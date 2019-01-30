 Суд Стамбула отклонил поданный из-за Украины иск Турецкой Православной Церкви к Варфоломею

Об этом 29 января сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Credo.Press.

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По ее словам, автокефалия ПЦУ ущемляет интересы РПЦ МП, поскольку означает непризнание со стороны Вселенского Патриархата Украины как части "канонической территории" Московского Патриархата.

Так, в октябре 2018 Эренерол заявила, что ТПЦ подала иск в суд на Константинопольский Патриархат и лично Патриарха Варфоломея на фоне решения приступить к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

В иске было указано, что у Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов в Украину и давать автокефалию ее Церкви, поскольку статус Константинопольского Патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается "отправлением богослужений" для греков, проживающих в Турции. Как считает ТПЦ, Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, в их внутренние дела.

"К сожалению, суд стамбульского района Чаглаян отклонил наш иск под предлогом того, что речь идет о религиозной свободе. Сейчас мы собираемся вынести этот вопрос в минюст Турции, посмотрим, что скажут там", - сказала Эренерол.

Для справки: Турецкая православная церковь была образована в 1922 году при поддержке турецкого правительства, которое пыталось создать национальную православную церковь, не связанную с греческим православием, и оторвать живущих в Турции греков от связей с Грецией, сделав их патриотами молодой Турецкой республики. ТПЦ официально зарегистрирована в Турции как религиозная структура, хотя и не признана в качестве канонической другими Поместными православными церквями.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.