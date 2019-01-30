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Все про:Варфоломей (148) иск (471) Константинопольский патриархат (102) РПЦ (541) Турция (2060)

 Суд Стамбула отклонил поданный из-за Украины иск Турецкой Православной Церкви к Варфоломею

Суд Стамбула отклонил иск неканонической Турецкой Православной Церкви, в котором утверждалась неправомочность действий Константинопольского Патриархата по предоставлению автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом 29 января сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Credo.Press.

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По ее словам, автокефалия ПЦУ ущемляет интересы РПЦ МП, поскольку означает непризнание со стороны Вселенского Патриархата Украины как части "канонической территории" Московского Патриархата.

Так, в октябре 2018 Эренерол заявила, что ТПЦ подала иск в суд на Константинопольский Патриархат и лично Патриарха Варфоломея на фоне решения приступить к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

В иске было указано, что у Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов в Украину и давать автокефалию ее Церкви, поскольку статус Константинопольского Патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается "отправлением богослужений" для греков, проживающих в Турции. Как считает ТПЦ, Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, в их внутренние дела.

"К сожалению, суд стамбульского района Чаглаян отклонил наш иск под предлогом того, что речь идет о религиозной свободе. Сейчас мы собираемся вынести этот вопрос в минюст Турции, посмотрим, что скажут там", - сказала Эренерол.

Для справки: Турецкая православная церковь была образована в 1922 году при поддержке турецкого правительства, которое пыталось создать национальную православную церковь, не связанную с греческим православием, и оторвать живущих в Турции греков от связей с Грецией, сделав их патриотами молодой Турецкой республики. ТПЦ официально зарегистрирована в Турции как религиозная структура, хотя и не признана в качестве канонической другими Поместными православными церквями.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109039
 
 
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)) Ну? І чиї тут вушка стирчать? Зайчик? А копитця?..
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"...иск неканонической Турецкой Православной Церкви"

филиал секты Гундяева.
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Я "чото не врубаюсь..." Нас "духовноскрепные" попрекают, что мы "под турецкую церковь легли", после получения Томоса, а турецкая православная церковь в суд подаёт, требуя признать "неканоничным" предоставление Томоса Украине! "Ребяты", вы уж как-нибудь определитесь, там, "на Маскве", что-ли... А то какая-то "петрушка" получается...
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"...Суд Стамбула відхилив позов ..."
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Наступний крок -- подати позов до "суду" москви. Суд Стамбула відхилив позов Турецької православної церкви до Варфоломія, поданий через Україну - Цензор.НЕТ 6754
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Сегодня исполняется 5 лет с того дня,когда арабский Кремль СЖЕГ ДРЕВНЕЙШЕЮ БИБЛИОТЕКУ ИндоПэриджанского шаха Аббаса Великого,вывезенную 17 нижегородским драгунским полком вместе с алмазным троном в 1828г. из столицы Персидской части Империи -Дербента=Бабилона(Бизантиская же часть ГанаУдж=Гянджа=КАнстантинополь тоже на Кавказе).23 часа ее сжигали в 2015г. в центре Москвы,представив как пожар в библиотеки РАН.Директор библиотеки Пивоваров намекал что это был поджог теми,кто без его разрешения мог проникнуть туда пятницу вечером после работы.затем и его заставили замолчать.Это нужно было только безродному арабью захватившему город. Мы каждый год будем поминать эту дату как преступление против человечества мусором .60млн.народ ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим наоборот -Омур=Жзнь,Амаравати=ОмурБэйАта-Жизни Батя) =ОдЭр(АзЭр=АзАта)БэйДжана рано или поздно найдет и накажит эти отбросы. 21 марта все славяне,католики и кавказцы на праздник.21 марта Новый год и день этот наз-ся Базанта(Васанта).Отмечай праздники своих предков!
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секта подала позов проти церкви через утички прав іншої секти...
в дивні часи живем...
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статус Константинопольского Патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается "отправлением богослужений" для греков ...
Суд Стамбула відхилив позов Турецької православної церкви до Варфоломія, поданий через Україну - Цензор.НЕТ 3456
Как всё запутано.
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Очередная секта без Томоса решила покачать права Суд Стамбула відхилив позов Турецької православної церкви до Варфоломія, поданий через Україну - Цензор.НЕТ 4480
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд Стамбула отклонил поданный из-за Украины иск Турецкой Православной Церкви к Варфоломею
 
 
 
 
 
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