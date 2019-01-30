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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1186) Луценко (7282) Антитеррористическая операция (15777)

 Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что "прятал" сына от участия в АТО, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины отреагировал на слова кандидата в президенты Анатолия Гриценко о том, что если бы дети топ-чиновников стали участниками АТО, то война с Россией уже давно бы прекратилась.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мой сын пошел в 2014-м на фронт добровольцем и служил солдатом 2-го орудия 1-го огневого взвода 2-й батареи 1-ого гаубичного дивизиона 55-й Запорожской бригады", - написал Луценко, опубликовав соответствующие фото.

Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что прятал сына от участия в АТО, - Луценко 01
Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что прятал сына от участия в АТО, - Луценко 02

Кроме того, он потребовал от Гриценко извинений.

"Даю 24 часа "честному" полковнику для извинений", - написал генпрокурор.

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Ранее Анатолий Гриценко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что не прятал сына от участия в Антитеррористической операции, как это "делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов". 

"Я убежден: если бы сыновья президентов, премьеров, министров, глав администраций, судей, прокуроров были там, то война бы уже закончилась", - сказал он.

Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что прятал сына от участия в АТО, - Луценко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109025
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по фото он там один служил
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а если нет ты застрелишься вместе с гриценко?
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Ну, там і лопата поруч лежить. Мабуть, москаля прикопав, а книга лишилася.
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Думаю, тут Анатолій Степанович пипустився помилки.
Бо син і тато Луцики воювати почали ще 10 років тому в Франфуртському аеропорту з німецькими фашистами. Там вони під "шафе" ходили в психічну атаку
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А че так много возбужденных любителей шокоанилингуса на ветке?
Я уже 15 старых плечевых насчитал!!!!
Так для сомнений https://www.economics-prorok.com/2017/09/мочанов-помогите-выяснить-истину-к.html
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У нормальних країнах "знать" чи "еліти", за те, що їм добре живеться в мирний період, платять "податок кровю" - під час війни вони першими ідуть на фронт. Так у Британії, національні еліти, в процентному відношенні до "простолюдин" завжди гинуть більше на війні. У нас же, все, сайже, як у совку - армія - "рабоче-крестьянская".
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Порохнявые, не ссыте, скоро вся правда всплывёт как "служили" сцынки Ылиты....узнаем много интересного!
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Геращенко поддержала Юру... запутался. Про 24 часа зря к чему эти вечные понты? Показать свою значимость, кому?
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Це фото з якогось полігону, де пристрілюється арта перед відправленням до зони АТО (ООС). Найближчий полігон до зони бойових дій знаходиться на відстані близько 100 км.
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Одна мажорная свинья чмырит другую)) Прикольно))
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за фотки - "браво"...
з них легонько можем робити висновок що "синочок" немає жодного відношення до передової, як й "личить" "ряженим клоунам" (діточкам топів) - сидів на "158 лінії" оборони
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хм..почитав "участь в АТО"...ну гугл й вікі все знають)))
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Чувак под пулями еще и книги читает! Вимагаю від Гриценка вибачитися за докір у тому, що "ховав" сина від участі в АТО, - Луценко - Цензор.НЕТ 3598 разве не герой?
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Когда гаубичная батарея оказывается под пулями врага это уже полная ж-па для самой батареи
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прикинь )они еще и собак с котами гладить успевают
Вимагаю від Гриценка вибачитися за докір у тому, що "ховав" сина від участі в АТО, - Луценко - Цензор.НЕТ 9727
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Таких фото можно на ближайшем полигоне пару гигов нащелкать. А если без юмора, то хотелось бы подтверждения службы Луценко младшего в АТО от его сослуживцев. Есть только краткое упоминание о нем в репортаже об истории этой бригады. Но оно и понятно - рядовой солдат.
Осенью 2014 года в составе бригады на Донбассе служил "ВИП-боец" - сын Юрия Луценко Александр. По словам солдат, особого отношения к себе родственник влиятельного политика не требовал. "Нормальный пацан, воевал как и все, льгот и привилегий у него не было. И спал под машинами, и в грязи, и снаряды таскал", - вспоминает Виктор, мобилизованный боец "55-ки". - https://zp.depo.ua/rus/zp/legendarni-chastini-zsu-55-a-okrema-artileriyska-brigada-16042016070300
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Там наверное целая бригада таких сослуживцев
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Ну с сослуживцами не общался, но от "главного волонтера двух пятерок" тоже слышал что сын Луценко служил, без всяких привилегий.
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Поц уссатый, пусть расскажет про своего сына - "защитника днепропетровского аэропорта"...
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Поц - это тот, кто после "литра выпитой" тебя "сделал" на куче навоза,
А сын Гриценко был в заложниках у крымских бандитов в 2014 году. Потом - на фронте.
Вот когда переживёшь нечто подобное - тогда и будешь говорить про "аэропорт!"
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А сколько за одного невоеннообязанного сынка Гриценко отдали кацапских спецназовцев? Помнишь?
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МинСтецевская Кобыла, когда сына Гриценко отпустили (как и начальника генштаба)- тогда никаких спецназовцев ещё не было. Это было в Крыму.
Иди, обрыганый, умойся. И прежде чем говорить - надо владеть темой.
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Хорошо, Не спецназовцев, а спецов. 8 человек вместо тюрьмы отправились в хуйлостан в обмен на сынульку. Подними 2014.
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А, что, линия фронта проходила по границе Днепропетровского (в то время) аэропорта?
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Ага. Вилупок уалц-мана теж "служив". В штабі сектору під цілодобовою охороною роти спецназу. Отримав "бойове" поранення під час педикюру.
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Судя по фоткам, он один на передовой всю страну защищал!! Ну разве не герой??
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В батальйоні "Мажор" , Мальдівска бригада
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За что извинится должен непонятно, он говорил в общем а не конкретно про Луценко, больше похоже на пиар.
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шото у нашего Гриценко честность заклинила и начал уподобляться ЮВТ
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на дуёль пускай вызовет, и шоб они там друг друга пристрелили
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Вимагаю від Гриценка вибачитися за докір у тому, що "ховав" сина від участі в АТО, - Луценко - Цензор.НЕТ 9573

Служба сина екс-міністра оброни Анатолія Гриценка Олександра у лавах Збройних сил України та отримання ним статусу учасника бойових дій викликає кілька запитань, на які досі немає відповіді.
Про це розповів радник президента України та міністра оборони Юрій Бірюков у програмі "Ситуація" на телеканалі "Прямий".
"У 2014 році - це ще до президентських виборів - він пише, дійсно там у нього блог на "Українській правді" переповнений емоціями, "ось, мого сина викликали повісткою, сказали відправити у війська прямо сьогодні"… Проходить якийсь час він пише про те, що син молодець - сам пішов добровольцем… Уже дуже дивний не збіг. Так викликали повісткою, і це була не "помста" за дії Автомайдану чи таки син доброволець і сам пішов? Гриценко молодший дійсно був у Збройних силах України, ніхто не заперечує, він був офіцером охорони Дніпропетровського аеропорту, теж ніхто не заперечує. Він отримав статус учасника бойових дій… Тут просто більше питань, які бойові дії були у Дніпропетровському аеропорту?
Мене дико бісить те, що Анатолій Гриценко з одного боку демонструє свою войовничість - фотографії з пістолетом, обіцянки вийти зі зброєю на Майдан, якщо там почнуть стріляти, " та я там їх сам у перших рядах піду", а потім кудись зникає. Пише про те, що сину ось мстяться, що сина затягують у армію, хоча у 2014 році десятки тисяч чоловіків самі дійсно добровольцями пішли захищати країну, і ніхто не влаштовував істерики. І тоді Гриценко вирішив, що нормально писати про якусь "помсту" Турчинова, а зараз пишається тим, що син охороняв, не обороняв Дніпропетровський аеропорт", - розповів Бірюков.
"Мені довелося у 2014 році брати участь у допомозі військовим,, які обороняли Донецький аеропорт, я трошки розумію різницю між Дніпропетровським та Донецьким аеропортом і між охороною і обороною. І тому було якось дуже неприємно", - додав радник президента.

https://prm.ua/ohoronyav-chi-voyuvav-pro-divni-obstavini-otrimannya-statusu-veterana-ato-sinom-anatoliya-gritsenka/
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Бірюков - ще та сволота, збреше і оком не моргне....
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Бірюков - штатний піддзявкувач шоколадного миздобула "розповідав". А про потоки бабла на оборонних замовленнях придворний валантьор не розповідав?
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Оно кАнешна, вам из Претории и ЮАР то виднее, чем нам, в Киеве. Вимагаю від Гриценка вибачитися за докір у тому, що "ховав" сина від участі в АТО, - Луценко - Цензор.НЕТ 1522
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К слову, интересуюсь, вы в ЮАР от призыва косите или так, из посольства Параши, за деньги постите?
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Судя по количеству ксив УБД у мусаров, прокуроров, судей и прочей шелупони, у нас на Восточном фронте только прокуроров воевало несколько десятков дивизий.

Непонятно, почему они еще не дошли до Уральских гор? ))))
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Даю Гриценко совет.....беЗвозмездно))))
Пусть задаст вопросик дешевому запроданцу луцику….ЧТО ОН ДЕЛАЛ НА БЕНЕФИСЕ у потроха????….в рабочее время и как чиновник.
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Він - не агітував. Сам так сказав. Проходив поряд - вирішив зайти )))
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уже готова заява его про отпуск за свой счет
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Очікувано накинулись кремлетролі.Немає сенсу в них питати-ти служив хоч місяць в п"ятсотій лінії оборони ?
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Молодец сын Луценко, что сказать.
А как быть с остальными сотнями-тысячами детей топ-чиновников?
Когда среди тысячи чёрных котов находится один белый - это разве как-то отменяет, что остальные 999 чёрные?
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прослужил ровно столько сколько нужно прослужить что бы получить УБД -а дальше работа врачей и инвалидность готова
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а как проверить, тут 99 проц на цензоре не то что в АТО в армии не служили
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Юга пиздабой. У парашенки тоже сынулька типа герой войны.
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"не надо для нас приносить жертвы, а потом возвращать себе деньгами и услугами. Мы - не просили" - А. Мочанов
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Требовать извинения - это только через суд, ну или по кадыровски, но мы же не раша.
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Пошел сын Луценко служить - "пиар, и постановка, при штабе сидел".
Не пошел сын Луценко служить - "почему дети политиков не служат?".
Короче сплошная зрада вокруг с эим сыном Луценко.
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Чувак молодец, за месяц успел и повоевать и книги почитать и в разных фотосессиях посниматься
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Не верю я ни луценко и другой прикорытной шелупони просто в силу их лживой ублюдочной природы. Эти мародеры отправлять на убой могут только детей колхозников, доярок и прочих простолюдинов.

Своих детей - послать только для пиара и в 100 километрах от фронта в санаторных условиях - где пули не свистят, снаряды не разрываются.

Чтобы потом показать фото и изречь сакраментальное: "Выберите меня! Хочу еще остаться у корыта!"
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А сын грицка аэропорт днепра пас
гоиценко лгун.который продал всю армию.
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А чего Юга не захотел получить сатисфакцию? Вимагаю від Гриценка вибачитися за докір у тому, що "ховав" сина від участі в АТО, - Луценко - Цензор.НЕТ 7577
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребую от Гриценко извиниться за упрек в том, что "прятал" сына от участия в АТО, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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