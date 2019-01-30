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 Киевские новости
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Все про:Киев (17082) опрос (1618) рейтинг (1171)

 Киевляне назвали самые большие проблемы в городе: парковки, дороги, содержание домов

Самой большой проблемой столицы киевляне считают организацию парковки автомобилей. По результатам исследования, уровень неудовлетворенности этим аспектом жизни в городе оказался рекордным: 85% киевлян оценили организацию парковки как "плохо" и "очень плохо".

Киевляне лично определяли удовлетворенность или неудовлетворенность определенными аспектами жизни.  На основе результатов опроса удалось определить лидеров рейтинга неудобств: дороги и тротуары (62% респондентов оценили их как "очень плохо" и "плохо"), предоставление коммунальных услуг (58% "очень плохо" и "плохо"), содержание домов и дворов 56%. Завершает антирейтинг аспектов жизни в городе благоустройство и озеленение территории - 49% негативных отзывов.

Неплохо киевляне оценивают наличие и доступность медицинских учреждений, школ и детских садов. Доступность медицинской помощи оценивают как "хорошо" и "отлично" 32% киевлян. А количество и доступностью школ и садиков - 28%.

"Приятно, что многие киевляне не только могут проанализировать жизнь в столице, но и выразили готовность менять город к лучшему. Это в очередной раз доказывает, что система управления в Киеве требует системного переосмысления. Речь идет о необходимости восстановления районных советов, позволяющих всем этим активным киевлянам прийти и стать, по сути, властью. Эти люди могли бы конкретно повлиять на те или иные проблемы в своем районе", - прокомментировал результаты исследования один из организаторов опроса, председатель депутатской группы" Киевская команда "Сергей Гусовский.

"Участием в этом опросе горожане показали свою готовность активно подключаться к работе на благо города, готовность делиться информацией и инициировать изменения не только на словах, но и на деле", - резюмировала одна из организаторов опроса, депутат Киевсовета, член "Киевской команды" Анна Сандалова.

Опрос киевлян проводился в период с 01.11.2018 по 20.11.2018 среди пользователей сети Facebook и путем телефонного опроса людей, проживающих в Киеве или его пригороде. Всего в исследовании приняли участие 2483 человека. Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3109036
 
   
 Топ комментарии
 
Найбільша проблема Києва - мер-мафіозі, який сприймає місто як особисту годівницю.
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Самые большие проблемы в городе - это педалик энд Ко Киевляне назвали самые большие проблемы в городе: парковки, дороги, содержание домов - Цензор.НЕТ 667
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Люди незадоволені, бо борзота паркується на тротуарах, газонах, дитячих та спортивних майданчиках. Обіцяли, що будуть штрафувати, але перед виборами вся активність заглохло.
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як на мене то не вистачає ще смітників. Доводиться сміття тягати з собою. А так Кличко цілком нормально керує містом
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Есть, просто эти проблемы киевляне считают самыми большими
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это как порохня - типо они сами главные на деревне Кияни назвали найбільші проблеми в місті: парковки, дороги, утримання будинків - Цензор.НЕТ 7311
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Парковки и дороги....
Опрашивали водителей? Киевляне назвали самые большие проблемы в городе: парковки, дороги, содержание домов - Цензор.НЕТ 4239
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Забули згадати сусідство з VIP уjob'ками з ВР, АП, Кабмніну, заради проїзду *оповозок яки перекривають пів-міста
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Найбільша проблема Києва - мер-мафіозі, який сприймає місто як особисту годівницю.
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ватка, ти Київ хоча б на мапі знайти зможеш? )))))))))
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Самые большие проблемы в городе - это педалик энд Ко
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О тебе то с Германии видно. Как быстро ты драпал с Украины шоб потом расказывать о проблемах Киева??
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з України? друже, воно Україну навіть на мапі знайти не зможе )))))))
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Люди незадоволені, бо борзота паркується на тротуарах, газонах, дитячих та спортивних майданчиках. Обіцяли, що будуть штрафувати, але перед виборами вся активність заглохло.
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Люди недовольны отсутствием парковок!
Которых нет не в центре, не в спальных районах.
Строятся бизнес центры на тысячи рабочих мест,а парковок на десяток машин!
Тоже и в спальных районах дома на сотни квартир, а двор на десять машин
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Чтобы ничего не делать власти приняли Закон, суть которого - многоэтажки ваши и делайте с ними что хотите. Тоесть пенсионеры и малоимущие (которые преимущественно живут в убитых многоэтажках) должны за свои деньги ремонтировать и менять лифты, утеплять здания, ремонтировать крыши и подвалы, приводить в порядок придомовую территорию, коммуникации и т.дА медицина? Волосы на голове шевелятся от этого ужаса. А транспорт?
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Такое впечатление, что Вы не платите ЖЕКу или что там у Вас. Эта сумма всегда входила в коммунальные платежи, а сейчас народ сам может выбрать, кто их будет обслуживать и заключать с ними договор. Если не устраивает качество услуг - расторгайте и ищите другого. Так и хотите сами нихрена ни делать, а чтобы за вас все решали, а потом все виноваты.
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Ага, ґасударство нє уінауато. Бабло за комуналку отримувало справно. А як вирішувати проблеми старих будівель - так саменькі.
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Мене теж це в'curv'лює. Люди десятиліттями оплачували неіснуючі послуги ЖЕКам, а зараз держава каже : хазяйнуйте самі. Натомістт мешканці отримують старі розвалюхи з масою проблем, які мають вирішувати за власний кошт.
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САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА КИЕВА - НАШЕСТВИЕ РОГАТЫХ СЫЛЬСКИХ ЖЛОБОВ!!!!!!!!
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Ты такое же нашествие, только в другой стране, вот и вся разница.
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А ну, про сільських жлобів докладніше розкажіть. Це хто?
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Це кого опитували, мерію столиці? За одну гарячу воду Підаліку стільки "лайків" було, що якби насправді він їх отримав, то вже б в Австрії не лікувався.
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он бы уже прятался на фатерланде - но у нас нема судов потому ему срать Кияни назвали найбільші проблеми в місті: парковки, дороги, утримання будинків - Цензор.НЕТ 9506 Кияни назвали найбільші проблеми в місті: парковки, дороги, утримання будинків - Цензор.НЕТ 240
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Маниауляция мнением. До Кличко было ещё хуже, но ты ж про это не напишешь. Ты будешь ныть что сейчас плохо. Но не скажешь де что при Кличко стало лутше ...У нас вообще впервые дорогу положили которой ещё с развала совка не было!! Кличко норм буду ещё раз голосовать..
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Это мер боксер поехал в Давос с программой развития Киева 2014 года а вчера несмотря на травмированную спину поздравил пороха стоя
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если бы вчера поздравлял не стоя, то сегодня бы уже был лежачий
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