 С начала суток враг выпустил 3 мины по позициям ВСУ в районе Кряковки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба Минобороны.
"Около 11 часов враг выпустил 3 мины калибром 82 мм по нашим позициям в районе населенного пункта Кряковка, что на луганском направлении", - сказано в сообщении.
"По состоянию на сейчас потерь в рядах Объединенных сил нет, украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - добавили в Минобороны.
Но нет, мы на лярды скупаем вертолеты дегенеральские сраки ментов возить под командованием великого говнокомандующего Иловайских договорняков? Расскижите что это диванное умозаключения после того как израильтяне накрыли чуток более сложными комплекс пво "невозможную" цель.