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 Политика Украины, Общество
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 "Он сказал - стране нужны герои": Гриценко обвинил Порошенко в гибели "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт

По мнению кандидата в президенты, Порошенко подписал Минские соглашения, в которых эту часть аэропорта отдавали Путину, но не отозвал оттуда военнослужащих.

Кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко считает, что ответственность за гибель защитников Донецкого аэропорта в 2014–2015 годах несет президент Украины Петр Порошенко. Об этом Гриценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Гриценко, первые Минские соглашения, подписанные Порошенко, предусматривали передачу боевикам части аэропорта, которую защищали "киборги".

"Петр Алексеевич Порошенко как Верховный главнокомандующий четко знал, что ту часть аэропорта, которую потом защищали, отдал Путину. И все это знали. Но он не отозвал солдат. Во-первых, он не хотел публично признавать, что отдал ту часть аэропорта Путину, что документально зафиксировано и обнародовано в прессе. И с сентября до января 15-го солдаты гибли", – заявил Гриценко.

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Гриценко также назвал Порошенко "трусом в политическом смысле" и заявил, что солдаты не будут защищать такого Верховнокомандующего грудью.

"Зачем они гибли? А я скажу. Порошенко задали этот вопрос, когда он пришел на премьеру фильма "Киборги": "Как же так, вы не отозвали солдат, почему?" Знаете, какой был ответ? "Стране нужны герои". У меня вопрос: почему же он своего сына туда не направил? Нас воспитывали иначе", – добавил Гриценко.

Напомним, оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня – с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. Бои за него стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

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В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многих других подразделений.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

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Всего только по официальным данным за время обороны аэропорта погибло более 200 украинских бойцов, еще более полутысячи получили ранения.

После разрушения старого и нового терминалов аэропорта украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окружающие села.

Источник: https://censor.net.ua/n3109051
 
 
 Топ комментарии
 
Гриценко по ходу еще тот ссыкун-дегенерат...
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Гриценко оказался мудаком и "чистюлей", прекрасно знает, как надо, но только на диване.
гнилой, как оказалось, только бла,бла и наговоры на тех, кто делает.
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Одна шваль уже попиарилась на киборгах, а этот чутка опоздал - вторым будешь.
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Мабуть йому дружина сказала: грошей на нову папаху не дам. Влаштуйся хоч в Ольгіному попрацювати два місяці.
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Скажу сразу, что не являюсь ярым поклонником Порошенко, но у нас каждый кандидат мнит себя генералиссимусом и строит свою пиар компанию на обсерании президента. Послушать Гриценко, Юльку, Шляшко, Вилкула, Садового, Шевченко /этот полное разочарование/ все вместо того что реально делают и сделают для страны только одна цель победим, уберем, посадим Порошенко, а тогда уж заживем. Почти как мушкетеры, один против всех и все на одного. Вот только каждый из них десятилетия у власти , а в стране все хуже и хуже.
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Честная размазня лучше всех знает, как надо...
Лучше бы с дивана не вставал...
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Вот честно, не думал, что он даже до такого опустится... Была у меня некая симпатия к нему, ну типа этот сорт гавна не такой уже и вонючий и даже мот быть полезным... Но теперь всё! Если не Кошулинский, то пусть лучше Петя!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Он сказал - стране нужны герои": Гриценко обвинил Порошенко в гибели "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт
 
 
 
 
 
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