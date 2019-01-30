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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Рекламщики Киева отказываются размещать борд Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому". ФОТО

Собирающийся баллотироваться в президенты экс- журналист Дмитрий Гнап сообщил, что не может арендовать в Киеве борд, для размещения своей политической рекламы с лозунгом "жити по-новому".

Об этом Гнап сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Рекламщики Киева отказываются размещать борд Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года Жити по-новому 01

"Почти неделю мы не можем разместить в Киеве один единственный биг-борд. Какие только причины нам не называли. И, что у владельца борда могут быть из-за этого проблемы. И что это незаконно, поскольку повторяет другую рекламу. Хотя, фраза "жить по-новому" не является зарегистрированной торговой маркой и не может ею быть. И о том, что нам нужная плоскость, хотя в базе обозначена как "свободная", но буквально перед нашим звонком оказалась кем-то забронирована на три месяца", - написал будущий кандидат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатом в президенты от "Силы людей" выдвинут экс-журналист Гнап

По словам Гнапа, два оператора, которые согласились разместить его рекламу, теперь просто тянут время и не выходят на связь. 

Рекламщики Киева отказываются размещать борд Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года Жити по-новому 02

Читайте также: Экс-журналист Гнап объявил сбор средств на залог для регистрации кандидатом в президенты Украины: уже собраны более 120 тыс. грн

Источник: https://censor.net.ua/n3109064
 
   
 Топ комментарии
 
да только порохня может так брехать Рекламщики Киева отказываются размещать борд Дмитрия Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 8213
остальным низзя Рекламщики Киева отказываются размещать борд Дмитрия Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 2033
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вы вдвоем померяйтесть, кто глубже язык в шоколадную жопу засунет
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теперь каждый крендель пиарится как может, за одним спецслужбы всего мира следят, другому масоны бигборд перекрыли
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Нет ну а что вы хотели "шеколадная диктатура" она тая страшная, что любой кому не лень о "диктаторе" всякие гадости пишет.
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вы вдвоем померяйтесть, кто глубже язык в шоколадную жопу засунет
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Не могу из жопы уже торчит ваш!!
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Гнап за гроші тролить кандидатів. На минулих виборах Гнапу заплатили за те що він створював брудні ролики проти Гриценка, які виявились фейками, а тепер Гнапу заплатили за те що тролити порошенка! На жаль в нас дуже багато брудних повій і не тільки в політиці а й в журналістиці.
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А что изменилось?... Все убедились в брехне?...
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да только порохня может так брехать Рекламщики Киева отказываются размещать борд Дмитрия Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 8213
остальным низзя Рекламщики Киева отказываются размещать борд Дмитрия Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 2033
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особенно однотуровый мальдивец
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Рекламные фирмы спасают Гнапа от звания всеукраинского идиота не способного придумать свой лозунг.
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Молодец, Гнап. Жить по-новому и еще новее, новее нового, по-новейшему......
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Если на избирательные участки никто не придет, то все равно диабетику присудят победу
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З Петруся ліплять Українського Пуйла,один в один.
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Обкакались шоколадом.И все равно это все гидранту не поможет))))
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Я таки не понял, а какой лозунг теперь у Поросенка? По идее у Поросенка уже должен быть лозунг *Жити по-старому*. А лозунг *Жити по новому*- ето значит последние 5 лет мы жили по старому. Петя Офшоренко не может определиться, предлагает нам жить как раньше или жить по новому?
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Я таки не понял, а какой лозунг у Гнапа?
-Пыжжу то шо быдлу слух ласкает!
-А пА делу нихуя!
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Давай,борись,ибо за тебя проголосуют 97% избирателей.
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вот так пустое место по жизни гнап прославится за счет троллинга пороха...
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Годный троллинг, но боюсь, что эта фраза может быть только АНТИрекламой. Рекламщики Киева отказываются размещать борд Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 4918 Ибо она есть "торговый знак" Порося и ассоциируется исключительно с ним. Обплюют борд.)))
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а, може, він не збирається йти у президенти, ще не зареєстрований ЦВК, документи не подавав, просто хоче полоскотати нерви декому і є за що.
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Троллинг пэциного лозунга. А пэцин лозунг сам по себе уже давно троллинг. И обосраные портки владельцев рекламных площадей говорят лишь о том,что они прекрасно знают цену этому "життю по-новому".
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Саме так. Власники останній борд без солі доїдають.
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Как это экс-журналист?
Исписал весь свой талант или выгнали за профнепригодность?
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Рекламщики это крысы, а Гнап молодчага !
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Подбирай слова борды это отдельная ветвь рекламы, самая прибыльная и самая коррумпированная.
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Какая,какая,? Коррумпированная? Рекламники Києва відмовляються розміщувати борд Гнапа з гаслом Порошенка 2014 року "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 9564Ты шо не в курсе,что все кто говорит о коррупции в Украине,то агенты кремля? Рекламники Києва відмовляються розміщувати борд Гнапа з гаслом Порошенка 2014 року "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 9564Может тебе сходить помолиться,пэтя говорит ,что должно попустить.
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Эмоциональный вопрос, эмоциональный ответ один только ты Дартаньян
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Д,Артаньян,надо писать правильно а то люди могут подумать,что ты безграмотный. Рекламники Києва відмовляються розміщувати борд Гнапа з гаслом Порошенка 2014 року "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 6680
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Пусть Гнап лучше расскажет, кто ему проплатил за эту акцию? Коломойский? Или может и-за поребрика денежка зашла?
Ну только не нужно рассказывать, что он за свои деньги это все делает Рекламники Києва відмовляються розміщувати борд Гнапа з гаслом Порошенка 2014 року "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 1442
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Проплатил акцию - это запись в соцсетях о попытке арендовать бигборд? Видимо, Ротшильды оплатили Рекламники Києва відмовляються розміщувати борд Гнапа з гаслом Порошенка 2014 року "Жити по-новому" - Цензор.НЕТ 2130
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***** твое может выбрать только уровень санкций которыми его жарят - посильнее или по слабее
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Бойка или юльку? А не шифрующийся ли ты порохосос? Как-то толсто очень. В стиле минстеця.
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Типа того,кто тебя делал на верхней полке плацкарта.
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О,курва свиноруская приползла под вечер. Недолга же будет твоя жизнь здесь,чмо.😄
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А Цензор может собрать досье (хорошее и плохое) всех кандидатов и создать отдельную ветку выборы например? бегать по разным источникам в поисках информации....
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А ты приколист! И Азбуку с картинками!
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Видать ждут что заплатят поболее. Бигборды сейчас будут в цене.
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Просто у Гнапа не хватило дененг на этот борд, вот он и сочинил отмазку, что якобы запретили
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нехай розміщує борд "пачую кожного" як у чивокуні був)
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В отличии от сбежавшегося на "ЦН" прокремлевского троллинг-планктона и иных "бондарей-гнапов", рекламщики понимают толк в рекламе и анти-рекламе...Респект им!
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Жити по-новому можно только Поросяке.
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Оце так хід!Накінець до політтехнологів дійшло,що немає для Порошенка сильнішої антиреклами,ніж його власна,попередньої каденціі реклама!..
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Кому те гнап треба, щоб йому хтось щось забороняв. В нього мабуть і грошей на рекламу нема.
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"Жити по новому" - більш підійшло для реклами якогось алко-наркодиспансера.
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«Мы бу́дем жить тепе́рь по-но́вому» или «Лю́берцы» - дебютная песня и один из первых хитов группы «Любэ»[1].
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Ну бо це явна провокація від Гнапа . А навіщо Україні провокатори ? Вибори мають бути чесними , без провокацій . Кожен халуй старається якось насрати . То своє прізвище міняє на "Противсіх" , то ще якось . За цього Гнапа , навіть його дружина не проголосує . Ясно , що йому заплатили за висер .
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Правильно, честные!
Честно создай фонд своего имени из бюджета.
И Честно раздай по 1000 грн!
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вот вам и вся "демократия" от пончика рошена! p.s.когда то тоже хотел разместить борд с мыслями о том, что я думаю о петрусе и его банде, но я не столь наивен как Гнап и заранее знал "результат" моих попыток.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРекламщики Киева отказываются размещать борд Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому". ФОТО
 
 
 
 
 
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