 Оккупанты согнали военную технику, чтобы пропагандисты из РФ сняли фейковые сюжеты о том, как Украина "нарушает режим прекращения огня", - разведка

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"25-29 января с.г. вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводили съемки фейковых видеосюжетов для фабрикации недостоверных сообщений о т. н. "Нарушение украинской стороной режима прекращения огня" ", – сказал он.

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По словам представителя Минобороны, при помощи манипуляций противник пытается навязать международному сообществу представление о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе". А также усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.