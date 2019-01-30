 Сын Луценко - воин и был в АТО. Приношу ему извинения за свои слова, - Гриценко

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Он сказал - стране нужны герои": Гриценко обвинил Порошенко в гибели "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт

"Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения", - заявил Гриценко, отказавшись при этом приносить извинения самому Генпрокурору.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что не прятал сына от участия в Антитеррористической операции, как это "делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов".

В ответ на это заявление, Генпрокурор Юрий Луценко потребовал от Гриценко извинений, поскольку его сын служил солдатом 55-й Запорожской бригады и был в зоне АТО.