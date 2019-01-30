 Кабмин одобрил проект Указа Президента о годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2019 год

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое решение было принято на заседании в среду.

Документ передан на рассмотрение Президенту.

Проект разработан Министерством иностранных дел Украины совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета министров.

"Этот документ мы с вами принимаем в совершенно ином виде, чем мы это делали на протяжении многих лет, начиная с Бухарестского саммита 2008 года. Наконец, он является стратегическим и системным. Мы в течение нескольких лет совершенствовали его структуру и содержание и, наконец, вышли на совершенно новый формат, где указаны наши стратегические цели, есть конкретные задачи на конкретный год для достижения этих целей", - рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании правительства в среду.

Отмечается, что во время консультаций с украинской стороной руководство НАТО положительно оценило новое видение правительства при формировании Годовой национальной программы, и высоко оценило инновационные подходы к разработке этого важного стратегического документа реформ.

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"Мы впервые вводим показатели эффективности – индикаторы выполнения. Это даст нам возможность более эффективно продвигаться и стратегически сближаться с Североатлантическим альянсом, и выполнять те задачи, которые необходимы для обеспечения эффективной, целенаправленной и планомерной работы для подготовки нашего членства в НАТО, как это уже предусмотрено украинским законодательством и, надеюсь, будет предусмотрено украинской Конституцией", - отметила вице-премьер.

Как сообщается, Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО (ГНП) является программой стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО. Основной акцент в ГНП сделан на достижении соответствия критериям членства в НАТО, укреплении демократии, политической, экономической, судебной реформах, реформах избирательного законодательства, образования, науки, здравоохранения, росте экономики, борьбе с коррупцией, повышении благосостояния граждан, а также реформе сектора безопасности и обороны - в соответствии с рекомендациями Альянса, а также переводе Вооруженных сил на стандарты НАТО.