Цензор.НЕТ 748

За этими туманными рассуждениями может скрываться что угодно. От капитуляции до похода на Москву.
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Скрывается цель - прорваться к кормушке... Но и честолюбие, конечно...
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а поміж рядочків думка - відмовлюсь від Криму в обмін на Донбас............ А чи не того ж ***** вже 5-тий рік домагається?????????????
Сцикуняра в формі то не воїн то сцикуняра в формі
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Никто не знает. Ни Трамп, ни Меркель, ни Макрон Источник: https://censor.net.ua/n3109068

их это не колебёт! поэтому и не знают Донбас можна повернути за 5 років, а от Крим - тільки після Путіна, - Гриценко - Цензор.НЕТ 577
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лох Гриценко, тут ботоксная старуха обещала всё порешать за 100 дней …
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Крим - поки буде існувати росія в імперських границях, вернути ніяк не вийде.
Цікаво що Гриценко про окупований донбас пише що перший етап - 5 років.
Скільки всього етапів ? Два, три, сорок три, на скільки років поділені етапи?
Думаю що просто солодко говорить.
По донбасу. Шляхом переговорів. В першу чергу треба почути їхні вимоги.

Але як на мене, це будуть кабальні вимоги і не підійдуть більшості українців.
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Ну он сразу сказал, мол для вернуть донбасс мне потребуется два срока. А нет, так и суда нет.
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Боюсь, что Донбасс после Путина, а Крым ещё спустя какое-то, возможно достаточно продолжительное время
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"Шизофреники вяжут веники,а параноики рисуют нолики.А те,которые просто нервные,мёртвым сном сейчас спят,наверное"...(с)
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Ну тогда свободен, иди самолеты заправляй по специальности.
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Нужно отпустить ситуацию и заниматься реформированием Украины, делая ее экономически мощной державой, с единым патриотическим народом. Тада и не заметим, как отвоюем Донбасс и Крым.
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Политик утверждает."Мы подготовили планы дипломатического решения вопросов /Путин утверждает что с Украиной он не воююет и с Украиной ему договариваться не о чем.Т.е. суть плана-задумка оппоблока "Придут разумные политики, которые будут выстраивать отношения с ДНР и ЛНР", - оппоблоковец Бойко и главарь донецких террористов Пушилин в эфире росТВ".А на такой план Иван Петрович Сидоров не подпишется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДонбасс можно вернуть за 5 лет, а вот Крым - только после Путина, - Гриценко
 
 
 
 
 
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