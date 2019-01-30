 Производство США боеголовки W76-2 повышает риск ядерного конфликта, - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на ТАСС.

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Он заявил, что Россия "и раньше выражала серьезную озабоченность" по поводу поставок таких боеголовок мощностью 5-6 килотонн тротилового эквивалента в армию США.

"Разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта. Это не добавляет безопасности современному миру", - считает Лавров.

"Эта тема уже была включена в прошлогодний обзор политики Вашингтона в ядерной сфере. Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риск ядерного конфликта", - сказал он.

"Как мы понимаем, это положение переведено на язык практических действий. Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру", - подчеркнул Лавров.

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Российский министр отметил, что Москва ожидает реакции европейских стран на производство американской стороной ядерной боеголовки. "Предыдущие односторонние действия США Европа вольно или невольно поддерживала и подыгрывала им. Имею в виду и односторонний выход США из Договора по ПРО [об ограничении систем противоракетной обороны], начало развертывания глобальной ПРО США, в том числе в ее натовском компоненте на европейском континенте. Имею также в виду разрушение Соединенными Штатами Договора о ракетах средней и меньшей дальности, которое произошло при фактической поддержке всего Североатлантического альянса", - заявил глава МИД РФ.

Вашингтон приступил к производству первой партии ядерных боевых частей (БЧ) малой мощности W76-2. Она может поступить военно-морским силам США к концу 2019 финансового года. По оценкам американских экспертов, новая БЧ имеет мощность 5-6 килотонн, в то время как мощность W76-1, созданной в 1970-е годы, составляет 100