 Полиция готовит документы на экстрадицию в Украину из РФ кикбоксера Оленчика, задержанного по делу об убийстве, - Тракало

"По линии Интерпола к нам поступила информация о задержании этого гражданина, а также запрос на то, действительно ли он находится в розыске в Украине. Эту всю информацию мы передали в Соломенское райуправление полиции, которое было инициатором розыска, сейчас они готовят документы на экстрадицию", - сказал "Интерфакс-Украина" представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в среду днем, передает Цензор.НЕТ.

Ранее российские СМИ сообщили, что сотрудники Интерпола задержали в Петербурге В.Оленчика. В.Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

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По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.