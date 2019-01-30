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Все про:Интерпол (437) Россия (71851) убийство (5142) экстрадиция (409) Тракало (20)

 Полиция готовит документы на экстрадицию в Украину из РФ кикбоксера Оленчика, задержанного по делу об убийстве, - Тракало

Соломенское райуправление полиции г.Киева готовит документы для экстрадиции в Украину задержанного в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, находившегося в международном розыске с 2017г по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

"По линии Интерпола к нам поступила информация о задержании этого гражданина, а также запрос на то, действительно ли он находится в розыске в Украине. Эту всю информацию мы передали в Соломенское райуправление полиции, которое было инициатором розыска, сейчас они готовят документы на экстрадицию", - сказал "Интерфакс-Украина" представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в среду днем, передает Цензор.НЕТ.

Ранее российские СМИ сообщили, что сотрудники Интерпола задержали в Петербурге В.Оленчика. В.Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

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По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

Источник: https://censor.net.ua/n3109024
 
 
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А якщо цей Оленчик погодиться воювати на Донбасі проти українців, то його теж віддадуть?
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Вся шваль на расею сбегается. Не знают идиоты, что с нашими "судами" бояться им нечего.))
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"по Курортному району Петербурга" уже смешно, там такой курорт...
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