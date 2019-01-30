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 Экономика
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 Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников Содружества независимых государств. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 30 января.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Соглашение от 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности – объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляло конкретных поставщиков за определенными покупателями.

"По оценке Минэкономразвития положения указанного соглашения содержат устаревшее регулирование времен плановой экономики, что является недопустимым и не соответствует современным принципам рыночной экономики в Украине. Кроме того, сегодня также отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономические соглашения между государствами-участниками СНГ", - заявили в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке должно сообщить в секретариат СНГ о выходе из соглашения.

Ранее сообщалось, что Кабмин прекратил действие трех договоров в рамках СНГ.

Источник: https://censor.net.ua/n3109049
 
   
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Зачем вообще это СНГ, если оно никак не повлияло на агрессию в Украине? Зачем там числиться?Хотя понимаю, что этот вопрос никуда,покуда эта власть не ушла.
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там паРашия заправляет - что вы хотели
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За такой короткий срок старое разрушить можно, а создать новое - очень трудно. (с) С лёгким паром!
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РФ своей агрессией разрушила уже все и давно,5 лет назад.
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Единственная причина участия Украины в договорах в рамках СНГ это таможенные преференции для товаров, произведенных в СНГ. И это осталось!
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Модно такие договора перезаключить с каждым государством отдельно! А с РФ торговать -это позор!
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коцапы лают, караван идет, подальше от парашки
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секретариату снг, который уже и забыл про Украину, напомнили шо вышли из какого то соглашения Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ - Цензор.НЕТ 5270
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ
 
 
 
 
 
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