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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Николаев (1143) убийство (5142)

 На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек. ФОТОрепортаж

В среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "НикВести"

По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина скончалась на месте.

Как отмечает издание Новости-Н, мужчина умер по дороге в больницу. Известно, что стреляли из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления. Стрелявшего задержали на месте преступления.

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Как отмечает издание Преступности.НЕТ в суде решался спор между одесситами и николаевцами. Николаевцы проиграли и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Возле здания суда возник конфликт, представитель николаевской стороны достал из машины карабин и несколько раз выстрелил в одесситов – мужчину и женщину.

На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек 01
На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек 02
На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек 03
На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек 04
На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек 05
На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек 06

Источник: https://censor.net.ua/n3109053
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем кормили судейских если смогли разобраться и без них?
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а почему не повесился сам? Один хрен сядет теперь пожизнено.
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неугадал ))) по новым законам за убийство в состоянии аффекта - дают 5 лет . состояние аффекта из-за проигранного суда, докажет любой грамотный адвокат.
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Состояние аффекта может установить только жадный и бессовестный эксперт. Для того чтобы бабки занести грамоту учить не надо. Какой аффект? Пошел за карабином и вернулся. Аффект состояние сиеминутное, когда человек не контролирует себя, здесь умышленное убийство из мести и неприязни.
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"Олежка" а это он в "состоянии аффекта" с собой на суд, по городу, охотничье ружьё возит? Я, на месте прокурора, одним этим вопросом адвокату "рот заткнул"... (Я, скорее, не смог-бы возразить адвокату, если-бы стрелял приезжий одессит - можно допустить, что взял с собой в дорогу, "для самообороны"... А какая, к чёрту, "самооборона", в черте города?! Тут прямое "приготовление к убийству"...).
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Гроші не все вирішують, можна купити суд, але не можна купити безмертя.
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за деньги можно сильно продлить свою жизнь,но в данном случае вероятно просто отсутствие справедливого правосудие,олигархическая страна,олигарх президент,как следствие беспредел на улице
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Зрадоботам не платять якщо не згадується Порошенко у будь який темі?¿
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Апелляция.
Что ж поделаешь если суд первой инстанции не смог разобраться.
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дикость это когда тебя в продажном суде имеют по полной,а ты утираешься,а это и есть справедливость,в тех странах где нет закона и нет суда всегда была месть ,в том числе и кровная месть
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Зачем кормили судейских если смогли разобраться и без них?
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То передплата на наступний вирок за вбивство. На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек - Цензор.НЕТ 3513
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хера себе, заплатил бы бабки и все, а теперь 2 жмурика и минимум 15 лет в холостую.
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при таких раскладах думаю пойдет на пожизненное... Судьи не любят подобных проявлений, из солидарности накинут.
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нет. смотри как бы ему условно не дали, и пол годика принудительного лечения в психбольнице. состояние аффекта - явно выраженное.
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"Ленинский народный суд"? Абалдеть Николаев жжет.
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ну, в общем, должен быть уже Ингульский....район переименован...
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Це просто жахіття!!! Вбити людину, що вбити муху...(((
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Шо за спор між "николаевцамы" і "одесситами", шо за разделеніє ? Нафіга так пісать ? Вони ж не кордон між областями ділили ? Явно якась громадянська тяжба, одні з Одеси, інші з Миколаєва
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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