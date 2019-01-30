 Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Соглашение от 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности – объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляло конкретных поставщиков за определенными покупателями.



"По оценке Минэкономразвития положения указанного соглашения содержат устаревшее регулирование времен плановой экономики, что является недопустимым и не соответствует современным принципам рыночной экономики в Украине. Кроме того, сегодня также отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономические соглашения между государствами-участниками СНГ", - заявили в ведомстве.



Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке должно сообщить в секретариат СНГ о выходе из соглашения.

Ранее сообщалось, что Кабмин прекратил действие трех договоров в рамках СНГ.