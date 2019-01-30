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 Оккупанты согнали военную технику, чтобы пропагандисты из РФ сняли фейковые сюжеты о том, как Украина "нарушает режим прекращения огня", - разведка

Российский оккупационный режим начал готовить на временно оккупированных территориях очередной цикл фейковых новостей. Они направлены на международное сообщество и население оккупированных территорий.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"25-29 января с.г. вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводили съемки фейковых видеосюжетов для фабрикации недостоверных сообщений о т. н. "Нарушение украинской стороной режима прекращения огня" ", – сказал он.

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По словам представителя Минобороны, при помощи манипуляций противник пытается навязать международному сообществу представление о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе". А также усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3109061
 
 
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Тю, а петро ж говорил, что то наступление, нужно вводить срочно ВП.
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Ну, а де саме фейкові сюжети? Або хоча б фото цих зйомок. Цікаво ж
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На Новороссии - каждый второй сюжет.
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Если надо, Украина имеет полное право и военный путем выгнать со своей земли российских захватчиков, их марионеток, бандитов и людоедов! Это ее священное право!
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И так доказательств достаточно о киевской хунте...




Эта картинка не о киевской хунте, но комментарий интересный

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Це все тому,що більше вони ніхєра зробити не можуть. Нагнали техніку,зняли кіно,і фсьо...Тому пішли вони на палавой орган бабушкі,чи дєдушкі,це вже як їм,кацапам,більше до вподоби.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты согнали военную технику, чтобы пропагандисты из РФ сняли фейковые сюжеты о том, как Украина "нарушает режим прекращения огня", - разведка
 
 
 
 
 
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