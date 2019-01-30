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 Сын Луценко - воин и был в АТО. Приношу ему извинения за свои слова, - Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко признал, что допустил ошибку, когда сказал, что сын Генпрокурора Юрия Луценко прятался от мобилизации в 2014 году.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения", - заявил Гриценко, отказавшись при этом приносить извинения самому Генпрокурору.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что не прятал сына от участия в Антитеррористической операции, как это "делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов".

В ответ на это заявление, Генпрокурор Юрий Луценко потребовал от Гриценко извинений, поскольку его сын служил солдатом 55-й Запорожской бригады и был в зоне АТО.

Сын Луценко - воин и был в АТО. Приношу ему извинения за свои слова, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109055
 
 
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такое же бездумное, п3дливое и подлое как люля
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Полностью согласен но подкацапники которые тут на пару с кацапами насмешливо каверкали Томос на тЕрмос и ТомАс тебя уже заспамили не нравица правда про их воровку. Там поклонение даже больше чем у кацапов хуйлу, прям Бахиня не меньше..все на коленях стоят перед ней...
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А, что это все по месяцу воюют или только избранные для галочки??
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да ...вони захищали "аеропорт" і "виходили" з Іловайська ... з Дебальцево ...
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Алкаш, теперь твоя очередь. Извенись перед Гриценко, за свое вранье. Ты же врал, что ему предлагали пост министра обороны в 2014 году.
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Уберите уже ЭТО из эфира!
Достал!
Зе-2. Вначале гавкнет, потом "извиняется". И все лишь, чтобы привлечь к себе внимание
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добре, що ніхто "майже не вибачався" за обісцянку закінчити АТО за лічені години/дні/тижні...
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Так его намного меньше в эфире чем ВонИ. Ты посмотри сколько ВонИ везде?? На Ютубе ролика посмотреть невозможно без рекламы ботоксной бабки..
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Он хоть извинился, остальные только брешуть.
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На дворовом сленге это называется подлянка. Для кандидата в президенты это не приемлемо
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Варто було б додати,наступне: "Моя заява, що відправка дітей міністрів у АТО призвела б до закінчення війни є популізмом і грою на почуттях виборців. Забов'язуюся в ммайбутньому вести передвиборчу кампанію чесно і не застосовувати низькопробних словесних трюків."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСын Луценко - воин и был в АТО. Приношу ему извинения за свои слова, - Гриценко
 
 
 
 
 
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