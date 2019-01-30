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 С начала суток враг выпустил 3 мины по позициям ВСУ в районе Кряковки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

По состоянию на 12:00 30 января в районе проведения ООС состоялся 1 вражеский обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба Минобороны.

"Около 11 часов враг выпустил 3 мины калибром 82 мм по нашим позициям в районе населенного пункта Кряковка, что на луганском направлении", - сказано в сообщении.

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"По состоянию на сейчас потерь в рядах Объединенных сил нет, украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавили в Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109028
 
 
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Есть копеечные украинские дроны-камикадзе, склады должны полыхать круглые сутки по малейшему писку и шороху! Пару к затрат в рамках Минска на взрыв БК и складов на миллионы.

Но нет, мы на лярды скупаем вертолеты дегенеральские сраки ментов возить под командованием великого говнокомандующего Иловайских договорняков? Расскижите что это диванное умозаключения после того как израильтяне накрыли чуток более сложными комплекс пво "невозможную" цель.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг выпустил 3 мины по позициям ВСУ в районе Кряковки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
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