 С начала суток враг выпустил 3 мины по позициям ВСУ в районе Кряковки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба Минобороны.

"Около 11 часов враг выпустил 3 мины калибром 82 мм по нашим позициям в районе населенного пункта Кряковка, что на луганском направлении", - сказано в сообщении.

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"По состоянию на сейчас потерь в рядах Объединенных сил нет, украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавили в Минобороны.

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