 Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что "прятал" сына от участия в АТО, - Луценко. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мой сын пошел в 2014-м на фронт добровольцем и служил солдатом 2-го орудия 1-го огневого взвода 2-й батареи 1-ого гаубичного дивизиона 55-й Запорожской бригады", - написал Луценко, опубликовав соответствующие фото.
Кроме того, он потребовал от Гриценко извинений.
"Даю 24 часа "честному" полковнику для извинений", - написал генпрокурор.
Ранее Анатолий Гриценко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что не прятал сына от участия в Антитеррористической операции, как это "делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов".
"Я убежден: если бы сыновья президентов, премьеров, министров, глав администраций, судей, прокуроров были там, то война бы уже закончилась", - сказал он.
Бо син і тато Луцики воювати почали ще 10 років тому в Франфуртському аеропорту з німецькими фашистами. Там вони під "шафе" ходили в психічну атаку
Я уже 15 старых плечевых насчитал!!!!
Так для сомнений https://www.economics-prorok.com/2017/09/мочанов-помогите-выяснить-истину-к.html
з них легонько можем робити висновок що "синочок" немає жодного відношення до передової, як й "личить" "ряженим клоунам" (діточкам топів) - сидів на "158 лінії" оборони
Осенью 2014 года в составе бригады на Донбассе служил "ВИП-боец" - сын Юрия Луценко Александр. По словам солдат, особого отношения к себе родственник влиятельного политика не требовал. "Нормальный пацан, воевал как и все, льгот и привилегий у него не было. И спал под машинами, и в грязи, и снаряды таскал", - вспоминает Виктор, мобилизованный боец "55-ки". - https://zp.depo.ua/rus/zp/legendarni-chastini-zsu-55-a-okrema-artileriyska-brigada-16042016070300
А сын Гриценко был в заложниках у крымских бандитов в 2014 году. Потом - на фронте.
Вот когда переживёшь нечто подобное - тогда и будешь говорить про "аэропорт!"
Иди, обрыганый, умойся. И прежде чем говорить - надо владеть темой.
Служба сина екс-міністра оброни Анатолія Гриценка Олександра у лавах Збройних сил України та отримання ним статусу учасника бойових дій викликає кілька запитань, на які досі немає відповіді.
Про це розповів радник президента України та міністра оборони Юрій Бірюков у програмі "Ситуація" на телеканалі "Прямий".
"У 2014 році - це ще до президентських виборів - він пише, дійсно там у нього блог на "Українській правді" переповнений емоціями, "ось, мого сина викликали повісткою, сказали відправити у війська прямо сьогодні"… Проходить якийсь час він пише про те, що син молодець - сам пішов добровольцем… Уже дуже дивний не збіг. Так викликали повісткою, і це була не "помста" за дії Автомайдану чи таки син доброволець і сам пішов? Гриценко молодший дійсно був у Збройних силах України, ніхто не заперечує, він був офіцером охорони Дніпропетровського аеропорту, теж ніхто не заперечує. Він отримав статус учасника бойових дій… Тут просто більше питань, які бойові дії були у Дніпропетровському аеропорту?
Мене дико бісить те, що Анатолій Гриценко з одного боку демонструє свою войовничість - фотографії з пістолетом, обіцянки вийти зі зброєю на Майдан, якщо там почнуть стріляти, " та я там їх сам у перших рядах піду", а потім кудись зникає. Пише про те, що сину ось мстяться, що сина затягують у армію, хоча у 2014 році десятки тисяч чоловіків самі дійсно добровольцями пішли захищати країну, і ніхто не влаштовував істерики. І тоді Гриценко вирішив, що нормально писати про якусь "помсту" Турчинова, а зараз пишається тим, що син охороняв, не обороняв Дніпропетровський аеропорт", - розповів Бірюков.
"Мені довелося у 2014 році брати участь у допомозі військовим,, які обороняли Донецький аеропорт, я трошки розумію різницю між Дніпропетровським та Донецьким аеропортом і між охороною і обороною. І тому було якось дуже неприємно", - додав радник президента.
https://prm.ua/ohoronyav-chi-voyuvav-pro-divni-obstavini-otrimannya-statusu-veterana-ato-sinom-anatoliya-gritsenka/
Непонятно, почему они еще не дошли до Уральских гор? ))))
Пусть задаст вопросик дешевому запроданцу луцику….ЧТО ОН ДЕЛАЛ НА БЕНЕФИСЕ у потроха????….в рабочее время и как чиновник.
А как быть с остальными сотнями-тысячами детей топ-чиновников?
Когда среди тысячи чёрных котов находится один белый - это разве как-то отменяет, что остальные 999 чёрные?
Не пошел сын Луценко служить - "почему дети политиков не служат?".
Короче сплошная зрада вокруг с эим сыном Луценко.
Своих детей - послать только для пиара и в 100 километрах от фронта в санаторных условиях - где пули не свистят, снаряды не разрываются.
Чтобы потом показать фото и изречь сакраментальное: "Выберите меня! Хочу еще остаться у корыта!"
гоиценко лгун.который продал всю армию.