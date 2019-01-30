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 Наемники РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ в оккупированную Горловку

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе не пустили патруль СММ ОБСЕ в оккупированную Горловку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 29.01.19, зафиксированы ограничения свободы передвижения, во время выполнения мандата миссии. Так, на блокпосту вооруженных формирований в городе Горловка (на северо-востоке от Донецка) вооруженный оккупант вооруженных формирований РФ в камуфляжной одежде приказал патрулю Миссии покинуть этот район, ссылаясь на то, что его командир не был проинформирован об их прибытии. Наблюдатели СММ разъяснили положения Мандата Миссии, и вооруженный оккупант попросил их подождать.

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Через некоторое время другой боевик в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям Миссии о том, что он переговорил с "людьми из Донецка" и патруль международных наблюдателей должен оставить данный район. Кроме того, он отметил, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосту и общаться с присутствующими там гражданскими лицами.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми провокационные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ под предлогом "разминирования" или отсутствия "приказов от командования".

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Источник: https://censor.net.ua/n3109044
 
 
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Руцгэ мир поедает очередного своего гироя:

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Це вже нові європейські угоди діють, чи ще старі мінські, По яких угодах їх послали окупанти? Наемники РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ в оккупированную Горловку - Цензор.НЕТ 2495
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Количество ордынцев в миссии ОБСЕ (шпионов Орды) резко упало, так как Орда хочет рвать связи с ЕС. Велено ордынскими генералами "чужих" не пускать на "свои" земли: к чему-то готовятся, солдат, технику готовят.
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