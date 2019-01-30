 Наемники РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ в оккупированную Горловку

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 29.01.19, зафиксированы ограничения свободы передвижения, во время выполнения мандата миссии. Так, на блокпосту вооруженных формирований в городе Горловка (на северо-востоке от Донецка) вооруженный оккупант вооруженных формирований РФ в камуфляжной одежде приказал патрулю Миссии покинуть этот район, ссылаясь на то, что его командир не был проинформирован об их прибытии. Наблюдатели СММ разъяснили положения Мандата Миссии, и вооруженный оккупант попросил их подождать.

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Через некоторое время другой боевик в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям Миссии о том, что он переговорил с "людьми из Донецка" и патруль международных наблюдателей должен оставить данный район. Кроме того, он отметил, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосту и общаться с присутствующими там гражданскими лицами.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми провокационные действия российско-оккупационных войск по отношению к легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ под предлогом "разминирования" или отсутствия "приказов от командования".

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